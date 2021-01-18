【撰文／Richard】

辣椒，源自南美，五百多年前傳入中國，自中原輾轉南下；臘味，作為遠古貯存食物的方法流傳數千年。當辣與臘在湘西相遇，屬於這裡的絕佳味道便誕生了。

作家黃摩崖位於湘西州首府吉首市中心的工作室名為「不隱齋」，藏身在一棟頗有些年頭、煙火氣息濃厚的普通居民樓。等電梯時，樓道中不時飄出陣陣食物味道——辣椒的辛辣與臘肉的燻香，仿佛是這個城市悄悄流露出的密碼。

「不隱齋」裡，書香代替了食物的味道。一天中多數時候，黃摩崖都是這樣坐擁書海地讀書寫字。十年前，他以一部《頭顱中國》為讀者展現了與眾不同的先秦歷史，如今，他的第二本關於漢文化的書也已面世。除了寫史，黃摩崖還是搖滾樂隊素樂團的歌詞作者，眾多夾雜著湘西方言的歌曲從他筆下誕生，進而唱遍湘西大地。

歷史和音樂之外，黃摩崖還熱衷於美食，不少關於本地飲食的書籍占據他的書架，不過，他起身建議我們邊走邊聊：「市場裡見到的，遠比書上精彩得多」。

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吉首・市場裡的辣

從「不隱齋」出發，走路只要十分鐘，就到了黃摩崖說的紅旗門大市——吉首市最大的菜市場。

「整個湘西的特色食物和食材，在這裡都能找到，特別是辣椒。」走進市場前，黃摩崖解釋著。透過兩邊有威武石獅子把守的市場入口，一條長長的通道筆直向前延伸。此時一場雨剛剛過去，陽光透過薄雲灑下，在剛被打濕的地面上均勻地反起光澤。露天的通道右側是市場的主要區域。在頭上簡易的彩鋼屋頂下，攤位一列列有序排開。雖然已是下午，但顧客依然很多，往來川流不息。

市場中最為亮麗的通常是花花綠綠的水果攤，這裡也不例外。當季水果擺得琳琅滿目，這其中最搶眼的要數獼猴桃，與棕色表皮上覆蓋著粗糙絨毛的普通獼猴桃不同，湘西特產的紅心獼猴桃綠色外表格外細膩，它們被整齊擺放在竹編笸籮裡，切開的黃色果肉中間，紅色的一圈呈放射狀向外發散。

隔幾個攤位，嬌豔欲滴的辣椒，顏色與質感足以和水果抗衡。攤主正在忙碌地補貨，她將辣椒從不同的紙箱中拿出，按品種分類麻煩。一陣忙碌後，若干種不同辣椒就像一個個挨著的小山丘一樣，重新把空蕩蕩的攤位鋪滿。

「青線椒別看顏色不起眼，但辣味濃重。玻璃椒可以用來做辣椒油，二荊條和肉類總能搭配得不錯，朝天椒、小米椒，大紅椒適合用來做各種醃漬……」當問及辣椒的名字和用法時，攤主一邊頭也不抬地幹活，一邊如數家珍地作答。連珠炮一樣的名字一股腦湧出，對於我的記錄活兒是個不小的挑戰。轉頭試圖找出它任的特徵對號入座時，才發現這更困難——因為很多種辣椒的模樣和個頭，實在太相似。

市場裡不僅有眾多品種的鮮辣椒出售，還有各種加工過的。有的被剁碎、有的被醃漬，拼湊出目前的萬花筒畫面，這些製品，多年來是湘西人的飯桌良伴。

呂洞山・把臘掛起，或埋下

如果選一樣比辣椒更能代表湘西的特產，恐怕非臘肉莫屬。可是在紅旗門市場中，出售臘肉的攤位很少。「這個季節，多數臘肉還在製作中，要到鄉下才能看到。」黃摩崖一語道破其中玄機，驅使我第二天到鄉下去尋找地道臘味。

一個多小時後，車已經進入呂洞山間，至巧遇見兩位身穿傳統苗族服裝的婆婆也在此處歇腳，便趕緊詢問「附近可有能品嘗地道農家臘肉的地方？」「她家的農家樂就有。她老伴做臘肉的手藝，全村都有名。」較為健談的阿婆指著身旁少言寡語的另一位說。

就這樣機緣巧合，中午時分，我已然坐在了保靖縣夯沙村婆婆家的木頭老屋裡。相比被打造成旅遊景點或紅色基地的其他苗寨，這個村落有些冷清，但這並不影響婆婆老伴楊阿伯精心照料臘肉的熱情。

「臘肉在每年冬天開始製作，可以一直吃到來年端午。」楊阿伯說他兩星期前做的頭批臘肉已經可以吃了。此時他又在做新一批。把一大盆剛用鹽和作料醃漬過的肉拿出，一塊塊打眼穿繩，掛在一根大竹竿上。簡單說來，湘西的苗家臘肉有三步：醃漬、風乾、燻製。楊阿伯正進行的是第二步。

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掛好肉，楊阿伯回屋抓了兩把木屑灑在中央的爐膛上，火苗被壓小，煙霧升騰，氤氳在此時掛在房梁上已經完成的那批臘肉間，後者將被這麼一直掛著接受時間洗禮，直到被吃掉。

楊阿伯說持續燻製能讓臘肉不斷增添風味，那些風味就來源於不同的燃料——除了木屑，還有甘蔗渣、乾橙皮和松柏枝。

今年的新臘肉上桌了，臘肉和青蒜的搭配讓盤中的顏色紅綠分明。「城裡人還沒有這個口福呢。」負責做飯的婆婆一邊端菜一邊說。反復擦洗去掉焦黑外表的臘肉還原了紅白相間的本色，深紅的瘦肉紋路清晰，白色肥肉過油後接近透明。儘管楊阿伯說新臘肉還沒有太多風味，但肉一入口，濃郁的滋味還是令人讚不絕口：脫水的瘦肉嚼勁十足，肥肉豐腴不減又一點不油，簡單的一盤炒臘肉即不虛此行。

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矮寨・吃過蟲才懂湘西

很多時候，風景在路上，美食也在路上。矮寨大橋旁的觀景農家柴火飯點就是上述元素的絕佳結合。不過在二〇一二年矮寨大橋通車前，這處建在孤零零山頭上的房子毫不起眼，房子的主人，如今的店主何光，也從沒想過在這裡開餐廳，恐怕更沒有客人想停下吃飯。

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「一切改變都發生在矮寨大橋通車後。」何光說。在德夯大峽谷上主跨一千一百七十六公尺的矮寨大橋是世界最長的跨峽谷懸索橋，他的通車讓長沙到重慶需要的時間從過去的十八小時縮短到了八小時。

除了巨大的便利，矮寨大橋本身也成為了湘西的一道風景。在何光餐廳外的露臺上向東北眺望，直線距離不足百米開外矮寨大橋的紅色橋基在周圍綠色群山中間格外醒目。那隨著峽谷上變幻莫測的天氣不斷變化——橋剛還清晰可見，一會功夫就被雲霧完全吞沒。

趕路的車輛從大橋上快速穿過，而想看風景的人則會走以前的盤山老路。這附近早被規劃為景區，不同位置都修建有觀景平臺，讓人可以多角度欣賞這壯觀的景色。可在何光和妻子黃豔看來，沒有哪個位置比自家露臺上風景更好。同意他們觀點的人肯定不在少數，這或許是餐廳生意持續紅火的原因。「每到週末或節假日，門外的停車場根本不夠停，有的時候甚至會造成堵車。」黃豔一邊招呼我落座倒茶，一邊說起這裡的忙碌情景。

在餐廳的功能表上，除了出現在招牌上的「農家臘肉」，還有更為少見的湘西特色食物——桃花蟲和蜂蛹。

湘西特色食材─桃花蟲。

「湘西自古有吃蟲的傳統。這是當年物質匱乏的湘西農家補充蛋白質、改善飲食的祕密武器。」黃豔說。桃花蟲是一種生長在水中的廣翅目昆蟲的幼蟲，長得如同生長在水底的蜈蚣。因為在桃花盛開的春季最多而得名，它們對於水質要求極高，這家餐廳的桃花蟲都是本地老人在山下峒河淺溪中撈得。

「除了桃花蟲，當地人也吃蜂蛹，不過它比桃花蟲更難找，需要摘下山上的野黃蜂巢燒掉才能獲得，不僅要攀爬陡峭岩壁，還有被蜂群攻擊的風險。」黃豔一邊說，一邊將兩種食材拿給我看。蜂蛹經過冷凍，桃花蟲則是曬乾的。「為了更瞭解當地飲食，都做來試試吧。」這樣安慰著自己，在忐忑中點好了這兩道特別的「黑暗料理」。