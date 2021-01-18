世界就是我的江湖：嘗一口生猛潮汕

【撰文／黃采薇 旅讀中國】

豐腴海味、畫龍點睛的提鮮，一道道鮮絕的美食，更是遍嘗過起伏顛簸的潮汕人，精練後的人生況味。準備好膽識與脾胃，初嘗一口生猛潮汕吧！

從中原南遷至大海邊緣，無可再退只能與海拚搏，造就潮汕人堅毅果決、團抱敢闖的江湖精神；從香港、深圳到東南亞，潮汕幫往往掌握著當地的經濟命脈。

豐腴海味、畫龍點睛的提鮮，一道道鮮絕的美食，更是遍嘗過起伏顛簸的潮汕人，精練後的人生況味。準備好膽識與脾胃，初嘗一口生猛潮汕吧！

神祕的「地下官方語言」

深圳沒有方言，但待得夠久，才知道這裡雖不時興方言，卻有「地下官方語言」。所謂地下官方語言的意思是，一竅不通可能通行無阻，但如掌握箇中技巧，定能混得更開──潮汕話之於深圳，便是這樣的存在。

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如果在午後來到華強北，你會發現，這個巨型電子集散地裡潮汕方言無處不在，深圳最老牌的商圈東門市場亦是如此。無獨有偶，其它諸如湖貝肉菜批發市場、沙井電子城、松崗深莞電子城、西鄉農批市場等深圳重要貿易集散地，潮汕商家也占了大多數，勢力之強大，以至買個小東西，素有「普通話拿全價，粵語打九折，潮汕話打骨折」的俏皮說法。

究竟什麼樣的地方，才能孕育出這樣既強悍又生猛的商幫？仔細追索下去，故事就更有意思了：他們來自千里之外，但總能在他鄉混得風生水起；他們將家鄉話帶到了外地，成為移民城市日常的一道風景線；他們注定要離家，但離家後又總是抱團，控制了其他城市國家的經濟命脈，乃至被他國君王點名為「東方猶太人」。

潮汕潮汕，潮汕人如潮水，聚散終有時，這群華夏地表上獨樹一格的生猛民系，似乎從地名，便已經暗示了千年來的命運。

生猛的潮汕，獨特的民風

潮汕，中國廣東省潮州、汕頭、揭陽等轄區的泛稱，嚴格意義上來說，與其說它是獨立行政單位，更像一個旗幟鮮明的文化概念──這片地方在歷史上均屬於潮州府，地處嶺南遠離中原，形成了相當獨特的人文風貌。

理論上，潮汕文化和廣府文化（以廣州為核心，方言為粵語）、客家文化（以梅州為核心，方言為客家話）共同構成了嶺南文化的主體。然而，改革開放以來由於香港流行文化的強勢，廣府文化長久佔據了公眾對廣東的想像，潮汕在全國範圍內似乎少有聲量；然而，久居嶺南便會發現，潮汕人的發力猶如地下伏流，隨風潛入夜，潤物細無聲。

一個植基於個人經驗的觀察是，在深圳，新認識的朋友被問到老家在哪裡，通常直接報上地級市（通常發生廣東省內、湖南、湖北這些深圳居民相對熟悉的省份）或者省名（通常發生於北方人，因為整個大北方對廣東人來講，實在太遙遠了），只有潮汕人例外──清一色回答「我潮汕人」，哪怕地圖上根本找不到一個行政區名為「潮汕」。要知道他具體出身，你還得拋出下一個問題：「潮汕的哪裡呢？」接下來，才會得到想要的答案：汕頭、潮州、揭陽或是普寧。

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除了自我認同，諸多觀念也相當有地域特色，舉例而言，婚戀觀。即便是二、三十歲的年輕潮汕人，也還留存些許該屬於上一代人的保守與不合時宜。早聽聞「潮男不外娶，姿娘（潮汕語稱女人為姿娘」）不外嫁」的我，甫到深圳，便被「教育」了一番。一次聚會中，我問起剛認識來自潮汕的朋友（沒錯，被問起老家在哪裡，他們的標準回答永遠是「潮汕」，而非任何一個具體的行政區）太太是哪裡人，「我潮汕的，當然只娶潮汕的，」對方答得理所當然：「你要我娶個東北的（東北女人素以剽悍聞名）？拜託，每天應酬這麼多，晚上回家還不鬧翻天了？萬一哪天找了個小三，東北老婆要提刀砍我的！」我將這段對話轉述幾位潮汕女性友人，對於這位老兄的驕橫與大男人主義，她們表示，不訝異，這就是標準潮男的模樣。