觀看城市的第一眼：臺灣建築巡禮／高雄篇

【撰文／麥翔雲 旅讀中國】

「建築」，常是乍到一座城市的第一印象， 如東京會聯想到東京鐵塔、倫敦有大笨鐘、紐約有帝國大廈，而高雄這個臺灣最大的港都與工業城市，除了早期有些差強人意的八五大樓外，似乎無令人印象深刻的代表作，直到近年積極轉型為觀光城市，在建設上積極與海內外建築師合作，使高雄的市容出現翻天覆地的變化，值得大家前往一探究竟。

高雄海洋文化及流行音樂中心

高雄海洋文化及流行音樂中心於 2011 年舉辦國際競圖，由西班牙的 Manuel A. Monteserin 與翁祖模建築師團隊獲得首獎，2014 年開工，經歷了 9 年時間，即將於 2020 年底完工的「高雄海洋文化及流行音樂中心」，是高雄繼衛武營國家藝文中心後又一最新 IG 打卡景點，主體包括室內大型表演場館（海音小巨蛋），及 6 間小型展演空間（鯨魚館）、流行音樂展示館、海洋文化展覽中心。

六邊形所構成的外立面在一片方正的水泥盒子中顯得格外搶眼。夜景由光榮碼頭、駁二園區、鯨魚館皆可拍攝不同角度的音樂中心。最新的角度則可由甫落成不久的大港橋走至駁二對面的蓬萊商港區，可拍下以大港橋作為前景，音樂中心作為中景，遠方為地標八五大樓的多層次構圖畫面。

高雄市立圖書館總館

高雄市立圖書館總館由劉培森建築師事務 所設計，建築工法在臺灣是首見的懸吊式結構設計，有個全球最大的懸吊景觀中庭外，1 樓設計也打破使用機能用好用滿的觀念，將其打造成一個宛如樹蔭般的開放式市民廣場，在此舉辦活動、聚會皆適宜。並運用電扶梯將入口動線拉至 2 樓。垂直的無障礙電梯則收藏於樹狀的結構內，使室內空間無柱化，能收藏更多的書籍與擁有更多的使用彈性。

頂樓則為戶外花園，可遠眺高雄港大船入港、夕陽西下的美麗景致。

衛武營國家藝術文化中心

衛武營國家藝術文化中心於 2006 年舉辦國際競圖，歷時 12 年方於 2018 年開幕啟用。衛武營，顧名思義曾為軍事基地，廢營後轉型為都會公園與藝文園區，該中心亦是南臺灣最大的藝術表演中心。建築由荷蘭籍建築師法蘭馨·侯班以榕樹群作為靈感發想設計而成。將盤根錯節的榕樹鬚根轉化為流線的外觀與動線，既能遮風避雨，亦能在流暢的半開放空間內舉辦各式活動，跳舞、泡茶下棋，民眾可從四面八方入場，毫無阻礙。

衛武營藝文中心為全球最大的單一屋頂劇院，內部包含戲劇院、歌劇院、表演廳、音樂廳，音樂廳亦是全臺灣唯一的葡萄園式音樂廳，座位環繞著舞臺，每個座位的觀眾均能享受到最佳的觀賞品質。並於 2020 年國際建築獎中榮獲「博物館與文化建築」項目之獎項。

衛武營國家藝術文化中心。© 麥翔雲/旅讀中國

新高雄車站

新高雄車站亦由荷蘭籍建築師法蘭馨·侯班團隊打造，新高雄車站式高雄鐵路地下化的重頭戲，經歷長達 16 年的工程，於 2018 年啟用第一部分，整體計畫預計於 2023 年完成。除捷運、鐵路外，亦包含客運、巴士轉運站、計程車招呼站、自行車道及商業大樓，形成完整的交通商業樞紐。完工後市民可步行上空中花園，宛如置身都市之肺當中。

而目前僅完成一半的下沉式廣場，舉目所及盡是由臺灣傳統廟埕的燈籠轉化而成的屋頂與照明系統，如同雲朵般的方式呈現，陽光透過天窗撒入地面，使車站擺脫過去陰暗的印象。是未來 3 年內最值得期待的建設！

新高雄車站。© 麥翔雲/旅讀中國