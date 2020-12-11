臺北大倉久和大飯店：在臺北都心呼喚東京都心

【撰文／旅讀編輯部】

電影《讓愛飛翔》有段金句──購房首要 3 條件：地段、地段，與地段──選擇旅行下榻地點何嘗不是？臺北大倉久和大飯店坐落南京東西路交會地帶，南西商圈、条通夜色、光點臺北、赤峰小店環環繞繞，整而合成一幅似乎專為宅度假而生的城市地景。足不出戶，有足不出戶的度假；沿街散步，有沿街散步的樂趣。像是一座城中之城。

一如本月封面故事主旨：以小旅行換偽出國，一秒鐘前進港澳、星馬、日韓。則捷運紅綠雙線、接軌北車桃捷，中山／南京兩條大路，直通臺北東區西區、上城下城。入住日系品牌大倉，重點除卻前進日本，尚且在於一秒鐘──日式氛圍與便捷交通相互加成，使得疫情之前，大倉是眾多日商首選；疫情之後，它是宅度假的首選。

餐飲服務，溫婉中見追求

作為日本飯店御三家（日語指稱某一領域的三大要角），大倉體系素來服務日本皇室，為當地最大的國際五星級連鎖飯店集團。而臺北，則獲「Prestige」認證，是全球廿餘家飯店當中最高等級，自空間、餐飲至服務皆一絲不苟，傳承 60 年歷史品牌精神。於是步入大廳，只見水晶吊燈自天花垂下，含苞待放，禮賓人員迎上前來，先是噓寒問暖，再是測量體溫，這才知道，原來溫婉接待與防疫把關還是能夠並行不悖。

一樓酒吧、二樓全日制餐廳、三樓粵菜、五樓日料依次而上，大倉久和坐擁兩間米其林認證餐廳，以及美國前總統老布希亦為之傾倒的法式吐司，開業以來，早成饕客覓食去處。尤其臺北業主對於美食格外講究，定期試菜、不定期視察，追求品質不惜血本，到了「近乎苛求」的程度。疫情期間推出的優惠套餐，其價格之親民，甚至連客人也不禁為之疼惜。

© 陳育陞／旅讀中國

方正空間，規矩中見自由客房部分，全球大倉盡採純白基調，添加黃橘紅金等等層次，優雅從容。208 間客房、7 種房型，皆有土鳳梨酥與和紙千鶴做為迎賓小禮。開放式的格局，藉由拉門，自由隔出睡房、浴室、梳化甚至玄關等等空間，運用自如。因而無論伴侶、親子、友人抑或同事都能相處無礙。13 坪起跳的面積，放在臺北，幾近奢侈。

由於建物最初設計即是作為飯店用途，因而格局方正，房間朝南或朝北，其中一面臺北城區俱在腳下，另外一面近處則有飛機起降、遠處可見陽明山景，儘管是城市飯店，視野仍舊開闊通透。入住大倉的那一夜，我不免想像，如果能夠在這樣的環境閉關 14 天，似乎隔離也不見得那麼艱難。當然，大倉久和並非防疫旅館，然而其服務與設施之周到，也如嚴絲合縫、體己貼心。