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港澳美食／窩窩：從香港小臺北到臺北小香港

聯合新聞網 / or旅讀中國
© 陳育陞／旅讀中國
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【撰文／旅讀編輯部】

走進「窩窩」，像走進一段被遺忘的時光。掉漆的門板、走到停下的時鐘，每張沙發椅都舊得像從磨石子地板長出來，老式牆紙在暈黃燈光下更顯歲月，店長 Vivian 應該是這空間內最有光澤的存在。位在具有歷史感的大稻埕碼頭旁，窩窩也有段前世今生的故事，那得從 Vivian 說起。

Vivian 來自高雄，就讀醫務管理的她憑著天生發達的美感，在平面設計業走跳近十年。初期，她是逐咖啡店而做的自由接案人，後期，她是出版社的苦勞美編，「12 點前回到家都算早。」她苦笑。

2013 年夏天，她鐵了心為人生洗牌，買了張飛往香港的機票，寄住朋友家，展開一個月的 long stay。

美食沙漠長出臺灣之花

隨身攜帶電腦的她本還打算找些有情調的咖啡店工作，不出兩星期就發現，像樣的咖啡店比限量球鞋還稀有。即使在餐廳指南 Open Rice 按圖索驥，也只找到隱身工業大廈裡的家庭式咖啡店，咖啡是喝到了，但詭譎氣氛根本難以久待。

或許是同類相吸，經朋友介紹，她認識了在火炭經營零售業的生意人 Kevin。「他常來臺灣出差旅遊，很喜歡臺灣美食。」Vivian 說。

如果從九龍半島最南端出發，必須換乘一至兩次地鐵線、近 40 分鐘車程才會抵達火炭。這個位處新界的工業區長年被視為美食沙漠，但在地人也沒得選。Kevin 在此辦公 10 年，就他不客氣的說法，是「垃圾都能賣得好。」對臺灣味情有獨鍾的他，正好計畫在火炭開一間臺式料理兼咖啡店「衝擊一下香港人」，就邀 Vivian 擔任顧問，從規劃菜單開始。

刷新港人三觀的臺菜時光

「我在香港發現，他們會賣『臺灣牛肉麵』配炸雞，這樣很奇怪！」其實，Vivian 早發現香港飲食有不少怪奇物語：「像是忌廉雞肉飯，只有一碟白飯和一坨奶油醬汁勾芡雞胸肉，連蔥花都沒有。」她憐憫的口氣讓人好像可以看到那片慘白。

「我告訴他們，除了主菜和飯，還要有 3 樣小菜，這樣才是一個（臺式）便當。又比方，麻醬麵就可以配貢丸湯；飲料不能只有珍珠奶茶，也要有水果茶、青茶不同的品項。」彷彿現代史懷哲，她不只指點臺灣飲食的正確觀念，也貢獻自己平素搜集的古董舊物，為店內加值臺灣味。30 天的簽證很快就到期，設計人斜槓踩進餐飲業，以 30 天為單位往復港台。

「Fooody 伙食工業」在一座工業大廈內的百坪舖位大器開張，很快便造成轟動，最具革命性的特色就是沒有用餐時間限制。開店之初曾有路過阿婆語重心長對 Vivian 說：「小妹妹，我們香港人沒那種喝咖啡的時間！」事實證明，對的空間可以為人們爭取暫停的時間。第一間店的成功，讓 Kevin 順理成章繼續執行「要開就要開到 5 間店」的生意版圖。

2014 年，依舊主打臺灣 style 的「小時光 scoool」在觀塘開幕，排隊人龍連續 3 個月從工廈 3 樓排到 1 樓，Kevin 後來索性把 2 樓也租下，成立洗碗部門與中央廚房，甚至有臺灣的百貨業者來詢問展店意願。彷彿飛黃騰達的食神，到了 2017 年，他在全港已有 5 間餐廳。

© 陳育陞／旅讀中國
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窩在窩窩，圖個小確幸

有時，客人在點了麥皮（麥片粥）或通粉（通心麵），一看到餐點上桌卻是一臉失望。Vivian 有感而發：「香港庶民的日常真的是吃這些啊！他們薪資所得好像很高，但物價也高，並不是所有人都在金鐘上班，天天吃高級義大利麵的。」

我突然明白 Kevin 所說：「西多士就是把好像很厲害的法國菜變成香港 local 的料理。」高級料理家常吃，港式小食的核心精神原來也是圖個小確幸。

我問 Kevin，開餐廳最大的成就感是什麼？他的口氣多了笑意：「香港很簡單，就是金錢回收囉，很多人喜歡你的餐廳，讓你覺得成功；但也很累囉，每天要算得很精確、要保持很好！臺灣就不一樣，可以享受跟客人互動，跟周邊店家做朋友，香港很難出現這種感覺囉！」

Vivian 告訴我，回臺後，她某天終於得空坐在太陽下，喝杯咖啡，感受微風吹。難怪，窩窩的特調飲品「落日餘暉」，像極了大稻埕碼頭的風景。

© 陳育陞／旅讀中國
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【完整內容請見《or旅讀中國》2020. No.106；訂閱 or旅讀中國電子版

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