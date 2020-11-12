知性中國／煙銷人不散：反毒第一名臣「林則徐」

【撰文／湯蕙華】

乾隆 50 年（西元 1785 年）陰曆 7 月 26 日，一個雷雨交加的盛夏時節，以愛才聞名的福建巡撫徐嗣暫至林府避雨，同天卻恰巧遇上了林府主人喜獲麟兒。據說其父林賓日希望新近臨世的兒子日後能效法徐嗣增，不僅仕途順遂，且建立好名聲，復為紀念這段巧遇巡撫的因緣，於是將兒子取名則徐，字元撫。

林則徐在求學階段便深受父親的影響。在過去，林賓日因家貧，直到 13 歲才上私塾，及至而立之年才中秀才，卻始終未考取舉人，因而僅能在私塾當個教書匠，人稱「暘谷先生」。

因著這份屢試不第的失意，林賓日便將教書當作一生志業，並格外重視孩子的教育。林則徐 4 歲時，父親就將他帶入私塾，抱在膝上，口授四書五經；經過如此精心的教導，林則徐很早就熟讀儒家經傳，並且奠定下深厚的詩聯工夫。

先貴人，後達官

14 歲時，林則徐就考取秀才，20 歲更中了舉人，並完成終身大事。由於彼時經濟狀況捉襟見肘，無力擔負前往京城參加會試的開銷，是以他只能就近在福州縣衙擔任簡單的文職工作。

在他擔任文案的次年，除夕前夜，新任福建巡撫張師城正仔細過目各地屬員所送達的新年賀稟，孰料其中一封賀稟竟令他大感驚艷，遂立刻要親信尋得這位擬稟之人。

© 余晴峰 / CTPphoto

在見到林則徐本人之後，張師城佯意要他代擬一篇重要的奏摺，且須次晨上交；直至凌晨，張師城研閱奏摺後，更要求他修改重寫部分內容。也正是藉此契機，張師城觀察到在這爆竹響徹雲霄的除夕夜，這名臨危受命的年輕人仍然兢兢業業地完成使命，對於修改的要求也未曾表現出厭煩的樣子，可見其耐性及人品修養。當下，張師城就決定重用林則徐，並遣人延請他入府，成為幕僚團隊的一員。

此等機遇開啟了林則徐為政的門扉，一方面，張師城乃乾隆皇帝時的朝臣，由於位居樞要，故涉獵許多典章大政，於吏戶禮兵刑工都相當嫻熟；二方面，在林則徐入府期間，他亦不吝傾囊相授相關機宜，4 年之後，林則徐果然在殿試中一舉掄得進士銜，並選入了翰林院庶吉士。

期間趁公務之便，林則徐得以親睹史冊案牘，而這等經驗對他日後成為地方父母官及朝堂大員後的所作所為，產生了無比深遠的影響。

銷煙振國魂

林則徐自步上仕途以來，就面臨社會經濟凋零、國勢微弱的局面。在他擔任江蘇按察使其間，他就到各地明察暗訪，短短在任四個月內，就把江蘇的積壓案件處理了十之八九，冤獄等事件顯著降低，故獲江蘇人民稱頌為「林青天」。

另一方面，林則徐有感於江蘇之所以風氣敗壞，實因吸食鴉片而起，所以就在此時開展了一系列的禁煙工作；而這些果斷有氣魄的作為，也率先為他日後擔任禁煙大臣施行的種種壯舉奠下了基礎。

虎門鎮鴉片戰爭紀念館所展示的、清代民眾吸食鴉片的場景。© 圖蟲創意

在鴉片引進中國以後，包括政要官員、軍隊和百姓都在吸食，據估計，道光 15 年（1835 年）全國吸食鴉片的人口數，約在 200 萬以上；長遠來看，此等癮頭不僅危害社會發展，還將致使官僚體系運作停滯、軍隊癱瘓，若不當機立斷禁煙，恐怕政治會趨於黑暗，國家也就陷入萬劫不復的地步。

道光 18 年（1838 年），清宣宗總算下定決心，決定重用禁煙派的林則徐——事實上，在對煙販採取行動前，林則徐雖早已上奏請欽定禁煙條例，仍受朝臣延宕四個月之久，可見當時禁煙的困難；然而無懼於包庇走私的暗黑勢力，林則徐決定展現他過往擔任巡撫時、興修水利工程的強大決心。

鴉片戰爭。© 陳一年／CTPphoto

甫上任之際，林則徐首先將勾結外商、走私鴉片的 13 名商行負責人都集中在越華書院附近暫住，日夜等待傳審，並禁止外商離開廣州；與此同時，他也在轄區內執行死刑禁煙（一年不戒煙者即處決）；對於煙齡深重的吸食者，他也積極尋找戒除之法，不僅多方請教專業人士、配成斷癮藥方，更強迫癮君子服用，不到 3 個月就收束成效。職是之故，許多婦女遂守在官府前，待林則徐走出官署，就紛紛趨前當面叩謝大人的鐵腕作風，救回了自己的丈夫或兒子。

面對部分拒交或短繳鴉片的行商，林則徐開始一波雷厲風行的手段，他首先緝拿寶順洋行老闆、大毒販顛地（Lancelot Dent），下令停止中外貿易、封鎖商館，十三行由是被困，居住其間的華人則悉數撤出；另方面又不許民間供糧給外國人，此刻的十三行，已然形同甕中捉鱉的牢獄，逼使英國駐華官員義律爵士（Charles Elliot）低姿態，交出餘下的鴉片 2 萬餘斤。

此時，林則徐可說是將鴉片一網打盡，道光皇帝聽聞後還親自批奏讚許：「卿之忠君愛國，皎然於城外化中矣。」道光 19 年（1839 年），林則徐公開在虎門海灘銷煙，這批數量龐大的毒貨一共燒了 23 天才全部銷毀完畢。

為了紀念這項壯舉，民國 19 年（1930 年），國民政府特將焚化煙土的第一天（陰曆 4 月 22 日，陽曆 6 月 3 日）定為「六三禁煙節」。