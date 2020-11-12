發現臺灣／海系微旅行：走讀百年南方澳

【撰文／陳育陞 旅讀中國】

臺灣四面環海，擁有豐饒的海洋資源，商港、漁港不計其數，海洋產業發展十分完整。世界第二大洋流黑潮由南而北流經臺灣海域，形成漁場，吸引洄游魚類，常年在東部海域棲息，如鯖魚、鰹魚等，造福臺灣漁民。

南方澳漁港三面環山，地理上是天然良港，又鄰近黑潮漁場，讓澳漁民幾乎日日滿載而歸，下午常可見港口旁的魚市喧囂叫賣，宜蘭不少海鮮餐廳老闆都在此挑選剛上岸最新鮮的漁獲，和船家喊價成交，也吸引不少觀光客加入行列。如此優勢的條件，讓南方澳自開港起即為臺灣東部漁業的重點港口，輝煌歲月將近百年。

© 陳育陞

廖家兩兄弟，為海洋發聲

黑潮帶給臺灣豐富的漁產，每年 2、3 月期間，鯖魚洄游至蘇澳附近海域產卵，經由南方澳漁港捕撈上岸的鯖魚高達 9 成，南方澳因而有「鯖魚的故鄉」之稱。漁業捕撈幾乎全年無休，近年來成熟鯖魚的體型逐年縮減，讓人注意到過度捕撈鯖魚的危機，必須面對海洋生態保育的課題。

為了倡導保育鯖魚，投身海洋保育超過 10 年的南方澳兄弟檔廖大瑋及廖大慶，在 2017 年時找來了獨木舟教練陳嘉峰等 8 人，共組「勇渡黑潮」計畫，為鯖魚發聲，從南方澳漁港划獨木舟，渡過強勁的黑潮，走鯖魚洄游的路線，以接力的方式一路划至日本石垣島。

弟弟大瑋是小組中最年長的划手，在沒有划船經驗的情形下，經過近半年集訓成為能長時間划船的划手，哥哥大慶則是計畫背後的重要推手，此舉推升鯖魚保育的關注聲量，並推動漁業署立法，在鯖魚成長期的六月實施禁捕，但單靠政府立法還不足以全面保護鯖魚，海洋保育還是需要所有漁民、民眾的自我約束才能有效落實。

一間鐵工廠，保存南方澳記憶

走在漁港一旁的海產街中，可能很難發現這裡有一間文物館，三剛鐵工廠文物館的門面樸實，裡頭蘊藏著將近 50 年的南方澳回憶。走進大門，碩大的船用引擎維修器具、推進器，牆上斑駁的粉筆字跡及桿上的舊衣物，擺設維持營業模樣，彷彿將時間凝結在鐵工廠歇業的那天。來到這裡一定要聆聽創辦人廖大慶的導覽故事，才不虛此行。

三剛鐵工廠成立於民國 51 年，當年南方澳漁業發展蓬勃興盛，漁港周邊也發展出完整的相關產業，其中不乏為漁民提供船隻保養修護的鐵工廠。「三剛」是廖家兄弟的父親當年與其他兩位好友共同創立，專修日本製的「燒頭式引擎」。廖大慶表示，當年南方澳的漁船幾乎都是使用燒頭引擎，每天凌晨 3、4 點，漁船發動內燃機時，發出「碰！咚、咚、咚」的聲音，漁船陸續在日出前出港，這個獨特的聲音在漁港內此起彼落，也是老一輩南方澳漁民的共同回憶。

民國 60 年過後，工業發展迅速，引擎技術改良，使用傳統燒頭式引擎的船隻愈來愈少，三剛的業務量逐年下降，終究在民國 93 年，服務完最後一艘傳統船隻後，畫下一個時代的句點。

工廠結束營業後，廖大慶不忍讓父親的心血隨歲月淹沒，他秉持守護文化記憶的理念，將南方澳最後一間鐵工廠保留下來，將原址改為文物館，開館十多年來，為許多來訪的遊客介紹漁港邊的歷史故事，也為南方澳平添許多人文溫度。

三剛鐵工廠文物館。© 陳育陞