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帶不走的冰藍邊境：日結措嘉

聯合新聞網 / or旅讀中國
© 射虎
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【撰文／射虎】

2017 年，無意中看到拉薩攝影師李珩的一張冰川夜景照，那透著璀璨星空的藍冰以及遠離塵囂的離世感，深深地吸引了我，從此我便有了探訪日結措嘉冰川的願望。

2019 年 1 月，第一次入藏，做了充分準備為冰川而行，卻因為一個月前冰川發生的一場意外失蹤嘎然止步，在扼腕歎息中我們悻悻而歸。10 個月後的一個凌晨，拉薩的夜還綴著繁星，街燈安靜地亮著，一場注定與眾不同的旅程再次開啟。

日結措嘉，關於它的名字

經過一番長途跋涉，我們終於來到藏族人稱作日結措嘉的冰川，此處位於中國西藏山南地區洛紮縣、喜馬拉雅山脈中段的盧納拉山脈腳下，海拔 5300 公尺，這裡和不丹國接壤。在西藏，關於這個冰川的名字有好幾個版本——「四〇冰川、普南冰川、崗布冰川、日結措嘉冰川」等。

在中科院冰川目錄上，它的正式名字叫「增冰川」，在西藏最多的叫法則是「四〇冰川」，經過考證，這裡雖然和不丹王國接壤，但是國界線並沒有正式劃定，根本也就沒有所謂四〇號界碑，所以「四〇冰川」只能算是驢友們把色零慢慢叫成了「四〇」，而真正的色零冰川位於地裡村（達日）附近，發源於中部邊境的色零崗。

在海拔 5000 多公尺處，白天可遠眺雅魯藏布江峽谷，夜晚可見璀璨的星空星河，但，再美的照片都是蒼白的，語言也十分無力，沒有置身其中，天地的大美無法真正體會。

© 射虎
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透過冰柱遠眺整片冰川與夜空。© 射虎
透過冰柱遠眺整片冰川與夜空。© 射虎

冰川，逐漸消退、消失

然而，青藏高原的冰川在本世紀初時，經科學家統計後發現，相較於 20 世紀 70 年代時期，現今青藏高原上的冰川面積，整體減少了整整超過一個青海湖的面積，從大約 4 萬 8800 多平方公里的面積，明顯減少降至 4 萬 4400 多平方公里左右。

50 多年來，平均每年減 147 平方公里多（約半個多臺北市），直至今日，絕大部分冰川的冰舌，仍舊正處於嚴重退縮狀態，許多原本終年積雪不融的地方，逐漸消融，造成多處雪線逐年上升，最多甚至上升有幾百公尺，可見的青藏高原的冰川整體正在慢慢消失中。

飛機上俯瞰青藏高原上的冰川。 © 射虎
飛機上俯瞰青藏高原上的冰川。 © 射虎

2016 年才發現的日結措嘉，從 2017 年 9 月 25 日起，浪卡子縣公安局就在邊檢站明確公告，禁止遊客前往日結錯嘉冰川旅遊。也就是說冰川原則上是不開放的，能不能去得了，很看運氣，而我們這次的運氣真的很不錯，能夠申請成功前往一探這片美麗的冰藍世界。

如有幸能前往，記得必須提前辦理邊防證，沿途會多次檢查。從浪卡子到日結措嘉冰川有近 100 公里左右的無人區，沒有無線網路覆蓋，因此最好是 2 輛以上的越野車同行好互相照應。

前往日結措嘉的途中。© 射虎
前往日結措嘉的途中。© 射虎

【完整內容請見《or旅讀中國》2020. No.105；訂閱 or旅讀中國電子版

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