黑龍江邊境上的日出與戰場：神頂東方紅

【撰文／王遠昌】

在東北邊陲有一個雞鳴三縣的重鎮叫——「東方紅」，這座國境線上最早迎來第一縷霞光的小鎮，隸屬歷史人文厚重、自然稟賦富集、目前擁有大小規模景區近 60 處之多的黑龍江省虎林市。

7000 年前肅慎人（夏、商時期，生活在黑水及松花江流域的部族）即開始在虎林的烏蘇里江上漁舟唱晚，闖關東精神、墾荒精神構築了虎林堅挺的脊梁；大良田、大森林、大冰雪、大濕地、大界江造化了虎林的壯美；自然天成與厚重人文的交融，使虎林成為生態、旅遊的示範城市，融生態遊、冰雪遊、界江遊、濕地遊、森林遊、農家遊、跨境異國風情遊為一體。

其中最不可錯過的 2 個行遊虎林的選項，一是去東方紅鎮沐浴第一縷陽光，二是去 5A 景區虎頭鎮，一探第 2 次世界大戰終結之地。

© 王遠昌

東方紅，雞鳴三縣日子長

完達山南麓的東方紅鎮，位於虎林、饒河和寶清三市（縣）交界，亦是密東鐵路最東端。境內 6400 餘平方公里的土地上，天藍、水清、山綠，兼有大農田、大濕地、大森林，物產豐饒，風光旖旎。近些年禁止開荒伐木，當地人生活在這個世界上僅存的幾片淨土之上，種著農田、養著蜜蜂、採著山貨、打著麻將，日子過得十分悠閒，曾獲聯合國譽為「最適合人類生存的地方」。

這裡山地海拔多在 300 至 800 公尺之間，平原又屬北大荒中心地帶。1958 年冬天，王震上將率十萬轉業官兵披荊斬棘，開墾北大荒來到這裡。感到太陽比北京升起的早很多，恰好小鎮當時還沒有個地名，便揮手呼出「這個地方就叫東方紅吧」。從此「東方紅」就刻在了地圖上，取意中國大陸最早迎來太陽的地方，又象徵著希望。

汽車駛過一塊寫有「旭日東昇」牌坊的大門便進入了東方紅鎮。整潔寬闊的迎賓路兩旁綠化彩化造型獨特，環境十分整潔，空氣誘人的清新。路盡頭右轉不遠即是東方紅火車站。站前廣場上，陸續聚集了 30 幾位年齡大多 70、80 歲的老人，包括幾位帶著孫輩的老夫妻。他們是從大江南北應約重返故土東方紅的老同事，歡聚了整整一週的時間後要返程了。

83 歲的送站老人秦日昌，1959 年初支邊（支援邊疆建設）來到這裡，是退休多年的中學教師。月臺上他目光深沉望著火車緩緩駛離，與我交談中臉上仍流露出絲絲不捨。他說：「這些老同事大多 10 年前回來過一次，這次住的時間比較長，大家年紀都近耄耋之年，分手覺得格外不捨。」幾十年來，老戰友、老同事，尤其是北京、上海、杭州的老知青，春夏秋冬總有些組團結隊並帶著家人，回來住一段時間，到處走一走，看看這裡的變化。

當日車站值班的人介紹，每天清早、下午各有一趟列車進站，旅遊旺季每趟車會有三百多人，絕大多數乘客是來旅遊的。看到我身上揹著相機，他肯定地說：「你們也要去神頂峰看日出吧！」

太陽升，夏至登頂祈福祉

完達山屬長白山脈北延，「完達」為滿語攀登高峰之意。登上它的主峰神頂峰，是中國大陸最早看到日出的地方，享有「東極第一峰」的美譽。

最早看到太陽東升的地方，一般往往認為是撫遠烏蘇鎮。其實，地處東方紅鎮海拔 831 公尺的神頂峰，要比海拔 10 公尺的烏蘇鎮，更早迎來第一縷陽光。巍峨雄峙、雲走霞飛的神頂峰，一年四季或百花爭妍、鳥語花香；或層林盡染、白雪皚皚。夏至時節，凌晨兩點便可以見到火紅的太陽冉冉升起的壯闊景觀，比烏蘇鎮早半個小時、比泰山早約兩個多小時、比新疆的喀什至少早 6 個小時。

採摘山貨的當地居民。© 王遠昌

約凌晨一點，神頂峰還在夜色中沉睡，我們駕車向著山頂行進。山中不時飄來松針的清新，混雜著草和泥土的醴香和陣陣涼氣。家住東方紅的司機林師傅告訴我，9 月中旬林區溫差大，相對蚊蟲少，散發著初秋特有的味道。雖山高路曲，但路況還好。

夜色朦朧的峰頂上陸陸續續迎來各地觀日祈福的人群、遊客和攝影愛好者，大家都在靜靜等待著。周圍群山中的白霧漸漸地從山下升騰，宛若銀帶纏繞山腰，當濃霧團團飄起，頃刻似大海湧起狂瀾，一片霧海奇觀。

秋天日出較晚。指針將近凌晨三點，東方一角出現了一抹彩雲，漸漸地五彩的雲層中央 透出些許金黃，旭日從霧海裡冉冉升起，漸漸地由淡紅變成橘紅、金紅，太陽升過峰頂，天色已是大亮，周圍的景色一覽無餘。能夠有幸看到日出的我們不禁驚喜和讚歎，心中滿滿的愜意和幸福感。恢弘的日出、蒼茫的松濤、迷人的雲海，形成了神頂景觀「三絕」。

虎林老少喜愛的一道菜「大豐收」，食材均採自當地。 © 王遠昌