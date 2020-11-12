故宮六百年／跨世代文博網紅：北京故宮博物院

【撰文／吳歆宜、Doris、李純瑀、梅朵、吳駿聲 旅讀中國】

北京故宮博物院地處明清兩代皇宮「紫禁城」內，既是當今世界上規模最大、保存最完整的木造宮殿，也是年造訪人次世界第一的著名博物館。

在長達 600 年的歲月當中，紫禁城先是作為眾人仰望的皇家居所 504 年，而後才在末代皇帝溥儀遜位隔年，以博物館的姿態對普羅大眾展開雙臂。

據統計，故宮博物院院藏文物達 180 餘萬件（套），其中 93% 屬於中國國家一級文物，8 成左右為清宮舊藏。

金嵌珠石金甌永固杯：清朝皇帝每年元旦舉行開筆儀式時專用的酒杯，寄託著疆土永固之涵義，現僅有 4 件傳世，分藏於兩岸故宮各一件，倫敦華萊士博物館則有金銅各一。© 中新社

可惜受限於古蹟改建、人力物力、藏品保存等各項限制，故宮現藏 180 餘萬件（套）文物中，每年有機會展出的僅一萬件左右，只占總館藏 5%。為讓更多文物能夠有機會與世人見面，館方除現有 10 處專類展館，分別展示書畫、陶瓷、珍寶、鐘錶等主題文物之外，也積極開設原狀陳列展，現已根據清宮檔案，還原故宮三大殿、後三宮、坤寧宮、寧壽宮等 19 處原狀陳列展室。

座落在後金舊都盛京（今瀋陽）的「瀋陽故宮」。© 鄭嘉琪 / CTPphoto

近年來，館藏文物更走出紫禁城外，2015 年 8 月設在北京奧林匹克塔的故宮博物院精品文物館（俗稱奧園分館）開幕、2 年後首座外省分館「故宮鼓浪嶼外國文物館」落腳廈門，現時另有位於北京海澱區的「故宮博物院北院區」、位於香港九龍的「香港故宮文化博物館」等積極建設中，前者預計將於 2022 年建成後，作為文物修復技藝傳承中心以及嶄新的文物展場對外開放。