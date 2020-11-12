快訊

淡水新市鎮工地傳意外 工人疑失足自8樓跌至B3慘死

台灣博士輓歌！頂大博士接連輕生 5大壓力源政府看到了嗎？

故宮六百年／跨世代文博網紅：北京故宮博物院

聯合新聞網 / or旅讀中國
北京故宮珍寶館。© 任中豪 / 旅讀中國
北京故宮珍寶館。© 任中豪 / 旅讀中國

【撰文／吳歆宜、Doris、李純瑀、梅朵、吳駿聲　旅讀中國】

北京故宮博物院地處明清兩代皇宮「紫禁城」內，既是當今世界上規模最大、保存最完整的木造宮殿，也是年造訪人次世界第一的著名博物館。

在長達 600 年的歲月當中，紫禁城先是作為眾人仰望的皇家居所 504 年，而後才在末代皇帝溥儀遜位隔年，以博物館的姿態對普羅大眾展開雙臂。

據統計，故宮博物院院藏文物達 180 餘萬件（套），其中 93% 屬於中國國家一級文物，8 成左右為清宮舊藏。

金嵌珠石金甌永固杯：清朝皇帝每年元旦舉行開筆儀式時專用的酒杯，寄託著疆土永固之涵義，現僅有 4 件傳世，分藏於兩岸故宮各一件，倫敦華萊士博物館則有金銅各一。© 中新社
金嵌珠石金甌永固杯：清朝皇帝每年元旦舉行開筆儀式時專用的酒杯，寄託著疆土永固之涵義，現僅有 4 件傳世，分藏於兩岸故宮各一件，倫敦華萊士博物館則有金銅各一。© 中新社

可惜受限於古蹟改建、人力物力、藏品保存等各項限制，故宮現藏 180 餘萬件（套）文物中，每年有機會展出的僅一萬件左右，只占總館藏 5%。為讓更多文物能夠有機會與世人見面，館方除現有 10 處專類展館，分別展示書畫、陶瓷、珍寶、鐘錶等主題文物之外，也積極開設原狀陳列展，現已根據清宮檔案，還原故宮三大殿、後三宮、坤寧宮、寧壽宮等 19 處原狀陳列展室。

座落在後金舊都盛京（今瀋陽）的「瀋陽故宮」。© 鄭嘉琪 / CTPphoto
座落在後金舊都盛京（今瀋陽）的「瀋陽故宮」。© 鄭嘉琪 / CTPphoto

近年來，館藏文物更走出紫禁城外，2015 年 8 月設在北京奧林匹克塔的故宮博物院精品文物館（俗稱奧園分館）開幕、2 年後首座外省分館「故宮鼓浪嶼外國文物館」落腳廈門，現時另有位於北京海澱區的「故宮博物院北院區」、位於香港九龍的「香港故宮文化博物館」等積極建設中，前者預計將於 2022 年建成後，作為文物修復技藝傳承中心以及嶄新的文物展場對外開放。

【完整內容請見《or旅讀中國》2020. No.105；訂閱 or旅讀中國電子版

相關新聞

故宮六百年／帝王之家 世紀網紅

北京故宮，舊稱「紫禁城」，是世界現存最大、連續使用時間最久的宮殿，也是盤踞在北京城市中軸線上壯觀的城中城。

故宮六百年／跨世代文博網紅：北京故宮博物院

儘管有著厚重年歲，北京故宮卻並不排斥眾人親近，更在近年來「返老還童」，從高傲威嚴皇家禁地，搖身而成頻出爆款的世紀網紅。

黑龍江邊境上的日出與戰場：神頂東方紅

當你在夏季的丑時，登上位於東方紅的神頂峰之巔，目不轉睛地盯著東方的紅日噴薄而出，油然而生的那種愉悅之感，是山下還在夜幕中熟睡的人夢想不到的⋯⋯

帶不走的冰藍邊境：日結措嘉

這是一個嚴酷的自然事實，地球上一些美麗的風景，比如冰川，我們能觀看到的時間可能很有限了……

發現臺灣／海系微旅行：走讀百年南方澳

南方澳建港近百年，日治時期移入大量日本移民開發，臺灣光復後，大量漁民自全臺各地移入，期間接受多方文化刺激，形成南方澳的大方及溫暖。現在跟隨在地人的腳步，體驗南方澳的百年風情，聆聽地方老故事。

知性中國／煙銷人不散：反毒第一名臣「林則徐」

林則徐不僅是中外皆敬佩的禁煙英雄，同時也將中國的命運帶向另一個新的轉折點——虎門銷煙揭開了世界向中國發動戰爭的序幕，也揭開了滿清外強中乾的真相……近 200 年的今天，讓我們穿越時光隧道，看林則徐是用其一生，演繹一個臣子盡忠職守的角色。

求神問卜三千年／宛如圓周率般的命運

二〇二〇年伊始，正當大家還沉浸在迎新送舊的喜悅氛圍中，一種前所未知的病毒便如同平地起驚雷般爆發，旋即以飛快的速度朝世界各地蔓延開來，造成全球性的恐慌與病亡，迄今不知伊於胡厎。

求神問卜三千年／人算不如天算：一命二運三風水

俗諺說得好：「窮算命，富燒香。」意思是當一個人感到無所依傍、前途迷茫的時候，往往會尋求未知力量的幫助，冀望透過窮而思變的占測結果，尋找指路的南鍼。

求神問卜三千年／踏上巫途：求神問卜體驗地

許多信眾不辭勞遠而來，只為解一支籤、算一回手相或面相。

求神問卜三千年／星星知我運：二十八星宿、天象與命理

臺灣今年瘋了兩件天文大事：一是夏至當天的日環食，另一是追2020F3彗星。這顆二十三年來北半球最大的彗星，只有七月短短幾天可用肉眼欣賞到。 不管是瘋還是追，都說明天文奇觀難得一見，錯過可惜。

求神問卜三千年／做自己生命的巨星：紫微斗數裡的滿天星斗

透過紫微斗數，解讀者所能獲取的資訊量更為豐富，從學門本質上來說，它的原理似也比其他命理學問來得容易理解。

求神問卜三千年／天上人間相連線：星象與災異

《宋史．天文志》：「德祐元年六月庚子朔，日食，既，星見，雞鶩皆歸。明年，宋亡。」

熱門新聞

相約秋田北部探訪秋田犬的故鄉 來去日本鄉下農家住一晚

故宮六百年／跨世代文博網紅：北京故宮博物院

黑龍江邊境上的日出與戰場：神頂東方紅

北投溫泉博物館 一期一會 22週年館慶來溫叨作客

國立故宮博物院南部院區 2020戶外美術館-藝術方舟11月登場

發現臺灣／海系微旅行：走讀百年南方澳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。