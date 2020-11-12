故宮六百年／帝王之家 世紀網紅

【撰文／吳歆宜、Doris、李純瑀、梅朵、吳駿聲 旅讀中國】

北京故宮，舊稱「紫禁城」，是世界現存最大、連續使用時間最久的宮殿，也是盤踞在北京城市中軸線上壯觀的城中城。自明永樂 18 年落成以來，紫禁城前後共有 24 位皇帝在此君臨天下，而今歷經 600 年歲月風霜，飄盪在重檐之上的皇家遺風依然仍未散去。

紫禁城在歷史舞臺的粉墨現蹤，始於明永樂元年（西元 1403 年），明太宗朱棣即位之初便與近臣密議遷都北京，5 月開始營建，永樂 18 年紫禁城主體竣工，一座宮殿由此誕生，它是中國最後一座宮殿，也是全世界現存規模最大、保存最完善的古代木結構建築群。

長達半世紀時間，這座王城都是戒備森嚴的皇家禁地，歷經 24 位主人統治、朝代更迭，紫禁城從曾經的國家政治中樞、皇城至尊象徵，一步步轉變為尋常百姓皆能親炙的博物館。

走出宮牆，走進人心

故宮兩種角色的分水嶺，在 1925 年起，自末代皇帝溥儀退位後，劃分為前後 2 個時代，504 年禁宮歲月與 95 年故宮博物院時期。

這些年，以博物館身分復興的故宮，歷經了劇烈的形象革新，從萬民威嚴仰望的帝王之家，搖身一變成為眾人追捧的世紀網紅。歷經了 600 年歲的故宮，之選擇走進常民百姓生活，要歸功於甫卸任的北京故宮博物院前院長單霽翔，單院長執掌故宮期間，曾經幾番探問：「（故宮當中）究竟什麼是最重要的？那些世界之最嗎？其實真正重要的是故宮這座文化機構究竟能給人們奉獻什麼。」

在單霽翔院長執掌的 8 年間，故宮博物院的領導團隊真正實踐了其「和日常生活緊密結合」的主張，從網路商店到線下快閃店，從綜藝節目到紀錄片，故宮透過與出版、文創、動漫、影視、遊戲等領域的跨界合作，向世人展示了生機勃勃、光彩照人的嶄新形象，而在這一波波的文博觀展熱潮、一次次「刷屏」的現象級營銷當中，故宮這座百年老店，真正完成了從紫禁城到故宮博物院的巨大轉變。