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求神問卜三千年／天上人間相連線：星象與災異

聯合新聞網 / or旅讀中國
日蝕。© 123RF
日蝕。© 123RF

【撰文／甘炤文　旅讀中國】

日食

原文_《宋史．天文志》：「德祐元年六月庚子朔，日食，既，星見，雞鶩皆歸。明年，宋亡。」

解釋_發生於一二七五年的這場日食是一次日全食，且日全食帶恰巧經過彼時南宋的國都臨安（今杭州一帶），時長約有六分多鐘；在這「倒晝為夜」的黑暗片刻，人們不僅能目測群星，鳥獸甚至還出現提早歸巢的反常行徑。由於兩年前蒙軍攻破重要的襄陽城，是年初也佔領了建康（南京），宋朝國祚可謂衰微至極，加以隔年謝太皇太后親領五歲的宋恭帝降元，無形中更強化了該次日食與厄運之間的潛在連結。

五星聯珠

原文_《荊州占》：｢五星合於一舍，其國主應縮，有德者昌，無德者亡，受其凶殃。五星畢聚於一舍，填星在其中，天下興兵。｣

解釋_「五星聯珠」意指以目視水、金、火、木、土五顆行星，這些運轉的天體彷彿排成近於直線的型態，得以望穿；一旦出現此星象，結局有好有壞，端賴主事者本身是否為有德之人。「填星」即土星，「填」又通「鎮」，因古人認為土星以二十八年為運行周期，彷彿歲鎮二十八星宿中的一宿，故稱之。

熒惑守心

原文_《漢書．天文志》:「二年春，熒惑守心。二月乙丑，丞相翟方進欲塞災異，自殺。」

解釋_熒惑即火星，「守心」的「心」則為二十八宿中的心宿。在古人看來，前者因其位置和亮度經常飄忽未定，故象徵惡兆。後者則對應於王室王權；而當火星因天文學規律導致其於心宿附近徘徊時，被認為主大凶，尤對當權者不利。當年夜空現此星象，漢成帝為求平息天怒，遂賜死丞相翟方進，豈料數日後他仍無端暴斃，使得漢家天下逐漸落入外戚手中……種種機緣湊巧，更為這起事件迴添了神秘色彩。

彗星

原文_《春秋左傳．文公十四年》：「有星孛入于北斗，周內史叔服曰，不出七年，宋、齊、晉之君，皆將死亂。」

解釋_「星孛」（孛星）如同長星、蓬星，是中國古代對彗星一類的泛稱，《文獻通考》甚至引述晏子的話，認為光芒短而四出的孛星「非常惡氣之所生」，造成的禍亂要比一般的彗星更為可怕！本則記載中，西元前六一三年在北斗七星附近出現了彗星──即大名鼎鼎的哈雷彗星，這也是該彗星最早見諸史料的記載──周王室內史叔服於是據此預言，七年內宋、齊、晉三國的領導人都將死於動亂，後竟也成真。

流星雨

原文_《宋書．天文志》:「永嘉元年十二月丁亥，星流霞散。案劉向說：『天官列宿，在位之象，小星無名者，庶民之類。此百官庶民將流散之象也。』」

解釋_「永嘉」是西晉晉懷帝司馬熾的年號，永嘉元年（西元三０七年）年末，夜空出現了壯麗的流星雨，由於時值中原地區戰亂不斷，周邊包括匈奴等部族亦相繼自立為王，於是大量的士族紛紛南渡以求避禍，而史家也就順水推舟，將不斷隕墜的流星雨景觀，附會至黔黎百姓的流離失所上頭了。

【完整內容請見《or旅讀中國》2020. No.104；訂閱or旅讀中國電子版

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