求神問卜三千年／做自己生命的巨星：紫微斗數裡的滿天星斗

【撰文／蕭傳顥】

紫微斗數是命理的一環，在命理的領域裡，每一項學術領域都有它的專業性存在，舉凡一般比較常聽到的八字、風水、手相、面相、卜卦等等，每一門項目及其背後倚托的理絡，都有自己解讀世間萬物、預測未來或是單一事件的獨門法式，相較之下，紫微斗數可謂是所有命理學問當中相對年輕、也是字數內容較多的，換言之，透過紫微斗數，解讀者所能獲取的資訊量更為豐富，從學門本質上來說，它的原理似也比其他命理學問來得容易理解。

紫微斗數的命盤，是由每個人各自的出生年、月、日、時辰，按照有邏輯的排列方法所呈現出來的，目前坊間已經很容易就能取得排列命盤的軟體；得出命盤後，不難發現其基本架構是由十二個宮位所組成，分別為代表自身的命宮，主祖父輩庇蔭的福德宮、主父母親緣的父母宮、主同脈手足的兄弟宮、主身邊伴侶的夫妻宮、主骨肉小孩的子女宮、主金流財源的財帛宮、主身體病痛的疾厄宮、主出外運勢的遷移宮、主合夥知己的僕役宮、主職場運勢的官祿宮、以及主不動產基業的田宅宮。

每一個宮位，都潛藏著足以深入探究的空間，而宮位裡外各種密密麻麻的名稱，都代表不同的星曜。紫微斗數既為東方的占星學，因此充分運用星象磁場間的牽引創造出人與人之間的互動關係；每一顆星都或隱或顯地對整張命盤發揮作用，對應於現實中，即能對個體的行為和思考產生的影響力。但所謂星象的影響力，就紫微斗數來說，應聚焦在一個重點上面，那就是「人」；而「人」，在大自然以及宇宙洪荒間，是何其渺小的存在！所以紫微斗數的整體論述，還須要搭配其所處時空環境，唯有兩者共同協調，所得知的訊息方才完整，解讀者也才能夠協助傳遞適當的建議。

天上的星星地上的人

紫微斗數命盤裡總共有超過上百顆星，而每個星象亮度均不同，對於命盤的影響力也不一樣，裡面最主要的星象總共有十四顆，稱之為十四主星。就如同我們常聽到的西洋十二星座一樣，主星同樣具備獨立性和代表性，每一顆都擁有與眾不同的特質和偏好；其次則是輔助的星象，我們稱之為輔星，輔星數量總數為十八顆，又可區分成具正向效果的吉星十一顆以及具警誡意味的凶星七顆。所謂的輔助星象，顧名思義就是十四顆主星的小助力，抑或是小抗力，互相後往往產生很有趣的化學作用，正是這些不可思議的作用促使每一個人都變成獨一無二的個體，再加上與外部環境的多元互動，不僅命盤本身千變萬化，連帶每張命盤背後的個體都是無法被取代的，因為無分男女老少，他們都擁有獨特且精彩的人生。

由於主星都具備歷歷鮮明的個性特質，所以若出現在代表自己的命宮，就意味著命盤主將被賦予和該主星相應的人格性情，好比紫微斗數裡面領頭的星象，當然非紫微星莫屬！紫微星代表的含義為帝王之星，就個性特質上面，它有著性格穩重、讓人可以依靠、面對事情都無所畏懼等「一夫當關」的特質，所以如果紫微星出現在命宮，就代表命盤主將體現與該星相仿的個性。

除卻紫微星，餘下依序的十三顆主星分別為天機星、太陽星、武曲星、天同星、廉貞星、天府星、太陰星、貪狼星、巨門星、天相星、天梁星、七殺星和破軍星。若以擬人化的筆法說喻，那麼每一顆主星無疑都像是分頭登臺的演員，各有專擅勝場之處；而也由於主星和其他星曜之間的相互效力，作用的結果也將影響當事人後續的流年運程。