求神問卜三千年／星星知我運：二十八星宿、天象與命理

【撰文／廖藤葉】

臺灣今年瘋了兩件天文大事：一是夏至當天的日環食，另一是追2020F3彗星。這顆二十三年來北半球最大的彗星，只有七月短短幾天可用肉眼欣賞到。

不管是瘋還是追，都說明天文奇觀難得一見，錯過可惜。

但是，這兩項奇景，在科學不夠昌明的古代，都是凶惡至極的天象，無不引起最高統治者的惶惑驚懼──透過天象的變幻，究竟上天預警了什麼災禍？

二十八星宿是月亮的住宿旅館

規律出現在黃道上的星體，有不曾變動過位置的眾多恆星，包括太陽、月亮以及金、木、水、火、土五星。古代巴比倫將黃道恆星劃分成十二個單位，加以命名，這就是流傳全世界，影響深遠廣大的黃道十二宮──當太陽從春分點所在的雙魚座慢慢移動，而後再次回到雙魚座，該項週期是為「一年」。換言之，黃道十二宮的設定，可用來記錄日月和五星的位置。

而中國天文體系中的星空，則統稱三垣二十八星宿。「三垣」是紫微垣、太微垣和天市垣；至於二十八星宿，係由觀測月亮移動規律得到的（月亮在天空運行一週，大約需要二十八天）。於是，幽默的古人便將這條月亮路徑進行連線命名，開設了二十八間旅館，供月亮住宿。月亮每天按照順序入住，最後又回到第一間旅館，這段下榻之旅的時程定為「一個月」。

二十八家旅店各有名字，想進行全面管理，似乎稍嫌瑣碎了些，於是乾脆利用方位，進行鳥獸圖騰式的整編，成為東方蒼龍、北方玄武、西方白虎、南方朱雀等四象（四靈）。劃定了二十八星宿，同樣可以記錄太陽、五星的位置。

黃道既是日月五星的區域，那麼，十二宮與二十八星宿之間，應該具有對應關係了？沒錯，兩者可以相互對應，但是對應起來卻磕磕碰碰，難以妥貼：

東方蒼龍 ：角（室女）、亢（室女）、氐（天秤）、房（天蝎）、心（天蝎）、尾（天蝎）、箕（人馬）。

北方玄武 ：斗（人馬）、牛（摩羯）、女（寶瓶）、虛（寶瓶、小馬）、危（寶瓶、飛馬）、室（飛馬）、壁（飛馬、仙女）。

西方白虎 ：奎（仙女、雙魚）、婁（白羊）、胃（白羊）、昴（金牛）、畢（金牛）、觜（獵戶）、參（獵戶）。

南方朱雀 ：井（雙子）、鬼（巨蟹）、柳（長蛇）、星（長蛇）、張（長蛇）、翼（巨爵、長蛇）、軫（烏鴉）。

眼尖的人不難注意到兩點：第一，小馬、飛馬、仙女、獵戶、巨爵、長蛇、烏鴉等現今國際通用的星座，並非黃道星座；天穹耀眼的獅子座，未被先民收入二十八星宿裡，卻轉而選擇南方相對暗淡的長蛇、巨爵。這等奇特的現象，不知耗費多少天文學家精研中國古星圖，以期歸納出古人心目中的宇宙觀，不過迄今依然難有定論。

第二，天文和占星所用的十二星座名字，有些許差異。好比室女座，在星占時叫作處女座；天秤、天平的名字算是相差無幾；寶瓶俗稱水瓶；白羊座或被喚為牡羊座。至於人馬座的專名和射手座的俗名，則差距未免大了些！當然，使用俗名或專名，也是天文界區隔同好與否的標誌。