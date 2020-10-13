快訊

中山大學正式撤銷碩士學位 李眉蓁冤喊：政治追殺

國慶焰火宣傳旗如招魂旗？ 遊客見這一幕傻眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

求神問卜三千年／踏上巫途：求神問卜體驗地

聯合新聞網 / or旅讀中國
© 黃建敏／CTPphoto
© 黃建敏／CTPphoto

【撰文／甘炤文　旅讀中國】

香港．黃大仙祠

香港黃大仙祠主要供奉「赤松子」黃初平，另兼及至聖先師孔子、關聖帝君、觀音佛祖等若干神眾，是一座三教共祀的廟宇。坊間相傳黃大仙祠問事靈驗，故香火始終鼎盛而未竭；除卻殿前擲筊求籤，廟旁的算命小街更可謂門庭若市，許多信眾不辭勞遠而來，只為解一支籤、算一回手相或面相。

如今，黃大仙祠為廣開發便之門，也推出網上祈福服務，遠在海外的善信毋須親臨現場，只消登錄網頁敘明名姓等資料，即能由道長統綰、代為訟禱，以收禳災保安之效。

北京．紅螺寺

坐落在北京城郊、懷柔區紅螺山的南麓，始建於東晉咸康年間的紅螺寺係由西域高僧佛圖澄所創，後歷經多次擴建與重修，迄今已有將近一千七百年歷史。紅螺寺分為兩大寺區，其一為主殿和五百羅漢林，除卻拈香禮佛，遊客另得在此賞覽「禦竹林」、「雌雄銀杏」、「紫藤寄松」等林相美景；其二則為位於半山間的觀音寺，只消緣著步道上行，越過山門後便能抵達一座供奉有送子觀音的殿堂──當地流傳著「男雍和，女紅螺」的說法，主要便著眼於這座小殿在求姻緣、求子嗣方面的靈驗程度。

© 姜建／CTPphoto
© 姜建／CTPphoto

山西．五台山五爺廟

山西五台山相傳為文殊師利的道場，山間寺廟林立、顯教與密宗並行而不悖──儘管如此，與塔院寺相毗鄰、主供龍王的「五爺廟」仍顯得十分特出，因一般佛院並不供奉龍王。之所以有此破格，相傳乃早先文殊師利曾向東海龍王討索一塊清涼石，使原本荒炎的五台山轉為清涼勝境；後來龍王五子意欲討回借物，遂相偕大鬧五台山，終為菩薩所調服，並安排祂們就地專司耕雲播雨之職，故著意建廟受信眾香火。

或又有言，這尊別名「廣濟龍王菩薩」的龍王像，其實正是文殊師利的化身，不怒而威的金身法相更蒙獲大清康熙帝封為「人間第一財神」，是以善信不僅得來廟中祈雨，更能求財氣、求官運，祈願諸事亨通！

© 周翠賢／CTPphoto
© 周翠賢／CTPphoto

西藏．拉姆拉措

拉姆拉措或稱瓊果傑神湖、吉祥天母湖，是藏區除四大聖湖之外，地位同樣殊勝非凡的一座湖泊。橢圓狀的拉姆拉措位於西藏山南加查縣境內，週邊為重巒疊嶂所圍環，如同蓮瓣般托出中央澄碧幽深的水體。

在過去，當達賴喇嘛、班禪喇嘛等上師圓寂後，餘下的僧眾為了要掌握繼位者可能的出身地，將組隊前往拉姆拉措觀看湖相、領受神諭，隨而依照靈示尋找輪迴轉世的靈童。

此外，據言虔誠的信眾若前來轉湖，亦能從湖中變幻莫測的倒影預知自身未來的運程⋯⋯種種神奇的事跡，無疑替這處高原湖泊迴添不少秘教色彩。

© 視覺中國
© 視覺中國

甘肅．薛家灣

位於甘肅省永登縣境內，薛家灣別稱「算命村」，村中不過一百多戶人家，唯咸自認為伏羲後裔；因男性多精通卜算，女性則善於看相，因此傳統上他們不事農耕生產，一年到頭常成群結隊地在外遊歷，以算命、禳災等術數為生，將他們比擬為「中國的吉普賽人」亦不為過。

為了防址箇中巧門別傳，薛家灣人多半不與外邦通婚，村中且以劉、柳、高、何四姓為大；而據說薛家灣的村落建築是依照孔明的八陣圖進行布局，非本地的來客進入後往往迷失方向、不辨東南西北⋯⋯如此傳說，不啻更迴添了薛家灣的神秘風采。

© 中新社
© 中新社

完整內容請見《or旅讀中國》2020. No.104；訂閱or旅讀中國電子版

相關新聞

求神問卜三千年／宛如圓周率般的命運

二〇二〇年伊始，正當大家還沉浸在迎新送舊的喜悅氛圍中，一種前所未知的病毒便如同平地起驚雷般爆發，旋即以飛快的速度朝世界各地蔓延開來，造成全球性的恐慌與病亡，迄今不知伊於胡厎。

求神問卜三千年／人算不如天算：一命二運三風水

俗諺說得好：「窮算命，富燒香。」意思是當一個人感到無所依傍、前途迷茫的時候，往往會尋求未知力量的幫助，冀望透過窮而思變的占測結果，尋找指路的南鍼。

求神問卜三千年／踏上巫途：求神問卜體驗地

許多信眾不辭勞遠而來，只為解一支籤、算一回手相或面相。

求神問卜三千年／星星知我運：二十八星宿、天象與命理

臺灣今年瘋了兩件天文大事：一是夏至當天的日環食，另一是追2020F3彗星。這顆二十三年來北半球最大的彗星，只有七月短短幾天可用肉眼欣賞到。 不管是瘋還是追，都說明天文奇觀難得一見，錯過可惜。

求神問卜三千年／做自己生命的巨星：紫微斗數裡的滿天星斗

透過紫微斗數，解讀者所能獲取的資訊量更為豐富，從學門本質上來說，它的原理似也比其他命理學問來得容易理解。

求神問卜三千年／天上人間相連線：星象與災異

《宋史．天文志》：「德祐元年六月庚子朔，日食，既，星見，雞鶩皆歸。明年，宋亡。」

東亞彩林最前線：秋色在蔓延

除了大家熟知的楓葉，東亞還有許多美麗的變色葉植物，如銀杏、梧桐、山毛櫸、芒草、胡楊、黃櫨、落羽松，個個都是能獨撐大局的觀光名角。

東亞彩林最前線：變色葉植物的奧祕

秋日將至，又到了賞「紅葉」的季節，在驚嘆滿山紅遍，層林盡染的風景之前，先讓我們來個行前學習，了解變色葉植物的奧秘，一起探索大自然的調色盤。

內蒙烏蘭布統：壩上金秋 滿山盡帶黃金妝

如果想欣賞蒼茫的草原秋色，烏蘭布統也許是最壯麗的解答。大漠孤煙、長河落日、天蒼野茫、溝壑縱橫，彷彿上帝造物時，把美麗都留給了這片草場。

尋訪泉州老匠人：張燈結綵 漢月花燈

百年前的海上絲路，為泉州工藝產業鋪墊基礎，至今依舊傳承發揚。貿易商品的瓷器、茶葉、香藥，海上交通的福船，民間節慶用的彩燈、繡品，為泉州古老而悠揚的現代生活，妝點出獨有的城市風韻。

北京東城區：古都秋意 金燦青瓦宮牆寞

當北京東城區朱紅宮牆被金燦燦的銀杏枝枒妝點地分外浪漫，京郊百里外的壩上圍場，連同更遠處的大清龍脈長白山，早已在北風吹拂下，鋪上滿山遍野的絢爛秋色。

青森奧入瀨溪流：紅葉流水完美之作

不同於北京城裡熱烈張揚的銀杏絕色，東北亞的秋景克制而冷靜，宛如一首精心營造的俳句，三三兩兩緋紅，在清泉、苔蘚、枯山水襯托下，盡顯侘寂之美。

熱門新聞

求神問卜三千年／做自己生命的巨星：紫微斗數裡的滿天星斗

求神問卜三千年／人算不如天算：一命二運三風水

台南美感文化城恣意行 2天1夜輕鬆放空旅

桃園鄉下水圳農田裡打泥巴戰 透過農事體驗深度認識土地

DIY手感黏土捏出華麗下午茶 仿真甜點微小又廣大的世界

求神問卜三千年／宛如圓周率般的命運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。