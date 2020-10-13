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求神問卜三千年／宛如圓周率般的命運

聯合新聞網 / or旅讀中國
© 劉偉雄／CTPphoto
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【撰文／甘炤文　旅讀資深企劃主編】

2020 年伊始，正當大家還沉浸在迎新送舊的喜悅氛圍中，一種前所未知的病毒便如同平地起驚雷般爆發，旋即以飛快的速度朝世界各地蔓延開來，造成全球性的恐慌與病亡，迄今不知伊於胡厎。

因著這項突發的變故，不少預料中的計畫被迫休止（或無限擱延），大至國家社會的發展運作，小及個人日常生活的維繫，當局者往往舉目四顧而茫茫，彷彿天穹中原本朗照的太陽忽焉為天狗吞食，形成短暫的「正午的黑暗」，遮斷了錦繡前程。

此情此景，也不免令人憶起古書上頻頻載錄的各項災異見聞，從瘟疫到饑荒、水患，從揮掃過天際的彗星到借位成景的「五星聯珠」⋯⋯在先民的想像裡頭，無影無形的命運總是能藉由具體的蛛絲馬跡顯微，而為了能精準掌握造化的諭示，有些人或虔心至寺廟裏擲筊求籤，拈一炷馨香向上蒼求告；有些人或借助地理勘輿，意圖透過風水格局的布設福蔭子孫；更有些人就教於相術、星占等法門，只為率先洞燭難測的天機。流風所及處，連帝冑之家亦不能免，李商隱詩可為證：「可憐夜半虛前席，不問蒼生問鬼神。」

來日大難，面對波瀾起伏的世變，「卜算」作為集結先祖智慧的民俗文化重要內容，的確給予不少問事者心靈的安慰，乃至於成為月迷津渡之際的南鍼，足以指點天涯。迴環於剝復之間，儘管流年氣數始終如同神秘的 π 一般，怎麼算也算不盡，卻無礙於當下的我們持續開展正念，將看似崎嶇的前途，走成一道完完滿滿的圓。

【完整內容請見《or旅讀中國》2020. No.104；訂閱or旅讀中國電子版

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