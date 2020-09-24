尋訪泉州老匠人：張燈結綵 漢月花燈

【撰文／林宜慧 旅讀中國、旅讀編輯部】

百年前的海上絲路，為泉州工藝產業鋪墊基礎，至今依舊傳承發揚。貿易商品的瓷器、茶葉、香藥，海上交通的福船，民間節慶用的彩燈、繡品，為泉州古老而悠揚的現代生活，妝點出獨有的城市風韻。

閩南話「燈」與「丁」同音，元宵燈節，家家張燈，戶戶結綵，寓意乞求人丁興旺、迎接光明。

元宵放燈的習俗源於漢代，唐代仕族南下，將花燈習俗帶進泉州。宋代泉州已為東方第一大港，泉州的花燈工藝亦達到頂峰，每逢城內舉行燈節，熱鬧壯觀，宋《五雜俎》譽稱：「天下上元，燈灼之盛，無逾閩中」。

針刺花燈為傅老師的設計新作，可作為日常燈飾使用，為傳統花燈注入新靈魂。

泉州花燈冠絕天下，又稱為上品花燈。獨創的彩扎、刻紙、針刺、絲料鑲裝、無骨等多種技藝，區別於其他各地。花燈是一項綜合的技藝集合體，集雕刻、繪畫、書法、造型、配色、漂染於一身，內容以山水風景、歷史人物、飛禽走獸、亭臺樓閣為主，充滿故事寓意與象徵。

燈節傳統延續至今，每年泉州的元宵燈會，依然萬人空巷，熱鬧非凡。同時，新一代的花燈傳承人，也思考著如何讓泉州花燈跳脫節慶的單一需求，創造出花燈在日常生活的實用價值。

元宵節會用的彩燈，以布作表面。

與大師對話：

傅草藝為國家級非物質文化遺產泉州花燈市級傳承人、漢月花燈工作室負責人。

您當初如何投入花燈製作這項技藝的？

答：美術學校畢業後，我在師傅的廣告公司上班，白天做舞臺道具，晚上加班做花燈。泉州花燈傳承人有好幾位，幾乎全是家族傳承，只有我們這一脈是師徒制。

花燈製作最困難之處？

答：設計，包括它的外型樣式、內裏花紋。中國的傳統圖紋必有寓意，比如金魚表示金玉滿堂，圖紋設計不簡單。花燈也是一項綜合的技藝體系，畫圖案、扎孔、拼裁剪、刻圖、做粉線、貼金箔，各流程要融會貫通。