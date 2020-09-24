快訊

終於等到了！張惠妹宣布台東跨年開唱「免費入場」

青森奧入瀨溪流：紅葉流水完美之作

聯合新聞網 / or旅讀中國
© 吳東峻
© 吳東峻

【撰文／Doris、王麗莎、吳歆宜、麥翔雲、白宜平　旅讀中國、柯炳鐘】

不同於北京城裡熱烈張揚的銀杏絕色，東北亞的秋景克制而冷靜，宛如一首精心營造的俳句，三三兩兩緋紅，在清泉、苔蘚、枯山水襯托下，盡顯侘寂之美。

每年十月下旬，有「世界第一美溪」之稱的奧入瀨溪流，褪去夏日蓊鬱的綠衣，換上了紅黃相間的秋裝，以嫵媚的姿態迎接追楓客的到來。

奧入瀨溪流是指青森縣十和田市十和田湖畔子之口到燒山之間，約十四公里的奧入瀨川的溪流，屬於十和田八幡平國立公園，名列日本國家指定之特別名勝及天然記念物。

其中石戶到子之口，全長約九公里的路段是遊客最熱門的健行步道，沿途可見：水流彷彿會跳動的「石戶之瀨」、涓涓水流不間斷的「雲井之瀧」、猶如一片絲綢白簾的「銚子大瀧」、水流最湍急的「阿修羅之流」等知名美景，每年楓紅季節來臨時，溪流、飛瀑與紅葉相映成趣，吸引許多攝影愛好者來此獵取美景。

十和田湖，日本最美觀景地

既然來到了奧入瀨川，不妨順遊鄰近的十和田湖，該湖位於青森與秋田兩縣交界處，為十和田火山噴發而形成的雙火山口湖，水深三百廿七公尺，深度排名日本第三，僅次於秋田縣田澤湖與北海道的支笏湖。每年到十月中旬，滿山遍野恣意燃燒的紅葉，映照在平靜湖面上，景致美極。

想一親芳澤十和田湖之美，搭乘遊覽船是欣賞十和田湖各種角度最好的方式。矗立於湖畔高達約二公尺的少女像，則是出自雕刻家兼詩人高村光太郎之手，為十和田湖代表地標。

秋饗旬味，帆立貝產地直送，是秋遊青森不可錯過的在地美味，不管是奶油燒貝肉或是扇貝味噌燒，每嘗一口都能感受貝肉滑嫩的彈性在口中蔓延，令人食指大動！© RF123
秋饗旬味，帆立貝產地直送，是秋遊青森不可錯過的在地美味，不管是奶油燒貝肉或是扇貝味噌燒，每嘗一口都能感受貝肉滑嫩的彈性在口中蔓延，令人食指大動！© RF123

酸湯溫泉，國民保養第一地

玩累了，就想找地方泡湯，距離十和田湖車程約一小時左右的八甲田山麓附近，散布著不少祕境溫泉，是身心療養的好去處。

其中位於海拔九百廿五公尺的酸湯溫泉，是日本當地歷史悠久的名泉，泉質屬酸性硫磺溫泉，具有治療風濕、神經疼痛、腸胃疾病、婦女病、便秘、哮喘等功效，因療效顯著，獲指定為國民保養溫泉一號。

【完整內容請見《or旅讀中國》2020. No.103；訂閱or旅讀中國電子版

相關新聞

北京東城區：古都秋意 金燦青瓦宮牆寞

當北京東城區朱紅宮牆被金燦燦的銀杏枝枒妝點地分外浪漫，京郊百里外的壩上圍場，連同更遠處的大清龍脈長白山，早已在北風吹拂下，鋪上滿山遍野的絢爛秋色。

青森奧入瀨溪流：紅葉流水完美之作

不同於北京城裡熱烈張揚的銀杏絕色，東北亞的秋景克制而冷靜，宛如一首精心營造的俳句，三三兩兩緋紅，在清泉、苔蘚、枯山水襯托下，盡顯侘寂之美。

東亞彩林最前線：秋色在蔓延

除了大家熟知的楓葉，東亞還有許多美麗的變色葉植物，如銀杏、梧桐、山毛櫸、芒草、胡楊、黃櫨、落羽松，個個都是能獨撐大局的觀光名角。

東亞彩林最前線：變色葉植物的奧祕

秋日將至，又到了賞「紅葉」的季節，在驚嘆滿山紅遍，層林盡染的風景之前，先讓我們來個行前學習，了解變色葉植物的奧秘，一起探索大自然的調色盤。

內蒙烏蘭布統：壩上金秋 滿山盡帶黃金妝

如果想欣賞蒼茫的草原秋色，烏蘭布統也許是最壯麗的解答。大漠孤煙、長河落日、天蒼野茫、溝壑縱橫，彷彿上帝造物時，把美麗都留給了這片草場。

尋訪泉州老匠人：張燈結綵 漢月花燈

百年前的海上絲路，為泉州工藝產業鋪墊基礎，至今依舊傳承發揚。貿易商品的瓷器、茶葉、香藥，海上交通的福船，民間節慶用的彩燈、繡品，為泉州古老而悠揚的現代生活，妝點出獨有的城市風韻。

與天爭高、與風競速：中國鐵道成長史

六月九日，是海峽兩岸共通的鐵路節；海峽兩岸的鐵道，有著密不可分的歷史情節。

進藏鐵路：條條鐵路通西藏

青藏鐵路是中國建設山岳鐵道的一個開始，自此以拉薩為起點延伸的高原鐵道一一展開，包含拉薩往尼泊爾的中尼鐵路，拉薩往昆明的滇藏鐵路，拉薩往成都的川藏鐵路，創造出青藏高原上，世界海拔最高、最偉大的高山鐵路傳奇。

南疆 + 北疆雙環線：搭火車遊新疆已實現

隨著十數年的積極建設，北疆、奎阿、吐庫、庫喀，以及喀和鐵路的完工，新疆目前的北環線和南環線已各完成一半。

驕陽煮海 石上成珠：南海儋州千年鹽田村

數以千計的灰黑色鹽槽，像一個個形態各異的巨型硯臺，大大小小、錯落有致地向著海邊鋪展延伸，凝重而深沉的色調，與湛藍的海天對比鮮明，站在這片神奇而殷實的海灘上，猶如站在一代又一代鹽工澆鑄的豐碑前，仿佛穿越了千年時光，嗅到了歷史的厚重醇香。走進儋州，探祕中國最後的原始製鹽場⋯⋯

山藥：滋補藥中無上之品

又到了廿四節氣的立秋（約國曆八月七或八或九日）了，這天也正是秋季的開始，每年廿四節氣的立秋到立冬（國曆十一月七或八日）前，正是所謂的秋天。而秋天在中醫來說，正是養肺的季節，所以這期要為大家介紹的中藥，便是可用於養肺的中藥山藥。

澳門：新增五十五項非遺 詠春拳、葡式蛋撻入列

隨對岸疫情趨緩，各限令接連鬆綁，繼粵澳口岸通關條件降低，低風險地區電影院開張，跨省旅遊業務也獲可重啟，拚消費、救經濟，兩岸四地各出奇招，力挽衰退狂瀾。

熱門新聞

北京東城區：古都秋意 金燦青瓦宮牆寞

青森奧入瀨溪流：紅葉流水完美之作

尋訪泉州老匠人：張燈結綵 漢月花燈

內蒙烏蘭布統：壩上金秋 滿山盡帶黃金妝

東亞彩林最前線：秋色在蔓延

東亞彩林最前線：變色葉植物的奧祕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。