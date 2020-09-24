青森奧入瀨溪流：紅葉流水完美之作
【撰文／Doris、王麗莎、吳歆宜、麥翔雲、白宜平 旅讀中國、柯炳鐘】
不同於北京城裡熱烈張揚的銀杏絕色，東北亞的秋景克制而冷靜，宛如一首精心營造的俳句，三三兩兩緋紅，在清泉、苔蘚、枯山水襯托下，盡顯侘寂之美。
每年十月下旬，有「世界第一美溪」之稱的奧入瀨溪流，褪去夏日蓊鬱的綠衣，換上了紅黃相間的秋裝，以嫵媚的姿態迎接追楓客的到來。
奧入瀨溪流是指青森縣十和田市十和田湖畔子之口到燒山之間，約十四公里的奧入瀨川的溪流，屬於十和田八幡平國立公園，名列日本國家指定之特別名勝及天然記念物。
其中石戶到子之口，全長約九公里的路段是遊客最熱門的健行步道，沿途可見：水流彷彿會跳動的「石戶之瀨」、涓涓水流不間斷的「雲井之瀧」、猶如一片絲綢白簾的「銚子大瀧」、水流最湍急的「阿修羅之流」等知名美景，每年楓紅季節來臨時，溪流、飛瀑與紅葉相映成趣，吸引許多攝影愛好者來此獵取美景。
十和田湖，日本最美觀景地
既然來到了奧入瀨川，不妨順遊鄰近的十和田湖，該湖位於青森與秋田兩縣交界處，為十和田火山噴發而形成的雙火山口湖，水深三百廿七公尺，深度排名日本第三，僅次於秋田縣田澤湖與北海道的支笏湖。每年到十月中旬，滿山遍野恣意燃燒的紅葉，映照在平靜湖面上，景致美極。
想一親芳澤十和田湖之美，搭乘遊覽船是欣賞十和田湖各種角度最好的方式。矗立於湖畔高達約二公尺的少女像，則是出自雕刻家兼詩人高村光太郎之手，為十和田湖代表地標。
酸湯溫泉，國民保養第一地
玩累了，就想找地方泡湯，距離十和田湖車程約一小時左右的八甲田山麓附近，散布著不少祕境溫泉，是身心療養的好去處。
其中位於海拔九百廿五公尺的酸湯溫泉，是日本當地歷史悠久的名泉，泉質屬酸性硫磺溫泉，具有治療風濕、神經疼痛、腸胃疾病、婦女病、便秘、哮喘等功效，因療效顯著，獲指定為國民保養溫泉一號。
【完整內容請見《or旅讀中國》2020. No.103；訂閱or旅讀中國電子版】
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