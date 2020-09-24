內蒙烏蘭布統：壩上金秋 滿山盡帶黃金妝

【撰文／Doris、王麗莎、吳歆宜、麥翔雲、白宜平 旅讀中國、柯炳鐘】

如果想欣賞蒼茫的草原秋色，烏蘭布統也許是最壯麗的解答。大漠孤煙、長河落日、天蒼野茫、溝壑縱橫，彷彿上帝造物時，把美麗都留給了這片草場。

皇家獵場，露天影棚

烏蘭布統位於內蒙古河北省交界處，處平原與丘陵、森林與草原相間的過渡地帶，地形地貌上的多變，使此地同時具備有遼闊的草原、延綿的山脈、波折的河流、茂密的森林與星星點點散落期間的牛羊。

塞上風情萬種，吸引京城諸多著名影視劇組到此取景，《羋月傳》、《還珠格格》、《射雕英雄傳》等影視作品都來這裡拍攝過外景，因此得名露天影棚、草原電影城。這裡過去曾是清朝的皇家獵場―—木蘭圍場，也是各大清宮劇中常見的「木蘭秋獮」的地方，康熙大帝征討噶爾丹叛亂的古戰場也位在此，當年金戈鐵馬的硝煙已逝，但歷史的痕跡卻在各大古裝影視的畫面不斷的重現。

疏密有緻，白樺風光

烏蘭布統的森林景觀主要有兩大類型，一是常綠林帶，一是白樺樹林。白樺是一種擁有白色樹皮的落葉樹，喜光，耐嚴寒，對土地適應性強，常與山楊、紅松、蒙古櫟混生成林，每當秋風吹起，白樺葉轉為金黃，錯落著紅黃橙各色樹葉，在一年四季都鬱鬱蒼蒼的常綠林帶襯托下，更顯錯落有致、富於變化。

姿態萬千的白樺樹林，在烏蘭布統草原上瘋長成各色風光，疏可馳馬、又或密不透風。有時或是三五一簇，筆直的枝幹於原野中傲然挺立；也有聯片成林的，往往綿延數里，蔚為壯觀。每當夕陽斜照，逆光將萬物打出美麗的金色光邊，明暗反差枝間烘托出的朦朧美感，詩情畫意，彷彿仙境。

愛情樹傳說

白樺常見於俄羅斯、蒙古及中國大陸北方，它的樹皮可層層剝落，半透明的樹皮可供青年男女魚雁傳情，因此又有純情樹之稱。白樺樹幹上一個個樹節形成的「眼睛」在每年四五月時會滴落透明樹汁，人們稱之為「情人的眼淚」。

©吳歆宜/旅讀中國