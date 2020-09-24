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北京東城區：古都秋意 金燦青瓦宮牆寞

聯合新聞網 / or旅讀中國
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【撰文／Doris、王麗莎、吳歆宜、麥翔雲、白宜平　旅讀中國、柯炳鐘】

當北京東城區朱紅宮牆被金燦燦的銀杏枝枒妝點地分外浪漫，京郊百里外的壩上圍場，連同更遠處的大清龍脈長白山，早已在北風吹拂下，鋪上滿山遍野的絢爛秋色。

秋天的顏色，除了五彩斑斕的楓紅，金燦的銀杏是另一道美麗的風景。這個原產於中國的古老植物，在全世界都有蹤跡，然而若想欣賞到銀杏獨特的千年古韻，帝都北京的皇城秋色，可是不能錯過的風景。

朱牆黃葉，滄桑浪漫

作為千年古都的北京，境內種植的銀杏自然頗有來歷，最古可上溯唐代，近者亦有逾百年樹齡，植株都有一定的高度，枝繁葉茂，每到秋季可謂處處風流盛景，可壯觀、可秀麗，懷古有之、異國風韻亦有之。

最具皇城風采的莫過於地壇與雍和宮，這裡擁有古老皇家園林的莊嚴與歷史感，金色遍地映著飛檐斗拱、朱牆青瓦，滿城秋色更添宮牆寥寞，猶如繁華舊夢。而郊外的八達嶺長城，則有滿山壯闊的雄沉剛勁，銀杏與紅葉沿著長城綿延不絕，金黃映襯在藍天、紅葉與磚牆之間，氣勢萬鈞，更發思古之幽情。

想觀賞兩樹夾道的金色地毯，帝都裡外多的是銀杏大道，最具人氣的釣魚台銀杏大道就位於城內，美麗無需求遠。若要感受異國風采的，亦可至三里屯東五街，這裡有不少歐美風格的建築，且因領地特性，遊客也較少，更能感受秋韻。

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千古銀杏，帝王傳說

然而最撼動人心的是那些具有千年樹齡的古銀杏們與他們的帝王傳說。北京擁有數株從唐代、遼代就種植至今的千年銀杏樹，大多位於郊區寺廟，如潭柘寺、大覺寺、紅螺寺等，這些寺廟的古銀杏都有獨木成林的氣魄，樹齡雖逾千年但生機不減，比如大覺寺的「銀杏樹王」，據說是北京最大最碩的銀杏樹，種植於遼代，樹高有三十幾公尺，樹圍有七公尺之多，更從主幹根部長出九株筆直向上的枝幹直指蒼穹，像是九個小孩圍抱著母親，被封為「九子抱母」的奇景，而碩大的樹冠幾乎遮蔽了天空，每到秋季，金華鋪天蓋地的景觀驚艷不少眼眸。

這些古老銀杏悠轉千年，宛如無聲的史官，見證朝代的更迭、與人事起落，久而久之竟開始有些不可考的神奇傳說，相傳紅螺寺大雄寶殿旁的雄雌銀杏，每換一個朝代，雄株就會長出一條枝條；而潭柘寺的銀杏樹，則是自清乾隆皇封為「帝王樹」後，每逢帝王駕崩，就有一條枝幹折斷，而新皇繼位後，又有新的枝條誕生。

無論傳說如何，秋日推薦來北京的皇城與郊外走走，感受秋色和古都交映的千古風流。

北京銀杏地圖

1.紅螺寺

京北第一大寺，寺中兩株唐朝的雌雄銀杏，後人將此比擬為夫婦，雌株結果不開花，雄株開花不結果。

2. 雍和宮

雍和宮過去是清雍正胤禛的府邸，現為北京市內最大的藏傳佛教寺院，殿宇輝煌，具備皇家氣派。

© RF123
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3. 大覺寺

位於北京市西北郊陽台山麓，清泉、古樹環繞寺廟，廟中一棵遼代「銀杏王」，獨木成林、碩大無朋。

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4. 潭柘寺

北京城裡歷史悠久的寺廟之一，寺內一株「帝王樹」由乾隆親封，相傳植於唐代已一千四百歲高齡。

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【完整內容請見《or旅讀中國》2020. No.103；訂閱or旅讀中國電子版

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