東亞彩林最前線：變色葉植物的奧祕

【撰文／Doris、王麗莎、吳歆宜、麥翔雲、白宜平 旅讀中國、柯炳鐘】

秋日將至，又到了賞「紅葉」的季節，在驚嘆滿山紅遍，層林盡染的風景之前，先讓我們來個行前學習，了解變色葉植物的奧秘，一起探索大自然的調色盤。

1. 神奇的變色葉家族？

變色葉植物，泛指所有會隨季節、氣候變化葉片顏色的植物，主要長於溫帶地區，以秋季會變紅、變黃的「紅葉」們最具觀光吸引力。每到秋季由楓葉領銜，在各國掀起追紅葉的熱潮，在日本更孕育出獨特的「紅葉狩」文化。

2. 臺灣代表性變色葉植物？

臺灣雖位處相對低緯，卻因高山地形多，成為孕育變色葉植物的沃土，統計共有卅四種、其中十六種為原生變色葉植物，與溫帶國家相比毫不遜色，以山毛櫸、楓香、青楓、紅榨槭以及山漆等五種最具觀賞價值。近年則有落羽松崛起，不少縣市紛紛搶種，竄出許多美麗的落羽松秘境。

3. 綠葉為何需要轉紅？

從嫩綠的新芽，到枯黃的凋零，多數的植物變色，是為了在冬季減少水分散失、防止寒害的自然生理機制，是一種自我保護的行為。但也並非所有的植物在掉葉前都會變色，有些熱帶、亞熱帶的常綠喬木，就是以常綠的姿態落葉。

4. 樹葉變色的化學原理？

植物變色的過程，其實是一連串精密的化學反應，可分為內部因素與外部因素。樹葉擁有各種色素，在不同的季節，這些色素的含量有所變化，而導致樹葉顯示不同的顏色。例如春夏之際，葉綠素的含量最豐富，使得葉片呈現綠色；秋天時葉黃素、胡蘿蔔素、花青素占上風，葉子即變黃色、橙色、紅色。到了冬天，所有色素都已褪盡，只剩丹寧，所以枯葉都是褐色的。

5. 為何有些樹葉變黃、有些變紅？

雖然都名為紅葉，但樹葉變黃、變紅的機制有所不同。原先樹葉中即存在胡蘿蔔素、葉黃素；入秋後，天氣變冷，葉綠素變少，樹葉裡的類胡蘿蔔素、葉黃素占優勢，葉子便呈現黃色、橙色。然而花青素並非一開始便存在於葉片中的色素，它是植物入秋冬之際，生理活動遲滯，葉片產生的醣類化合物無法運回根部，逐漸累積在葉片後再合成的產物，並且要再遇酸才呈現紅葉，但並不是每種植物都可合成花青素，因此才有了黃葉與紅葉的分別。

6. 葉綠素可用於光合作用，花青素能幹嘛？

秋天時植物的養分已經很吃緊了，為什麼植物要把寶貴的醣類轉為花青素呢？其實花青素的功能可神奇了，可防曬、可驅蟲。它的防曬功能可保護葉綠素，藉此存留於上在樹枝上的葉子，而持續獲取養分。亦有研究認為，花青素有助於驅蟲，因葉片轉紅，會讓部分昆蟲判別為有毒或難吃，可減少樹葉被昆蟲產卵或吞食的風險。

7. 樹葉變色的外部因素是什麼呢？

樹葉變色的外部因素就是氣候因素，溫度、光照、濕度都會交互影響。涼爽的氣溫、熾烈的陽光，與晝夜溫差的加大，都會加速葉綠素的分解，而乾燥的天氣能增加醣類的濃度，這些都有助於花青素的形成，研究指出，低於八度，甚至五、六度的溫度，紅葉的顏色會更加漂亮。如果晝夜溫差達十五度，也會加速綠葉轉紅。

通常愈高海拔，愈高緯度的地區，會越快進入紅葉季節。海拔越高，落葉前的色彩越濃艷。中海拔地區則可看到較多種類的變色葉植物，但變色不若高海拔艷紅。以同一樹種來看，樹冠與受光的枝條，葉片會率先變紅。然而過低的溫度，會破壞葉子中的色素，因此若霜害來臨，會加速紅葉期的結束。

8. 樹彩林最佳觀賞時機？

楓葉變紅的程度與日照、氣溫、乾旱、緯度、海拔息息相關，需要在恰當的時間安排適當的地點，並且祈禱合適的天氣降臨。一般而言，建議選擇秋冬交替，日夜溫差十五度以上，寒流來襲後的三、四天，正是轉紅的好時機，而出現紅葉後約二十到廿五天為最佳觀賞時期，但具體仍需依個別植物的特性而定。

以日本為例，約九月上旬，變色葉植物會從最北部的北海道、東北地區開始轉紅，一天約以二十公里速度緩慢往南方移進，約在十一月底十二月初染紅九州，花期約五十到六十天不等。

而在臺灣，若是選在深秋約十一月時爬山，依海拔由低往高，有機會觀賞同一種變色葉植物從綠葉繁盛、由黃轉紅、半掛樹上（凋零中）、枯枝落葉等不同階段的林相。

9. 追紅葉也要看風水？地點怎麼選？

除了看天氣，追紅葉也要看風水、搶好位，雖然平地也有楓葉，但因為日夜溫差太小，不會轉紅，高海拔的山區才是賞楓的好選擇。而到了山裡，賞楓位置也有學問，盡量找位於陵線，北風吹得到樹的區域。