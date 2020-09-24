東亞彩林最前線：秋色在蔓延

【撰文／Doris、王麗莎、吳歆宜、麥翔雲、白宜平 旅讀中國、柯炳鐘】

除了大家熟知的楓葉，東亞還有許多美麗的變色葉植物，如銀杏、梧桐、山毛櫸、芒草、胡楊、黃櫨、落羽松，個個都是能獨撐大局的觀光名角。

資深玩家的旅行規劃中，往往少不了春花秋葉。

當南方的秋日隱隱約約、似有還無之際，北方的許多城市早已經換上明豔動人的深深淺淺秋色，北京城裡銀杏大道的金光燦爛、京都琉璃光院楓紅倒映的多彩絕色，又或是濟州島海風吹拂的紫色芒花，無一不吸引旅人爭相前往，只為了在最好的季節收藏最美的風光。

追逐景點之心不分古今，完成於西元四到八世紀左右的日本最早詩集《萬葉集》便將追逐紅葉前線的行為稱為「紅葉狩」，也即由北向南一路追逐紅葉，宛如獵人追逐獵物般充滿了樂趣。

而今現代旅人得利於網際網路的無遠弗屆，即使身在幾千公里之遙，依然可以根據在地人實時監測後上傳的一手情報，結合往年數據分析，獲得精準的紅葉情報預測。

今年受限於特殊的國際情勢，過往說走就走的瀟灑不在，跨境旅行成本也大幅提升，不妨暫且隨著編輯團隊精選勝景，紙上神遊日韓中臺紅葉祕境，邂逅最美秋日，待到明年各地航班重啟，便能按圖索驥，一一走訪！