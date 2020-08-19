澳門：新增五十五項非遺 詠春拳、葡式蛋撻入列

數以千計的灰黑色鹽槽，像一個個形態各異的巨型硯臺，大大小小、錯落有致地向著海邊鋪展延伸，凝重而深沉的色調，與湛藍的海天對比鮮明，站在這片神奇而殷實的海灘上，猶如站在一代又一代鹽工澆鑄的豐碑前，仿佛穿越了千年時光，嗅到了歷史的厚重醇香。走進儋州，探祕中國最後的原始製鹽場⋯⋯

2020-08-19 09:23