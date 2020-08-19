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澳門：新增五十五項非遺 詠春拳、葡式蛋撻入列

聯合新聞網 / or旅讀中國
© 陳育陞／旅讀中國
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【撰文／吳歆宜、海外特派員　旅讀中國】

隨對岸疫情趨緩，各限令接連鬆綁，繼粵澳口岸通關條件降低，低風險地區電影院開張，跨省旅遊業務也獲可重啟，拚消費、救經濟，兩岸四地各出奇招，力挽衰退狂瀾。

繼二〇一七年公布首批非物質文化遺產清單後，澳門文化局再度於近日發布五十五項非物質文化遺產，其中既有南傳的詠春、太極拳法，也有葡萄牙殖民時期留下的牛油糕、蛋撻製作技藝，項目涵蓋民俗演出、宗教節慶、手工技藝等多樣類型。

此文化遺產清單，由澳門文化局歷時兩年時間，透過實地考察與專家評鑑所挖掘，用以加強居民對本土非物質文化遺產的保護意識。

© 任中豪／CTPphoto
© 任中豪／CTPphoto

其中最常見的幾項，要屬名列澳門熱門伴手禮的杏仁餅、唐餅、竹昇麵等，最少見的則是天主教風情濃厚的聖羅格聖像出遊、聖若翰節、聖母無原罪瞻禮等，連同三年前的首批非遺清單，現累計有七十個項目入榜， 篩選標準要求各項目的表現形式、存續狀況、文化價值均符合《文化遺產保護法》訂定標準才能獲得入選。

新增項目部分清單：舞龍、舞獅、葡萄牙土風舞、鹹水歌、八音鑼鼓、栗子節、聖母無原罪瞻禮、太極拳、詠 拳、蔡李佛拳、葡萄牙瓷磚畫製作工藝、中式長衫製作技藝、葡撻製作技藝、龍鬚糖製作技藝、唐餅製作技藝⋯⋯等總計五十五個新增項目。

今年七月恰逢澳門歷史城區申遺成功十五週年， 澳門舉辦有各式慶祝活動，相關項目與更多新科澳門非物質文化遺產介紹，可瀏覽澳門文化遺產網

【完整內容請見《or旅讀中國》2020. No.102；訂閱or旅讀中國電子版

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