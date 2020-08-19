山藥：滋補藥中無上之品

【撰文／陳信任】

又到了廿四節氣的立秋（約國曆八月七或八或九日）了，這天也正是秋季的開始，每年廿四節氣的立秋到立冬（國曆十一月七或八日）前，正是所謂的秋天。而秋天在中醫來說，正是養肺的季節，所以這期要為大家介紹的中藥，便是可用於養肺的中藥山藥。

潤肺健脾胃珍品

山藥最早記載於《神農本草經》，原名為「薯蕷」，「主傷中，補虛羸，除寒熱邪氣。補中，益氣力，長肌肉，強陰。久服耳目聰明，輕身，不飢延年。」為薯蕷科多年蔓生草本植物薯蕷 Dioscorea opposita Thunb. 的乾燥根莖。

主要生產於河南省博愛、沁陽、武陟、溫縣等地，另外河北、山西、山東及中南、西南等地區也都有栽培。

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於冬季莖葉枯萎後採挖，臨床使用上又可分為「生山藥」和「炒山藥」。將山藥藥材除去雜質，泡潤至透，切厚片，乾燥後即為「生山藥」（多用於補陰生津）；或是先將麩皮均勻撒布於熱鍋內，待煙起，再放入乾燥的山藥片，拌炒至淡黃色，取出篩去麩皮後放涼，即為「炒山藥」（多用於健脾止瀉）。

炒山藥。© 圖蟲網

清‧ 黃宮《本草求真》云：「入滋陰藥中宜生用，入補脾內宜炒黃用。」中醫認為山藥性味甘平，歸肺、脾、腎三經，功能益氣養陰，補肺脾腎。常用於治療脾胃虛弱，運化無力所致的倦怠乏力、食少便溏或泄瀉等症，以及脾虛濕注所致的帶下病；肺氣肺陰不足所致的虛勞乏力，咳喘少氣，無痰或痰少而黏等症；陰虛內熱或氣陰兩虛所致的消渴症；腎陰虛所致的腰膝痠軟、頭目眩暈、潮熱盜汗等症，以及腎虛下元不固，而見遺精早泄、小便頻數或遺尿等症。

現代研究發現，山藥含有多種胺基酸、薯蕷皂、薯蕷皂元、黏液質、膽鹼、澱粉、止權素、多酚氧化酶、維生素 A、B1、B2、C 及鈣、鐵、磷、碘等多種礦物質，黏液中含植酸、甘露聚醣。具有滋補、幫助消化、止咳嗽、祛痰、抗過敏和降血糖等作用，亦可預防心血管脂肪沉積。

一味薯蕷飲

清末民初著名中西醫匯通派醫家張錫純，在其著作《醫學衷中參西錄》中便有記載一則醫案，一名未婚的女子，月經一次比一次少，最後進而閉經，初起眾人以為她生活不檢點，但閉經一年多後，她又整日躺在床上，終日無精打采，當時還以為她得了肺癆（肺結核），不易治療。

但張錫純診斷後認為，此女並非肺癆，只因脾胃氣虛，氣血生化無原，中醫認為脾胃為後天之本，氣血生化之源，人體的血液，都是我們脾胃吸收食物精微生成的，於是便用了山藥來治療，囑咐她的家人，每天將四兩山藥磨成粉末，熬成粥給女子服用，結果這方子果真見效，兩個月以後，這女子月經就來了。張錫純稱此方為「一味薯蕷飲」。

生山藥。© 圖蟲網

張錫純認為山藥之性，能滋陰又能利濕，能滑潤又能收澀，是以能補肺補腎兼補脾胃。且其含蛋白質最多，在滋補藥中誠為無上之品，特性甚和平，宜多服常服耳。

山藥在《神農本草經》，原名為「薯蕷」，因唐代宗名豫，避諱改名為「薯藥」。又因宋英宗名曙，復改名為「山藥」。如宋‧寇宗奭《本草衍義‧卷七》云：「上一字犯英廟諱。下一字曰蕷，唐代宗名豫，故改下一字為藥，今人遂呼為山藥。」