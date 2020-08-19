驕陽煮海 石上成珠：南海儋州千年鹽田村

【撰文／王遠昌】

數以千計的灰黑色鹽槽，像一個個形態各異的巨型硯臺，大大小小、錯落有致地向著海邊鋪展延伸，凝重而深沉的色調，與湛藍的海天對比鮮明，站在這片神奇而殷實的海灘上，猶如站在一代又一代鹽工澆鑄的豐碑前，仿佛穿越了千年時光，嗅到了歷史的厚重醇香。走進儋州，探祕中國最後的原始製鹽場⋯⋯

人類熱愛鹽的鹹味，鹽的味道早已融入人類的生活，堪稱人類的依存和命脈。周朝時，民間已經「以鹹養脈」，用鹽於五味和醫病治疾之中；漢代王莽稱鹽為「食肴之將」；民間更是稱其為「天下百味之首」。

中國最早的食鹽是海鹽，炎黃時期夙沙氏即製鹽於東海之濱。因與海水不可分割的血緣關係，海鹽曬場自然都是沿著海岸線分布。至今，在大陸長達一萬八千多公里的海岸線上，分布著長蘆鹽場、萊州灣鹽場、淮鹽鹽場、鶯歌鹽場等多家規模不一的海鹽場，而且製鹽工藝也大多都融入了現代資訊和技術。

唯有散落在海南儋州境內五彩灣、新英灣海岸的多處古鹽田，還保留傳承著千年前古法製鹽的傳統方式，即原始手工曬製鹽技藝。雖然笨重辛勞，且產量又低，但這裡一代又一代的製鹽工匠，日復一日一直堅守著古法，從未間斷。不僅原始製鹽方式沒有改變，場址、規模至今也都沒有改變，完整保存在現代環境中，堪稱人類罕見文化遺產。

李如龍和弟弟李如豐（圖右），辛勤地將潮起潮落海水浸泡又曬乾、已經飽含鹽分的泥土收回。接下來就是把這些鹽泥鋪到有過濾箅的鹵槽裡澆海水，濾出鹽分很高的鹵水了。

藏在深閨的海南之根

鹽文化是海南的主流文化之一，海南史可以說是一部鹽文化史。位於五彩灣海岸的峨蔓鎮古鹽田，便是藏在深閨的海南鹽文化之根，至今仍完整保留著「六大古韻」──

一、古鹵池，鹽的繁體字「鹽」中的「鹵」，是製鹽過程中必不可少的工序。

二、古鹽槽，峨蔓鎮多家鹽田共有古鹽槽七千五百多個。

三、古鹽房，現存近四十棟，全由火山岩石砌築而成。

四、古鹽道，用火山岩石鋪砌而成，現已出現風化的小孔，歲月的滄桑可見一斑。

五、古鹽塔，包括人丁塔和細沙燈塔。

六、古鹽神，有一尊石塊，刻有狀似人形的紋路，被村民奉為鹽神。據介紹，過去鹽丁挑鹽經過此地時，都要放下擔子祭拜鹽神，以求得到庇佑。

過濾池。© 黃焱紅／CTPphoto

位於儋州西北的峨蔓古鎮，轄一百一十三個自然村。其中靠海邊的鹽丁、靈返、細沙等村落，擁有多處古鹽田，統稱為「鹽丁古鹽田」，堪稱歷史的「活化石」。與相隔幾十公里的洋浦古鹽田不同的是，它所在的地理位置較為偏遠僻靜。若不是當地人引路，真的很難找到這些散落著的格外原始而隱逸的古鹽田，獨一無二的海邊火山熔岩地貌，原汁原味的古鹽田和曬鹽工藝，以及罕見的火山石路石屋和成片的原始紅樹林。站在成片的火山熔岩延展開的海灘上，還可以看到遠處的死火山口、龍門山和高聳在海岸紅黃黑相間的岩石斷面。

我們乘高鐵在白馬井站下車，搭計程車前往鹽丁村。沿著鄉間小路進入鹽丁村，在接近大海時，古鹽田深藏於大片生長的紅樹林其中。踏上由大塊黝黑火山玄武岩石鋪就的棧道，這條狹窄的棧道叫鹽丁路，據說只在落潮時才會顯露出來。當我們在海邊的灘塗和散落的古鹽田中穿行拍攝約半個小時，天空突然烏雲密布並刮起了陣陣的涼風。嚮導說，「我們往左一轉就可以看到供奉鹽神的神位，就在進入鹽田的鹽丁路入口，先去祭拜一下。」

© 黃焱紅／CTPphoto

鹽丁路入口處，一塊白色的石板斜倚在幾塊巨大的玄武岩石間，上面似有雕刻，已模糊難以辨認，細看紋理狀似人形。當地曬鹽世家出身的李如龍介紹：「這是自古以來當地鹽丁供奉的鹽神，至今他們每當進入鹽田，都向鹽神祈禱陽光和海風。」歷史的原因和受地域文化的影響，各產鹽地區敬奉的鹽神有別。山東敬奉鹽宗夙沙氏；西北地方和天津敬奉鹽佬；福建尊陳應功為鹽神；四川供奉管仲。在儋州，鹽工祭拜的鹽神是不確定的，相對包容，相信心有靈犀。