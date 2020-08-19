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南疆 + 北疆雙環線：搭火車遊新疆已實現

聯合新聞網 / or旅讀中國
格庫鐵路會穿過羅布泊與塔里木河盆地。© 王金／CTPphoto
格庫鐵路會穿過羅布泊與塔里木河盆地。© 王金／CTPphoto

【撰文／蘇昭旭　旅讀中國】

隨著十數年的積極建設，北疆、奎阿、吐庫、庫喀，以及喀和鐵路的完工，新疆目前的北環線和南環線已各完成一半。

從十縱十橫的計畫中，即可看出高鐵建設在川、滇、疆等地區特別的密集。其中新疆因為地形緣故，鐵路建設一直無法普及至各縣。但隨著十數年的積極建設，北疆、奎阿、吐庫、庫喀，以及喀和鐵路的完工，新疆目前的北環線和南環線已各完成一半。

剩下的北環東線──阿富准鐵路預計將在這個月底通車；南環東線──從青海的格爾木至若羌再到庫爾勒的格庫高鐵也預計在今年底通車，只待明年從和田到若羌的和若鐵路完工，新疆南北環線即將圓滿呈現完美的字形，而各縣也幾乎都通了鐵路，屆時想到新疆哪個夢幻城市一遊，搭火車皆可輕鬆上路。

喀那斯雙湖日後距火車站還有那麼一點距離。© 郝沛／CTPphoto
喀那斯雙湖日後距火車站還有那麼一點距離。© 郝沛／CTPphoto

新疆區域內最早完工的北疆鐵路，起自新疆烏魯木齊市至中哈交界處阿拉山口。可別小看這條短短不到五百公里的路線，它可是屬於新亞歐大陸橋中的一段，向西連接哈薩克斯坦鐵路，可以一路連至荷蘭阿姆斯特丹出大西洋。若從連雲港起算，貨物走這條路橋，比經由海上運輸的距離縮短約四分之一的赤道長度（五千海里、近九千三百公里），運費和時間亦分別節省百分之二十與七十左右。

除了通貨之外，旅客通過北疆鐵路目前的兩個端口：阿拉山口及霍爾果斯，也可以搭客運列車進出中國邊界。經過霍爾果斯連接哈薩克斯坦阿拉木圖的列車，行車時間較經過阿拉山口者短少六小時以上，並且會經過 G30 國道「果子溝大橋」，以及天山北麓的「賽里木湖」，美景宛若油畫一般。而臨近霍爾果斯的霍城縣和伊寧縣，則為古時的沙漠綠洲伊犁所在，清朝時的全疆軍事中心惠遠古城，以及唐朝時的絲綢重鎮弓月城都在這裡。

北疆鐵路往霍爾果斯上的賽里木湖。© 王苗／CTPphoto
北疆鐵路往霍爾果斯上的賽里木湖。© 王苗／CTPphoto

奎阿鐵路則是北疆鐵路的支線，南起伊犁哈薩克自治州奎屯站，從準噶爾盆地西部穿過，最後到達阿勒泰市。搭火車一路向北，首先來到沙漠中產黑金之地──新疆最大的克拉瑪依油田；其次是烏爾禾地區可以參觀魔鬼城壯觀的雅丹地貌；最後抵達阿勒泰後，再轉車去阿爾泰山最北端的觀光景點──宛若置身於北歐與西伯利亞風情的禾木村與喀納斯景區，令人心醉。

壯觀的克拉瑪依油田。© 劉陽／CTPphoto
壯觀的克拉瑪依油田。© 劉陽／CTPphoto

【完整內容請見《or旅讀中國》2020. No.102；訂閱or旅讀中國電子版

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