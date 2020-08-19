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進藏鐵路：條條鐵路通西藏

聯合新聞網 / or旅讀中國
吉隆口岸小山村的孩子們。© 視覺中國
吉隆口岸小山村的孩子們。© 視覺中國

【撰文／蘇昭旭　旅讀中國】

青藏鐵路是中國建設山岳鐵道的一個開始，自此以拉薩為起點延伸的高原鐵道一一展開，包含拉薩往尼泊爾的中尼鐵路，拉薩往昆明的滇藏鐵路，拉薩往成都的川藏鐵路，創造出青藏高原上，世界海拔最高、最偉大的高山鐵路傳奇。

目前除了青藏線已經完工之外，中尼鐵路進度居次。中尼鐵路全長約比西安到蘭州多一點（五百十六公里），在中國境內段的長度是在尼泊爾境內的六倍，其中自拉薩站至日喀則站的拉日鐵路已在六年前開通。後續從日喀則到邊界吉隆鎮，鐵路要貫穿喜瑪拉雅山脈進入尼泊爾，被視為最具挑戰性的山岳鐵路工程，預計會在兩年後（二０二二）完成。

至於前面介紹麗香鐵路已順帶提到的滇藏鐵路，全長約等於北京到福州的距離（一千五百七十三公里），麗香鐵路今年底通車後，後續工程只剩下從香格里拉到林芝，接上拉林鐵路，里程剩下一半不到。

山南加查縣，雅魯藏布江上正在興建的拉林鐵路。© 圖蟲網
山南加查縣，雅魯藏布江上正在興建的拉林鐵路。© 圖蟲網

目前大概難度最高、最後才能完工的高山鐵路，應該是川藏鐵路：東起於四川省成都市，經雅安市、甘孜藏族自治州後，進入西藏自治區昌都市、林芝市，最終抵達拉薩市，全長一千六百廿九公里，為國家Ⅰ級電氣化鐵路建設。

其中成都至雅安段已在前年底（二０一八年十二月廿八日）通車，其中包含成都至朝陽湖站的高鐵客運段，時速可達兩百公里。而從拉薩到林芝的拉林段則也已在今年四月七日貫通全線四十七座隧道，預計明年建成通車。

金秋時節的拉林鐵路。© 圖蟲網
金秋時節的拉林鐵路。© 圖蟲網

川藏鐵路的興建難度很高，不僅橫跨川西高原、青藏高原東緣、大渡河、雅礱江、金沙江以及雅魯藏布江等，而且沿途地質情況十分複雜，含有多年凍土、滑坡、等地質災害嚴重的路段，尤其是地震較多的川西路段，對於橋梁隧道比例即高的鐵路，無非是一大挑戰。

川藏鐵路有可能是中國鐵路建設史上，修建難度最高的鐵路，也是中國鐵路隧道比例最高路線，目前規劃超過三個雪山隧道加起來長度（連續卅十公里以上）的隧道就超過五座，何時可以通車，無法預測。

【完整內容請見《or旅讀中國》2020. No.102；訂閱or旅讀中國電子版

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