與天爭高、與風競速：中國鐵道成長史

【撰文／蘇昭旭 旅讀中國】

六月九日，是海峽兩岸共通的鐵路節；海峽兩岸的鐵道，有著密不可分的歷史情節。

雖然早在近兩百年前，英國便建設了世界上第一條鐵路以運送媒礦，並開始一連串積極的鐵路建設；但是遠在地球另一端的清朝，因為鎖國政策，大半個世紀過去了，都尚未有任何人知道鐵路與火車。

一八六五年，英商杜蘭德（Durand）為了示範鐵路的經濟效益，在北京宣武門外自資修建了半公里長的一小段「展覽鐵路」，還用小汽車代替火車行駛其上，但不論是清朝官員還是百姓，都對這段鐵路視為「妖物」。

十一年後，英國怡和洋行在未得到清政府的允許下，逕自鋪設了從上海到吳淞長十四多公里的鐵道運營，但僅一年，就被清政府贖買並拆除。直到一八八一年，中國才有了第一條政府下令建造的鐵路，由直隸總督李鴻章下令舖設，從河北唐山到胥各莊的唐胥鐵路，全長九公里多，以運送唐山附近的開灤煤礦出去。但起初仍只以騾馬為動力以避免激起反對（大家可以自己腦補電影《太極 1》裡陳家溝的村民們看到火車的驚嚇表情及後續反應），第二年之後才開始使用蒸汽機車牽引。

從劉銘傳到甲午戰爭，看見臺灣鐵道史

臺灣鐵路誕生於中法戰爭之後，劉銘傳因為軍事之防務需求，開始興建從基隆到新竹軌距為一０六七公厘的窄軌鐵道，同時引進騰雲號機車。一八九一年，臺北到基隆間通車，是第一條臺灣鐵路的營運路線，劉銘傳成為臺灣鐵道之父。

日據初期完成了臺灣西部縱貫線鐵路，開啟了臺灣鐵路營運的歷史新頁，後續完成宜蘭線、花東線、屏東線與海線鐵路。直到日本戰敗歸還臺灣，環島鐵路網僅餘北廻線與南廻線尚未完成。一九九一年南廻線鐵路通車，臺灣環島鐵路網終於完成。

日治時期的臺灣鐵道建設蓬勃發展，除了幹線路網，也包含七六二公厘的窄軌鐵路網，綿密網絡高達三千餘公里，包含糖鐵、林鐵、鹽鐵、工礦鐵道等等。尤其以民國元年阿里山森林鐵路從嘉義通車到阿里山，海拔高度超越二千公尺，為當時東亞海拔最高鐵路。阿里山鐵路後續又延伸到玉山塔塔加鞍部二五八四公尺，為亞洲地區海拔最高的鐵路，超越印度等其他殖民國家，在世界山岳鐵道史留下不朽的成就，直可與印度大吉嶺鐵路等世界遺產鐵路相提並論。

阿里山蒸汽火車。© Top Photo Corp

臺灣回歸後，不斷提升鐵道營運速度，包含飛快車、光華號、莒光號，以及自強號，臺北到高雄的旅行時間縮短至四個半小時。臺鐵更在十三年前引進太魯閣號傾斜列車，臺北到花蓮的旅行時間縮短至二小時，再次締造歷史的新頁。

有趣的是，臺灣的中華民國鐵路法是從中國帶過來的，鐵路法規定鐵路軌距是一四三五公厘的標準軌，而非日本時期蓋好的窄軌。直到近代，臺灣出現的與中國相同標準軌距的鐵路，首先是臺北捷運淡水線，其次是臺灣南北高速鐵路，在二００七年一月五日通車，臺北到高雄的旅行時間縮短至一小時卅六分，締造臺灣鐵道革命的里程碑。