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玩轉 8D 網紅重慶 2：Ｎ度空間再成長「黃桷灣立交橋」

2020-01-20 08:46or旅讀中國

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【撰文／張愷鑫】

有關重慶的形容詞，近一兩年最熱門的大概是「魔幻」，因為這座城市的景觀奇特到讓人懷疑自己是否在做夢，位於彈子石的黃桷灣 8D 立交橋最像是夢境。黃桷灣立交橋是非常不傳統的五岔口立交橋，而且是全定向互通式立交，加上山城重慶有用地限制，主線方向全是高架建設，因此層數多達五層，第一層是連接朝天門大橋與慈母山隧道的「三橫線」快速幹道；第二層是機場專用高速匝道；第 3、4 層分布著各條匝道；最底層是彈子石至廣陽島道路。

20 條匝道縱橫交錯，連接廣陽島、江北機場、南岸、大佛寺大橋、朝天門大橋、彈子石、四公里、茶園 8 個方向，多重的「平行宇宙」號稱是大陸最複雜的立交橋，令駕駛和衛星定位都無法分清方向，更有人吐槽道：「這樣的立交橋根本不能節省時間，因為只要走錯一個匝道，就是重慶一日遊」。還有個轉不出路的駕駛用重慶特色的椒鹽普通話說：「勒個立交橋太坑人老，老子在橋上轉了 4 圈了，看楞個樣子還要轉第 5 的一圈個！」真的連導航都會繞暈。

© CTPphoto
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除了黃桷灣立交橋，還有在電影《瘋狂的石頭》片尾黃渤被追殺狂奔的融僑立交橋也十分出名，它呈 360 度螺旋形，行駛時綿綿無盡的轉彎，令人感覺像成了秋名山車神。

另一座魔鬼立交橋的蘇家壩立交橋，是為解決重慶南岸區海銅路和菜園壩大橋之間 30 公尺的高低落差而建，為了成功銜接兩者，蘇家壩立交橋足足高達 72 公尺，是中國境內位置最高的匝道橋。這座立交橋採用螺旋形展線的建法，且曲率不斷變化的回旋曲線形狀，小半徑為 60 公尺、大半徑為 100 公尺，汽車在 72 公尺的半空中旋轉行駛，令人有一種懸在半空中行駛的感覺，腎上腺素不自覺飆升，驚險刺激不在話下。

細數重慶形態奇異的立交橋，蝶形、8 字形⋯⋯多處可見，每每不經意撞見，就是一個視覺驚喜！

交通_ 乘 318 路、355 路、385 路、385 路區間至黃桷灣站，下車後到立交橋北邊山頭可眺覽全景。

【完整內容請見《or旅讀中國》2019. No.95；訂閱or旅讀中國電子版

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