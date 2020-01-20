玩轉 8D 網紅重慶 1：輕軌穿樓「李子壩站」

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重慶的軌道交通上天入地，一部分是地下鐵，一部分是架空的軌道，還有一部分則穿樓而過，李子壩輕軌站因此頓成網紅。輕軌 2 號線李子壩站是中國大陸第一座與商住樓共建共存的跨座式單軌高架車站，於 2004 年 3 月建成，車站位於嘉陵江畔的李子壩正街卅九號商住樓六至七層，因空中列車「穿樓而過」，為抖音網友傳播，成了勁爆的「網紅車站」。

這樣的車站設計不會干擾居民生活嗎？首先，車站與商住樓是同步設計建設的，採「站橋分離」的建築結構，有效解決列車與商住樓兩者結構傳力及振動問題，除此，列車採用充氣橡膠輪胎和空氣彈簧支撐車體，盡可能地減輕列車行駛引發的噪音和振動影響，成功地達成城市土地資源極致利用的目的。

乘着輕軌遊重慶樂趣無窮，一路上翻山越嶺，車廂在高低飛馳間恰好規避了橫過頭頂的立交橋，不時來個江邊大甩彎，然後穿過蒼翠的花草林木，最後衝進一棟大樓的心臟。

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進站時，輕軌前門被人潮擠得密不透風，大家都拿着手機拍攝輕軌入樓的奇觀。到了外面，會看見在轟鳴穿過住宅樓的輕軌底下，一群老人正閒坐着曬太陽。

順着公路走下山坡，江邊的棧道上更是擠滿了大大小小的旅行團，導遊眉飛色舞地向團友介紹這輕軌的厲害之處。每當列車經過，就會聽到不絕的快門聲，原本是重慶人日常生活中平淡的一幕，卻因為新奇，而成為世界級的紅火景點。

交通_ 乘輕軌二號線至李子壩站下車，坐電梯到底樓，在馬路對面仰拍。