藝文成都：全球最酷 50 城市街區「钂鈀街」

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【撰文／Doris 旅讀中國】

據說《Time Out》這項最酷街區的排名，經採訪參考了超過 15000 名全球旅行者、雜誌編輯、作者的意見而得出，但評選的標準並不僅只年輕潮流聚集地，而是想找出俱有包容的多元文化的特質、並且仍不斷發展且崛起中的魅力地點。

那麼钂鈀街是一處什麼樣的地方呢？到底酷在哪呢？《Time Out》這樣評論：「五年前，钂鈀街還只是一個安靜的住宅街區。隨著一旁太古里街區熱度的提升，钂鈀街在濃厚的商業氛圍之外，還聚攏了好吃嘴跟好奇人士。這裡既有古老的建築也有現代化的發展，成為成都悠久歷史與現代文明交相輝映的典型代表。以飲食為中心的休閒文化更是將成都推到了聚光燈之下。」點出钂鈀街獨特多元的文化底蘊與地理優勢。

© 陳育陞／旅讀中國 分享 facebook

這條成都的老街位於成都市錦江區下東大街南邊，東起磨坊街，西到紅石柱橫街，多元文化的反差在這個區塊裡隨處可見。靠錦江河邊那頭，是著名的燈紅酒綠的錦江夜生活，而靠三聖街這頭，火鍋串串燒烤密布，另一頭耿家巷、龍王廟正街的老房子櫛比鱗次，呈現一派成都市井煙火的庶民風光，然而再往北走多幾步，就來到奢侈品雲集的太古里商圈，各種鮮明場景在一步一移中魔幻的轉換。

這樣如此聲色環繞、煙火人氣、奢華物欲的包圍下，處身其中的钂鈀街，清冷、祥寧、安逸人文的風貌，倒是自成一格的酷樣，斑駁的老民居背後是鮮亮的寫字樓、華美的日料店旁是尋常的集合公寓、老奶奶、移動的小攤車上掛著手機支付的二維碼小卡，種種傳統與現代的文化衝擊、快節奏邂逅慢生活的日常步調，走一趟短短的一條钂鈀街，可將成都的過去、現在和未來的縮影一一探望。

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這裡有文藝範十足的崇德里、成都的第一個 24 小時書店──格調書店、龍王廟正街的老房子、以及街道兩側零零總總的特色餐飲、藝文咖啡店等，跟著我們走一遭吧。