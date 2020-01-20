古雅 V.S. 狂野的對比：是兄弟？還是仇敵？細說蓉渝情節

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【撰文／Doris 旅讀中國】

從古說起，川渝之爭

許多人認為，成都與重慶的競爭是從重慶直轄開始的，但若歷史的角度看，成都與重慶歷來即分分合合，成都一直以來都是四川的省會與首都所在，而重慶則因各種原因，有時從屬四川，有時平行獨立。

若要說兩城最大的不同，最直觀的莫過於自然天成的地勢，兩地雖同屬巴蜀文明，但巴以重慶為核心，屬山地文化，蜀以成都為核心，屬平原文化，在一方水土養一方人與歷史朝代更迭的洗禮下，兩城逐漸開展出不同人文脾性與城市性格。

煙火成都：千年世襲的優雅貴族

成都，地處四川盆地中心，境內地勢平坦、物產豐饒、氣候適宜，長年坐穩宜居城市榜單，得天獨厚的地理優勢與人文底蘊，讓成都人衣食無虞、講究生活情趣，整個城市的氣質基本是安逸閒適的，就像出身名門的富貴公子，有數千年血脈積澱下來的優雅。

過去歷史各朝發生戰亂時，成都作為安穩的大後方，自古就是避難的首選之地，所謂「少不入蜀，老不出川」，但凡來此的人都會沾染上閒適無比的煙火氣息，比如唐朝時顛沛留離的杜甫來到了成都，過上了十幾年的安逸小日子；1990 年代的外國留學生來到了成都，也很快入境隨俗學會打麻將、掏耳朵、啃兔頭，在公園裡喝茶大擺龍門陣，彷彿將佛系進行到底。

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江湖重慶：火爆直率的拚搏浪子

而重慶則恰恰相反，作為惡劣環境裡野蠻生長起來的城市，重慶擁有一種硬派的江湖性格，更為直白且豪邁。重慶坐落於長江與嘉陵江交匯處，四面環山，兩江環繞，形成特殊的碼頭文化，重慶人在山城爬坡上坎，再加上天氣炎熱，練就了一副暴脾氣與靠力氣吃飯的價值觀，什麼吃苦耐勞、敢闖敢拼、火辣爽快⋯⋯都是重慶人給人的印象。

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這樣一座天生帶著魔幻標籤的城市，有著多種風貌，是依山建築的「山城」、也是薄霧彌散的「霧都」、更是夏長酷熱的「火爐」⋯⋯1990 年代初期來華留學的英國作家扶霞・鄧洛普（FuchsiaDunlop）在其著作裡提到： 「重慶有一種骯髒的宏偉。樓房外牆都被工廠煙囪的廢氣熏得黑黑的，散落在陡峭的山坡上，消融在長江和嘉陵江的壯闊背景中。重慶的港口和城市都很繁忙，到處是辛苦勞作的人們。他們整日爬坡上坎兒，還要應付能悶死人的濕熱天氣。」便是最佳的寫照。