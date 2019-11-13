親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Ciao潮旅
行遍天下
or旅讀中國

搭擋廣告之母余湘 宋楚瑜將第4度參選總統

古城裡 只屬於西安冬日的小幸運：吃泡饃、喝羊湯

2019-11-13 09:04or旅讀中國

【撰文／黃采薇　旅讀中國】

我在西京，天氣晴，但凡一點沉鬱之氣也被風吹散──或許這是正小說家慣用手法，清風朗月之後肅殺詭譎的權謀，一章章看下去，表面的和平，遮蓋不住城安城內的翻雲覆雨手。

但旅行不是小說情節，冬季舒適的氣候，也許正是西安給許多旅行者的第一印象──要知道，11、12 月的北京，大風吹過可以把人臉蛋刮到生疼，戶外多幾次深呼吸，乾燥的冷空氣長驅直入，支氣管瞬間成為冷凍庫，相形之下，最冷不過零度上下，爽而不燥，冷而不凍，偶爾下幾場雪的西安，對於住慣了北方的旅行者而言，簡直是天賜。何況，西安最具代表性的小吃，哪樣不是為冬季而生的？

© 圖蟲網
© 圖蟲網
分享

一碗泡饃，4 種吃法

冬季來訪西安，和心滿意足的距離，只差一碗羊肉泡饃。安定門左近的「同盛齋泡饃館」是當地人都知道的老字號，一到假日，擠滿了外地來「打卡」的食客，大快朵頤之前，先得正襟危坐，老老實實地徒手掰泡饃。

泡饃好不好吃，很大程度上取決於掰饃的功力，綠豆粒大小最合適，偏偏饃餅又硬，遊客「吃饃 5 分鐘，掰饃半小時」、「剝到手抽筋」的抱怨時有所聞。好在不愧為當地頭牌小吃，滋味確實很可以，饃泡吸飽肉湯，一勺舀起下肚，鮮味從嘴裡化開，之前的辛苦，也算有了報償。

© 王銘偉／旅讀中國
© 王銘偉／旅讀中國
分享

講究的老西安會告訴來者，在當地，泡饃有四種吃法：一曰「水圍城」，即將饃和肉摞在碗中央，周圍一圈湯；二曰「口湯」，湯、饃一起快吃，合格標準是吃到最後，碗裡只剩下一口湯；三曰「乾刨」，即肉湯較少，將饃泡軟泡出滋味即可，碗內沒有多餘湯汁；最後曰「單走」，一碗湯、一張饃，不剝碎直接揪著吃。雖美名曰 4 種吃法，看似變化多端，但細想並無本質差別，更多是為顯本地文化豐富，生搬硬湊的瞎講究──當然，這話只能擱在心裡，要開口提了，平時本分的陝西漢子可是會粗了脖子，拚了命捍衛家鄉美食的尊嚴。

同盛齋屬於泡饃中的清淡派，喜歡重口味，可以試試大雁塔附近的「果淵齋老米家泡饃館」，大抵而言湯更鹹，評價也不錯，當然，和同盛齋一樣，這裡免費供應糖蒜辣醬，得就著泡饃吃，才是最正宗的西安滋味。

胡辣湯，早餐不能沒有你

另一個冬日裡的小確幸，就是大半個北方都愛的胡辣湯。胡辣湯最早出自河南，到了陝西，又有些變化。

整個西安人氣最旺的胡辣湯小店，莫過於和平門附近的「馬老四」。每日清晨六點半開始營業，只賣到中午，門口大排長龍的隊伍，都為只要七元一碗的胡辣湯而來。大塊牛肉丁厚切下去，完全不惜本，加上木耳、豆皮、粉絲、花生、胡椒燉煮，淋上豔紅的辣油，一口下肚鮮、香、辣、燙俱足，微微冒汗，全身都熱了起來，舌尖還有些麻麻的，再加上論斤賣的蔥花油餅（在中國大陸，一斤等於五百公克），很符合老陝們樸實古意的風格。

大雁塔。© 鄭嘉琪／CTPphoto
大雁塔。© 鄭嘉琪／CTPphoto
分享

大雁塔附近的「舍外‧ 尋香閣舍來」則是西安胡辣湯的新興品牌，店面裝修走文藝路線，還設景觀座位，以為瞬間穿越到上海，來到了新天地的桃園眷村，特別適合發朋友圈打卡。然而美則美矣，本地人對這裡的胡辣湯似乎不甚感冒，「錢都花裝修上了吧？」還不待我開口問味道，一位見我打聽尋香閣的老陝這樣回答我。

© 圖蟲網
© 圖蟲網
分享

如同北京的滷煮，西安人的胡辣湯吃的是市井情懷，傳統小店不怕稱為「蒼蠅蚊子館」，一大盆濃湯擺在蜂窩煤爐上保溫，待食客一入坐，即手腳麻利地盛上一碗，再搭上油餅或者肉夾饃，這種略著人情的煙火氣，大概才是西安人最熟悉的冬日早晨氛圍。

分享

【完整內容請見《or旅讀中國》2019. No.93；訂閱or旅讀中國電子版

or旅讀中國

《or旅讀中國》月刊，取On the Road之意，並以「原創、開放、多面向觀察、漂亮、超值、真實脈動」（5O1R）六個基本脈絡，鎖定兩岸四地大中華地區的時尚、思潮、生活、時事，提供台灣旅者獨特多元的中國旅遊提案、文化觀察參照，藉旅遊、深入生活之際，更能掌握這全球第二大經濟體系之脈動。

相關新聞

深入 DMZ 非軍事區：漣川

2019-11-13 09:04

水原華城：王朝古城的前世今生

2019-11-13 09:04

吃在水原：飯桌上的階級平等

2019-11-13 09:04

漫遊京畿道：邊地逍遙遊

2019-11-13 09:04

一生一次的終極假期：中國大陸頂級酒店

2019-11-13 09:04

古街 古村 古風韻：探訪齊魯人文景致

2019-10-21 08:56

論語是最早的國際禮儀教科書？柏拉圖 vs. 孔子都講禮

2019-10-21 08:56

昆明周邊順遊：紅河人文地景線

2019-10-17 09:50

下榻哈尼族遺失村落：康藤 紅河谷

2019-10-17 09:50

從金絲猴到綠孔雀 用影像保護自然

2019-10-17 09:50

雲南萬物生長：在西南邊地守望自然

2019-10-14 09:02

誰解其中味？復刻紅樓夢春宴

2019-09-29 08:41

古村、名山一次探訪：古徽州巡禮

2019-09-29 08:40

江山有待：探秘高句麗三部曲

2019-09-29 08:39

用雙腳丈量世界：平壤馬拉松賽

2019-09-29 08:38

躍躍欲試：放開胸懷 走出戶外

2019-09-29 08:37

【編輯室報告】天天鍛鍊

2019-09-29 08:36

活色生香的川味歷險

2019-08-20 09:46

都是火鍋惹的禍！？盤點川菜危機與歷史

2019-08-20 09:46

玉芝蘭：融會東西的融合川菜

2019-08-20 09:46

把餐廳做成景點 文化火鍋翹楚：小龍翻大江

2019-08-20 09:46

小吃雜說：不可錯過的川式街頭美味

2019-08-20 09:46

白光逝世 20 週年紀念：花落水流 迴縈舊夢　

2019-08-20 09:46

三亞離你最近的七星級勝地：亞特蘭蒂斯度假區

2019-06-20 14:25

繽紛樂趣親子遊

2019-06-20 14:25

5 大優勢 下一趟親子遊去大陸！

2019-06-20 14:25

親子酒店挑選 3 大招：再忙再累也獲得解脫

2019-06-20 14:25

夢想樂園：常州重返侏儸紀 恐龍人俱樂部酒店

2019-06-20 14:25

銀川：西夏帝國的最後一抹餘暉

2019-06-20 14:25

文化搭臺 經濟唱戲

2019-05-17 08:43

完全保存版：中國大陸世界遺產 53+

2019-05-17 08:43

陵寢╳古文明：西成高鐵

2019-05-17 08:43

古村╳名山：合福高鐵

2019-05-17 08:43

宮殿╳宴席：京滬高鐵

2019-05-17 08:43

達人帶路：玩轉世遺

2019-05-17 08:43
看更多

熱門文章

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

2019-11-07 11:45

明年1月11日總統大選勝負已定？

2019-11-08 08:51

台股29年新高還搶進？這9檔「本益比合理績優股」安心買

2019-11-06 13:35

台積電「一張白紙」強碰三星「老謀深算」 會不會「贏在產業輸在政治」?

2019-11-12 09:40

JR東日本租下六福皇宮 密談1年險破局內幕！

2019-11-08 09:38

台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話 藏著劉德音「不能說的煩惱」

2019-11-06 13:40

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

空房多為何真有需求者仍買不起？ 建設公司老董：2原因導致

2019-11-11 09:29

退休留台教書七年 司徒文：台灣是現代奇蹟

2019-11-07 11:46

長期吃海鹽、岩鹽 代謝出問題

2019-11-11 09:14

「別讓美國政府不高興」 台積電最大設備商暫緩出貨給中國

2019-11-08 14:00

新價值股誕生 專家嚴選！19檔安枕而臥股

2019-11-08 12:53

厲害的不只珍奶！這款台灣味熱銷日本11年 居酒屋沒它就別混了

2019-11-07 14:01

業餘爺奶私廚 為何讓年輕客一窩蜂搶訂？

2019-11-08 09:41

光靠勞保、勞退還不夠！30歲學好這4個習慣 3萬月薪也能滾出千萬退休金

2019-11-05 10:18

成交1600萬實價登錄卻是3200萬？ 房仲揭「不能說的作價秘密」

2019-11-06 11:09

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

30年黃金新機會來了？

2019-11-07 11:46

高一家長看過來！關於學習歷程 這些點你還沒搞懂

2019-11-04 08:45

謝金河：注意台股 本益拉高效應

2019-11-07 11:49

紅黴素已然失效 國人七成已產生抗藥性

2019-11-08 08:51

老台北、舊建築、新韻味

2019-11-07 11:46

大戶回來了！ 33檔潛力股 搭主力順風車

2019-11-08 12:53

家族帶失智基因她卻沒事 女子被發現有能抵抗阿茲海默症的基因突變

2019-11-12 15:38

我的冰箱收納管理術

2019-11-07 09:28

零股怎麼買？怎麼賣？ 一次搞懂交易攻略

2019-11-08 12:53

賣《天氣之子》《解憂雜貨店》賺翻 他要讓角川成為「內容版迪士尼」

2019-11-06 13:39

成立不到一年 這家新創明年營收有望破億

2019-11-08 08:51

Apple TV+佛心價上市 迪士尼、Netflix誰比較剉？

2019-11-08 09:36

地緣策略家必爭之地 台積電在「美中貿戰」刀光劍影中 能否擋住政治施壓？

2019-11-06 10:53

達人評比航空公司飛機餐！這間的「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」最讚

2019-11-01 09:47

甩掉米蟲標籤！新北市630所學校受惠、農友還可放寒暑假

2019-11-06 13:37

大船入港 台股超有感上漲

2019-11-07 11:50

女兵上戰場

2019-11-06 13:41

面對死別的勇氣與抉擇

2019-11-07 09:28

一生一次的終極假期：中國大陸頂級酒店

2019-11-13 09:04

種子島／接受滿滿宇宙能量

2019-11-05 15:22

10種能幫助你改善小提琴姿勢的小偏方

2019-11-06 15:00

杜書伍砸50億蓋新總部 管最多的為何是一面窗簾？

2019-11-01 09:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top