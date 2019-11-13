古城裡 只屬於西安冬日的小幸運：吃泡饃、喝羊湯

【撰文／黃采薇 旅讀中國】

我在西京，天氣晴，但凡一點沉鬱之氣也被風吹散──或許這是正小說家慣用手法，清風朗月之後肅殺詭譎的權謀，一章章看下去，表面的和平，遮蓋不住城安城內的翻雲覆雨手。

但旅行不是小說情節，冬季舒適的氣候，也許正是西安給許多旅行者的第一印象──要知道，11、12 月的北京，大風吹過可以把人臉蛋刮到生疼，戶外多幾次深呼吸，乾燥的冷空氣長驅直入，支氣管瞬間成為冷凍庫，相形之下，最冷不過零度上下，爽而不燥，冷而不凍，偶爾下幾場雪的西安，對於住慣了北方的旅行者而言，簡直是天賜。何況，西安最具代表性的小吃，哪樣不是為冬季而生的？

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一碗泡饃，4 種吃法

冬季來訪西安，和心滿意足的距離，只差一碗羊肉泡饃。安定門左近的「同盛齋泡饃館」是當地人都知道的老字號，一到假日，擠滿了外地來「打卡」的食客，大快朵頤之前，先得正襟危坐，老老實實地徒手掰泡饃。

泡饃好不好吃，很大程度上取決於掰饃的功力，綠豆粒大小最合適，偏偏饃餅又硬，遊客「吃饃 5 分鐘，掰饃半小時」、「剝到手抽筋」的抱怨時有所聞。好在不愧為當地頭牌小吃，滋味確實很可以，饃泡吸飽肉湯，一勺舀起下肚，鮮味從嘴裡化開，之前的辛苦，也算有了報償。

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講究的老西安會告訴來者，在當地，泡饃有四種吃法：一曰「水圍城」，即將饃和肉摞在碗中央，周圍一圈湯；二曰「口湯」，湯、饃一起快吃，合格標準是吃到最後，碗裡只剩下一口湯；三曰「乾刨」，即肉湯較少，將饃泡軟泡出滋味即可，碗內沒有多餘湯汁；最後曰「單走」，一碗湯、一張饃，不剝碎直接揪著吃。雖美名曰 4 種吃法，看似變化多端，但細想並無本質差別，更多是為顯本地文化豐富，生搬硬湊的瞎講究──當然，這話只能擱在心裡，要開口提了，平時本分的陝西漢子可是會粗了脖子，拚了命捍衛家鄉美食的尊嚴。

同盛齋屬於泡饃中的清淡派，喜歡重口味，可以試試大雁塔附近的「果淵齋老米家泡饃館」，大抵而言湯更鹹，評價也不錯，當然，和同盛齋一樣，這裡免費供應糖蒜辣醬，得就著泡饃吃，才是最正宗的西安滋味。

胡辣湯，早餐不能沒有你

另一個冬日裡的小確幸，就是大半個北方都愛的胡辣湯。胡辣湯最早出自河南，到了陝西，又有些變化。

整個西安人氣最旺的胡辣湯小店，莫過於和平門附近的「馬老四」。每日清晨六點半開始營業，只賣到中午，門口大排長龍的隊伍，都為只要七元一碗的胡辣湯而來。大塊牛肉丁厚切下去，完全不惜本，加上木耳、豆皮、粉絲、花生、胡椒燉煮，淋上豔紅的辣油，一口下肚鮮、香、辣、燙俱足，微微冒汗，全身都熱了起來，舌尖還有些麻麻的，再加上論斤賣的蔥花油餅（在中國大陸，一斤等於五百公克），很符合老陝們樸實古意的風格。

大雁塔。© 鄭嘉琪／CTPphoto 分享 facebook

大雁塔附近的「舍外‧ 尋香閣舍來」則是西安胡辣湯的新興品牌，店面裝修走文藝路線，還設景觀座位，以為瞬間穿越到上海，來到了新天地的桃園眷村，特別適合發朋友圈打卡。然而美則美矣，本地人對這裡的胡辣湯似乎不甚感冒，「錢都花裝修上了吧？」還不待我開口問味道，一位見我打聽尋香閣的老陝這樣回答我。

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如同北京的滷煮，西安人的胡辣湯吃的是市井情懷，傳統小店不怕稱為「蒼蠅蚊子館」，一大盆濃湯擺在蜂窩煤爐上保溫，待食客一入坐，即手腳麻利地盛上一碗，再搭上油餅或者肉夾饃，這種略著人情的煙火氣，大概才是西安人最熟悉的冬日早晨氛圍。

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