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搭擋廣告之母余湘 宋楚瑜將第4度參選總統

一生一次的終極假期：中國大陸頂級酒店

2019-11-13 09:04or旅讀中國

【撰文／林永堃　旅讀中國】

有人常說人生苦短，短到不可思議，所以必須把握當下。2006 年美國喜劇電影「終期假期」裡由皇后拉蒂法（Queen Latifah）飾演的女主角喬治亞，在知道自己生命大限將至後（電影最後醫生判斷是誤診），領出畢生積蓄住進歐洲最奢華飯店大啖美食，讓自己最後的人生不只值得，更充滿故事。

而這次跟我們一起說故事的人，是南太平洋海島度假定製旅行公司的業務總監──俞泉。每年至少有兩百個晚上在世界各地的頂級酒店度過，胃袋也成功摘取一百六十二顆米其林星星的他，以這些不知羡煞多少人的經歷，總結分享了幾點頂級酒店的定義與知識。

© 北京王府東方文華酒店提供
© 北京王府東方文華酒店提供
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奢華酒店，360 度無死角的受寵

奢華酒店寵愛旅客的方式百百種。美食是基本的要素之一，比如文華東方酒店，是米其林餐廳最密集的酒店，2018 年總結旗下共有 21 顆米其林星星，愛嘗美食的旅客，文華東方就是最寵人的酒店。

此外，眾多酒店均主打提昇睡眠服務品質，多種枕頭類供選擇已不稀奇，威斯汀酒店集團的「天夢之床」（Heavenly BedMattress）床墊讓許多人一睡成主顧，可能夢裡第一隻羊剛跳過柵欄，就睡著了，也因此造就該床墊成知名品牌。半島酒店的睡眠服務則包括從按摩到餐食、備品，甚至是有 3 層玻璃的極靜房間。

六善集團則更上一層，除了被子均設計吸濕功能外，還會給需要睡眠服務者一個袋子，內含竹纖維的睡衣、專門的羊毛眼罩，還有一個睡眠寶典，教他怎麼睡覺，甚至可以提供睡眠監測器。同時，也能預定睡眠專家的服務，量身指導餐飲搭配、如何就寢。

廣州文華東方客房門口的一個暗箱設計，則特別讓俞泉感到貼心。這個暗箱可以置放房客想托酒店清洗的衣物等，哪怕睡得再晚，服務人員依然能不打擾到房客即收走衣物，安全又貼心。俞泉也提醒，大家常常忽略，但卻能創造最直接的記憶──氣味，其實也是高端酒店極為用心之處。藉由香氛，舒緩旅客的精神，並把這最直接的記憶置入旅客腦海中，比如他最喜愛的 Fairmont 費爾蒙酒店集團的 LeLaboRose31 香薰，或朗廷酒店的 Ginger Flower 等， 都會讓旅客走到任一間集團下的酒店，就像回到家般的感覺。零零總總加上那些無微不至尊榮級貼心服務，更是這類型酒店最讓人回味之處。

奢華酒店知識小學堂

英國倫敦的朗廷酒店：

1. 全世界第一間高端奢華酒店。

2. 下午茶文化發源地。

法國巴黎麗茲酒店：

1. 至今全歐洲公認最好的酒店。

2. 海明威、可可‧ 香奈兒等名人曾長期入住，後者更是在這下榻了 30 年。

紐約華爾道夫酒店：

1. 美國第一家奢華酒店，原址為現在的帝國大廈。

2. 美國總統胡佛將其當成自己家長住。

3. 公園大道上的新址為世界上第一座摩天大樓型的酒店，也是當時世界上最大最高的

酒店（47 層樓、1508 個房間），其高度紀錄保持了 20 年之久。

4. 酒店發明的「紅絲絨蛋糕」至今仍時尚精品甜點。

新加坡萊佛士酒店：

1. 亞洲區第一間奢華酒店

2. 由華裔酒保嚴崇文（Ngiam Tong Boon）應顧客要求改良琴湯尼而發明的調酒「新

加坡司令」，更增添酒店的傳奇性。

香港半島酒店：

1. 亞洲的奢華酒店之一，開業近百年

2. 《福布斯旅遊指南》評選史上初次有酒店集團旗下所有酒店（半島旗下有 10 間酒店），均獲五星評級的輝煌成就，為全球高端酒店立下超高門檻。

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【完整內容請見《or旅讀中國》2019. No.93；訂閱or旅讀中國電子版

or旅讀中國

《or旅讀中國》月刊，取On the Road之意，並以「原創、開放、多面向觀察、漂亮、超值、真實脈動」（5O1R）六個基本脈絡，鎖定兩岸四地大中華地區的時尚、思潮、生活、時事，提供台灣旅者獨特多元的中國旅遊提案、文化觀察參照，藉旅遊、深入生活之際，更能掌握這全球第二大經濟體系之脈動。

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