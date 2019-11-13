漫遊京畿道：邊地逍遙遊

【撰文／妮可魯 旅讀中國】

韓國規模最大的主題樂園：愛寶樂園

韓國最大的遊樂園愛寶樂園位在京畿道龍仁市，廣達 450 萬坪的腹地由環球市集、美洲探險、魔術天地、歐洲探險、野生動物園共五個主題園區組成，除了暢玩精彩刺激的遊樂設施，還可親近長頸鹿、斑馬、大象等野生動物，每年都會有鬱金香、玫瑰、Summer Water Fun、萬聖節、星光銀河等繽紛多樣的主題活動，搭配創意十足的表演節目，是結合休閒、娛樂、文化於一身的大型主題樂園。

集結了西班牙、伊斯蘭等異國風情建築的環球市集，有許多愛寶樂園限定的紀念品，是購物血拼的一級戰區。美洲探險區的遊樂設施非常刺激，三百六十度空中旋轉與螺旋旋轉的雲霄飛車，以及斜度高達七十五度的海盜船讓人一路尖叫到尾。魔術天地區的雲霄飛車強度沒那麼猛，是適宜小朋友嘗試的親子園區，可愛的卡通造型遊樂設施不只小朋友喜歡，老人家也能玩得開心舒適。

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歐洲探險區的木質過山車「TEXPRESS」是愛寶樂園必玩的經典遊樂設施，以蜿蜒崎嶇的阿爾卑斯山脈為設計概念，雲霄飛車以時速 104 公里的速度從 77 度的坡度衝下，且因木質的軌道增加晃動不安感，更添刺激，不但是韓國最疾速的雲霄飛車，更是全世界坡度最陡的木質雲霄飛車。

動物王國裡的「失落的峽谷」遊客可搭乘水陸兩棲的探險車深入樂園，近距離觀察斑馬、大象等 20 種 150 多隻動物漫步的模樣，導覽員還會從車上餵食長頸鹿，吸引長頸鹿將頭伸進車窗柵欄，可愛逗趣的模樣讓人童心大發。

2016 年習近平訪韓時，為表中韓友好，致贈了一對熊貓，就飼養在愛寶樂園動物王國內，成為園區最熱門的鎮園之寶。

交通_ 地鐵盆唐線器興站轉乘龍仁輕軌電車（愛寶線），至愛寶樂園站下車，再換搭接駁車即抵達。

地址_ 京畿道龍仁市處仁區蒲谷邑愛寶樂園路 199（蒲谷邑）

愛寶樂園是韓國最受歡迎的主題樂園。© 京畿道觀光公社提供 分享 facebook

京畿道最夢幻的庭園：晨靜樹木園

韓國因為緯度高，四季變化非常分明，秋天來臨時紅紅黃黃的秋意遍染林梢，優美的景色讓人舒心暢意，加上韓國人十分熱衷戶外健行登山活動，因此在韓國以樹木為主題的樹木園數量比花園還多，位在京畿道加坪郡的晨靜樹木園便是座擁有 33 萬公頃的庭園，遊走在葱鬱恬靜的樹木園中享受森林浴的感覺格外舒壓，難怪獲 CNN 選為韓國 50 個必去景點之一。

韓國真的很擅長用電影、戲劇節目的場景置入，帶動觀光旅遊人潮，人氣韓劇《雲畫的月光》、《她很漂亮》、《原來是美男》、《瑪莉外宿中》、《信義》、《中毒》，電影《情書》都曾在晨靜樹木園拍攝，看韓劇的朋友會覺得園中很多景色非常眼熟，原來早就在追劇時跟著一起神遊過了。

三育大學園藝系韓尚慶教授創立的晨靜樹木園，由 5000 多種植物、20 多個林園及花圃組成，以繽紛多樣的花草樹木構築出顏色曲線，形成藝術風格濃厚的庭園，冬天還有夜間限定的五色星光庭園展，呈現出和白天截然不同的夢幻綺境。眾多主題花園中最特別的是以韓國錦繡河山為主題的下景庭園，用數百種當季盛開的花朵描繪出朝鮮半島的模樣，在這花團錦簇的祖國山河中當然沒有冷酷的 38 線，燦爛美好的訴說著和平統一的祈願。

交通_ 地鐵中央線／ 7 號線／京春線的上鳳站，搭乘往春川方向的京春線地鐵在加平站下車，在加平站搭乘加平觀光巴士，於晨靜樹木園站下車。

地址_ 京畿道加平郡上面樹木園路 432

晨靜樹木園廣植各種樹種，秋天來臨時滿園紅葉的景致非常吸引人。© 京畿道觀光公社提供 分享 facebook

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古裝韓劇御用拍攝場景：韓國民俗村

走進韓國民俗村，便會發現時光倒流，來到朝鮮時代後期，1974 年開幕的韓國民俗文化村像是座韓國古裝劇御用影城，熱門韓劇像是《成均館緋聞》、《擁抱太陽的月亮》、《來自星星的你》、《 黃真伊》、《 張玉貞‧ 為愛而生》、《善德女王》、《七日的王妃》、《師任堂・光的日記》，就連最近火紅的Netflix熱門影集《李屍朝鮮》都是在韓國民俗村取景拍攝。

喜歡韓國古裝劇的劇迷，對於韓國民俗村裡的場景必然感到很眼熟。© 京畿道觀光公社提供 分享 facebook

為了讓海內外遊客認識韓國傳統文化，民俗村內以朝鮮時代建築與穿扮成朝鮮時期模樣的演員穿梭其中，展現當時士農工商各階層的生活樣貌，依照朝鮮半島各地區的特色重現傳統農宅、民宅、官衙、書院、官宅、鐵匠鋪、韓藥材店、市集街道，以及擁有 99 間房的兩班住宅，並安排農樂、婚禮、馬術、武藝等傳統活動及儀式在民俗村內演出，遊客也可租借妓生（朝鮮半島的傳統藝妓，最著名者如黃真伊）、平民、兩班貴族、國王與王后的服裝，在村內拍紀念照，並透過各項體驗活動來了解古代韓國的日常風俗。

要了解一個地區的文化，最直接快速的方式就是從美食開始，韓國民俗村內的市集像是個傳統美食的時光快餐車，可以品嘗到烤乾明太魚、綠豆煎餅、拌飯、海鮮煎餅、魚板、辣炒年糕，以及古法釀造的馬格利酒，好吃好玩的韓國民俗村逛一整天都不會膩。

交通_ 地鐵 1 號線水原站 4 號出口，或地鐵盆唐線上葛站 2 號出口，搭乘免費接駁車即抵。

地址_ 京畿道龍仁市器興區民俗村路 90（甫羅洞）

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