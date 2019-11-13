親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Ciao潮旅
行遍天下
or旅讀中國

搭擋廣告之母余湘 宋楚瑜將第4度參選總統

深入 DMZ 非軍事區：漣川

2019-11-13 09:04or旅讀中國

【撰文／妮可魯　旅讀中國】

京畿道漣川郡是南韓連接 38 線最多部分的郡，670 多平方公里的地域範圍有很大一部分屬於「DMZ」，是全韓國最富有濃厚軍事氣氛的地方，南韓軍團與聯合國委派的美軍部隊都駐防在此，就像早期的金門瀰漫著戰地氣息。

DMZ 是「Demilitarizedzone，非軍事區」的英文簡稱，「漣川 DMZ 之旅」是今年年初因應《板門店宣言》才開啟的旅遊團行程，一般民眾須於參加 2 日前以電子郵件到特定旅行社窗口預約，帶著身分證或護照等可證明身分的文件，從京畿道高陽市的鼎鉢站搭上旅行團巴士，直行到漣川的 DMZ 地帶， 在導遊的帶領下參觀相關設施，並在許可地帶進行拍攝。

© 麥翔雲/旅讀中國
© 麥翔雲/旅讀中國
分享

常勝展望臺

漣川 DMZ 的第一站是常勝展望臺，這是座軍事監視所，由俗稱飛龍部隊的第二十五軍團擔負廿四小時警戒任務，從展望臺上可以看到瀰漫著緊張氣氛的鐵絲網，九百公尺的地方就是北朝鮮的領土，也就是說，觀看位置在對面駐防軍隊的射擊範圍之內，雖然透過望遠鏡看過去只看到一片祥和寧靜的綠意盎然，但據說茂密的樹林草叢底下全埋設了地雷，讓人不禁感到有些緊張。

臨津江的江水穿過半島的大地，一江之隔兩個世界。© 京畿觀光公社提供
臨津江的江水穿過半島的大地，一江之隔兩個世界。© 京畿觀光公社提供
分享

雖說可以用望遠鏡瞭望風景，試著尋找對面北朝鮮的崗哨，但往北的方向一律不准拍照，畢竟是在警戒區內，一切的動作都要格外小心。1974 年 11 月 15 日，丘廷燮擔任指揮的陸軍搜索隊在偵查任務時，發現常勝展望臺附近有不明的水蒸氣從地下冒出，挖掘途中突然遭遇北朝鮮崗哨的猛烈砲火攻擊，引發南韓軍團武裝應戰，經過後續調查才赫然發現，地底下有一條北朝鮮企圖南侵的地道，可在短時間內大量運輸軍隊及物資攻擊南韓首都首爾，史稱「第一隧道」。常勝展望臺旁設有第一隧道的實物縮小模型，作為分裂國度的歷史見證， 更是漣川 DMZ 之旅必拍的熱門景點。

北朝鮮挖掘的「第一隧道」縮小模型，成為熱門的拍照景點。© 麥翔雲/旅讀中國
北朝鮮挖掘的「第一隧道」縮小模型，成為熱門的拍照景點。© 麥翔雲/旅讀中國
分享

有趣的是，行程還安排了一段關於第 25 軍團任務內容的影片欣賞時間，影片的內容張力不輸電影效果，整部片看下來讓不懂韓文的外國遊客都感到熱血沸騰，想立刻從軍保家衛國，影片結束後還安排了現役軍官在地景模型前針對 DMZ 及北緯 38 度停戰線做解說，還有有獎問答時間，答對了可獲得飲料或零食點心，看得出南韓政府遵照《板門店宣言》試圖沖淡軍事氣氛所做的和平努力。

最靠近北朝鮮的常勝展望臺，瀰漫著濃濃的軍事氣息。© 麥翔雲/旅讀中國
最靠近北朝鮮的常勝展望臺，瀰漫著濃濃的軍事氣息。© 麥翔雲/旅讀中國
分享

上了巴士離開常勝展望臺後，來到附近的村落，巴士停在這裡讓旅客自行找家餐館解決午餐，用餐時聽到隔壁桌的大叔聊到有位倒楣的村民挖山蔘時被北朝鮮空投的爆裂物炸斷腳的故事，讓我們走回巴士的腳步不自覺慎重起來，深怕踩到不明物體。說來也諷刺，DMZ 因為長達 60 多年的時間嚴格管制一般民眾出入，間接保持生態環境，動植物等自然資源十分豐沛，成為另類的生態旅遊熱門地區，只是要小心不要擅闖鐵絲網內及荒山野嶺，因為軍事警戒埋設的地雷若誤踩了可是大事不妙。

分享

【完整內容請見《or旅讀中國》2019. No.93；訂閱or旅讀中國電子版

or旅讀中國

《or旅讀中國》月刊，取On the Road之意，並以「原創、開放、多面向觀察、漂亮、超值、真實脈動」（5O1R）六個基本脈絡，鎖定兩岸四地大中華地區的時尚、思潮、生活、時事，提供台灣旅者獨特多元的中國旅遊提案、文化觀察參照，藉旅遊、深入生活之際，更能掌握這全球第二大經濟體系之脈動。

相關新聞

水原華城：王朝古城的前世今生

2019-11-13 09:04

吃在水原：飯桌上的階級平等

2019-11-13 09:04

漫遊京畿道：邊地逍遙遊

2019-11-13 09:04

一生一次的終極假期：中國大陸頂級酒店

2019-11-13 09:04

古城裡 只屬於西安冬日的小幸運：吃泡饃、喝羊湯

2019-11-13 09:04

古街 古村 古風韻：探訪齊魯人文景致

2019-10-21 08:56

論語是最早的國際禮儀教科書？柏拉圖 vs. 孔子都講禮

2019-10-21 08:56

昆明周邊順遊：紅河人文地景線

2019-10-17 09:50

下榻哈尼族遺失村落：康藤 紅河谷

2019-10-17 09:50

從金絲猴到綠孔雀 用影像保護自然

2019-10-17 09:50

雲南萬物生長：在西南邊地守望自然

2019-10-14 09:02

誰解其中味？復刻紅樓夢春宴

2019-09-29 08:41

古村、名山一次探訪：古徽州巡禮

2019-09-29 08:40

江山有待：探秘高句麗三部曲

2019-09-29 08:39

用雙腳丈量世界：平壤馬拉松賽

2019-09-29 08:38

躍躍欲試：放開胸懷 走出戶外

2019-09-29 08:37

【編輯室報告】天天鍛鍊

2019-09-29 08:36

活色生香的川味歷險

2019-08-20 09:46

都是火鍋惹的禍！？盤點川菜危機與歷史

2019-08-20 09:46

玉芝蘭：融會東西的融合川菜

2019-08-20 09:46

把餐廳做成景點 文化火鍋翹楚：小龍翻大江

2019-08-20 09:46

小吃雜說：不可錯過的川式街頭美味

2019-08-20 09:46

白光逝世 20 週年紀念：花落水流 迴縈舊夢　

2019-08-20 09:46

三亞離你最近的七星級勝地：亞特蘭蒂斯度假區

2019-06-20 14:25

繽紛樂趣親子遊

2019-06-20 14:25

5 大優勢 下一趟親子遊去大陸！

2019-06-20 14:25

親子酒店挑選 3 大招：再忙再累也獲得解脫

2019-06-20 14:25

夢想樂園：常州重返侏儸紀 恐龍人俱樂部酒店

2019-06-20 14:25

銀川：西夏帝國的最後一抹餘暉

2019-06-20 14:25

文化搭臺 經濟唱戲

2019-05-17 08:43

完全保存版：中國大陸世界遺產 53+

2019-05-17 08:43

陵寢╳古文明：西成高鐵

2019-05-17 08:43

古村╳名山：合福高鐵

2019-05-17 08:43

宮殿╳宴席：京滬高鐵

2019-05-17 08:43

達人帶路：玩轉世遺

2019-05-17 08:43
看更多

熱門文章

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

2019-11-07 11:45

明年1月11日總統大選勝負已定？

2019-11-08 08:51

台股29年新高還搶進？這9檔「本益比合理績優股」安心買

2019-11-06 13:35

台積電「一張白紙」強碰三星「老謀深算」 會不會「贏在產業輸在政治」?

2019-11-12 09:40

JR東日本租下六福皇宮 密談1年險破局內幕！

2019-11-08 09:38

台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話 藏著劉德音「不能說的煩惱」

2019-11-06 13:40

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

空房多為何真有需求者仍買不起？ 建設公司老董：2原因導致

2019-11-11 09:29

退休留台教書七年 司徒文：台灣是現代奇蹟

2019-11-07 11:46

長期吃海鹽、岩鹽 代謝出問題

2019-11-11 09:14

「別讓美國政府不高興」 台積電最大設備商暫緩出貨給中國

2019-11-08 14:00

新價值股誕生 專家嚴選！19檔安枕而臥股

2019-11-08 12:53

厲害的不只珍奶！這款台灣味熱銷日本11年 居酒屋沒它就別混了

2019-11-07 14:01

業餘爺奶私廚 為何讓年輕客一窩蜂搶訂？

2019-11-08 09:41

光靠勞保、勞退還不夠！30歲學好這4個習慣 3萬月薪也能滾出千萬退休金

2019-11-05 10:18

成交1600萬實價登錄卻是3200萬？ 房仲揭「不能說的作價秘密」

2019-11-06 11:09

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

30年黃金新機會來了？

2019-11-07 11:46

高一家長看過來！關於學習歷程 這些點你還沒搞懂

2019-11-04 08:45

謝金河：注意台股 本益拉高效應

2019-11-07 11:49

紅黴素已然失效 國人七成已產生抗藥性

2019-11-08 08:51

老台北、舊建築、新韻味

2019-11-07 11:46

大戶回來了！ 33檔潛力股 搭主力順風車

2019-11-08 12:53

家族帶失智基因她卻沒事 女子被發現有能抵抗阿茲海默症的基因突變

2019-11-12 15:38

我的冰箱收納管理術

2019-11-07 09:28

零股怎麼買？怎麼賣？ 一次搞懂交易攻略

2019-11-08 12:53

賣《天氣之子》《解憂雜貨店》賺翻 他要讓角川成為「內容版迪士尼」

2019-11-06 13:39

成立不到一年 這家新創明年營收有望破億

2019-11-08 08:51

Apple TV+佛心價上市 迪士尼、Netflix誰比較剉？

2019-11-08 09:36

地緣策略家必爭之地 台積電在「美中貿戰」刀光劍影中 能否擋住政治施壓？

2019-11-06 10:53

達人評比航空公司飛機餐！這間的「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」最讚

2019-11-01 09:47

甩掉米蟲標籤！新北市630所學校受惠、農友還可放寒暑假

2019-11-06 13:37

大船入港 台股超有感上漲

2019-11-07 11:50

女兵上戰場

2019-11-06 13:41

面對死別的勇氣與抉擇

2019-11-07 09:28

一生一次的終極假期：中國大陸頂級酒店

2019-11-13 09:04

種子島／接受滿滿宇宙能量

2019-11-05 15:22

10種能幫助你改善小提琴姿勢的小偏方

2019-11-06 15:00

杜書伍砸50億蓋新總部 管最多的為何是一面窗簾？

2019-11-01 09:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top