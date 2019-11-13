深入 DMZ 非軍事區：漣川

【撰文／妮可魯 旅讀中國】

京畿道漣川郡是南韓連接 38 線最多部分的郡，670 多平方公里的地域範圍有很大一部分屬於「DMZ」，是全韓國最富有濃厚軍事氣氛的地方，南韓軍團與聯合國委派的美軍部隊都駐防在此，就像早期的金門瀰漫著戰地氣息。

DMZ 是「Demilitarizedzone，非軍事區」的英文簡稱，「漣川 DMZ 之旅」是今年年初因應《板門店宣言》才開啟的旅遊團行程，一般民眾須於參加 2 日前以電子郵件到特定旅行社窗口預約，帶著身分證或護照等可證明身分的文件，從京畿道高陽市的鼎鉢站搭上旅行團巴士，直行到漣川的 DMZ 地帶， 在導遊的帶領下參觀相關設施，並在許可地帶進行拍攝。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

© 麥翔雲/旅讀中國 分享 facebook

常勝展望臺

漣川 DMZ 的第一站是常勝展望臺，這是座軍事監視所，由俗稱飛龍部隊的第二十五軍團擔負廿四小時警戒任務，從展望臺上可以看到瀰漫著緊張氣氛的鐵絲網，九百公尺的地方就是北朝鮮的領土，也就是說，觀看位置在對面駐防軍隊的射擊範圍之內，雖然透過望遠鏡看過去只看到一片祥和寧靜的綠意盎然，但據說茂密的樹林草叢底下全埋設了地雷，讓人不禁感到有些緊張。

臨津江的江水穿過半島的大地，一江之隔兩個世界。© 京畿觀光公社提供 分享 facebook

雖說可以用望遠鏡瞭望風景，試著尋找對面北朝鮮的崗哨，但往北的方向一律不准拍照，畢竟是在警戒區內，一切的動作都要格外小心。1974 年 11 月 15 日，丘廷燮擔任指揮的陸軍搜索隊在偵查任務時，發現常勝展望臺附近有不明的水蒸氣從地下冒出，挖掘途中突然遭遇北朝鮮崗哨的猛烈砲火攻擊，引發南韓軍團武裝應戰，經過後續調查才赫然發現，地底下有一條北朝鮮企圖南侵的地道，可在短時間內大量運輸軍隊及物資攻擊南韓首都首爾，史稱「第一隧道」。常勝展望臺旁設有第一隧道的實物縮小模型，作為分裂國度的歷史見證， 更是漣川 DMZ 之旅必拍的熱門景點。

北朝鮮挖掘的「第一隧道」縮小模型，成為熱門的拍照景點。© 麥翔雲/旅讀中國 分享 facebook

有趣的是，行程還安排了一段關於第 25 軍團任務內容的影片欣賞時間，影片的內容張力不輸電影效果，整部片看下來讓不懂韓文的外國遊客都感到熱血沸騰，想立刻從軍保家衛國，影片結束後還安排了現役軍官在地景模型前針對 DMZ 及北緯 38 度停戰線做解說，還有有獎問答時間，答對了可獲得飲料或零食點心，看得出南韓政府遵照《板門店宣言》試圖沖淡軍事氣氛所做的和平努力。

最靠近北朝鮮的常勝展望臺，瀰漫著濃濃的軍事氣息。© 麥翔雲/旅讀中國 分享 facebook

上了巴士離開常勝展望臺後，來到附近的村落，巴士停在這裡讓旅客自行找家餐館解決午餐，用餐時聽到隔壁桌的大叔聊到有位倒楣的村民挖山蔘時被北朝鮮空投的爆裂物炸斷腳的故事，讓我們走回巴士的腳步不自覺慎重起來，深怕踩到不明物體。說來也諷刺，DMZ 因為長達 60 多年的時間嚴格管制一般民眾出入，間接保持生態環境，動植物等自然資源十分豐沛，成為另類的生態旅遊熱門地區，只是要小心不要擅闖鐵絲網內及荒山野嶺，因為軍事警戒埋設的地雷若誤踩了可是大事不妙。

分享 facebook