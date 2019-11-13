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吃在水原：飯桌上的階級平等

2019-11-13 09:04or旅讀中國

【撰文／妮可魯　旅讀中國】

庶民的心理慰藉：韓定食

因為正祖大王致力於將水原建設成一個農、工、商兼備的城市，造就了許多經商致富的商賈，生活富裕的商人雖然無法用金錢改變他們的社會階級，但總可以投資在日常的生活享受上，例如飲食。

富商的筵席上動輒將數十道飯菜，甚至是將能夠配飯的佐菜都擺盤上桌，為了傳達出待客的誠意，桌上的食物分量遠多於當場人數能吃完的分量，排場比朝鮮王室的十二道宮廷御膳還要豪華，這樣滿滿一桌、鋪張華麗的料理稱為「韓定食」。

© 麥翔雲/旅讀中國
© 麥翔雲/旅讀中國
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跨越停戰線的國民美食：平壤冷麵

二〇一八年九月南北韓高峰會，南韓總統文在寅和朝鮮領導人金正恩在平壤會面，使得餐敘中享用的平壤冷麵意外鹹魚翻生，成為最近當紅的人氣美食。一般而言，在韓國吃到的冷麵是起源自首爾的「咸興冷麵」，咸興冷麵以馬鈴薯澱粉做成麵條，加入辣椒粉、魚醬與涼拌明太魚乾，麵條富嚼勁、口味偏重，平壤冷麵則是用蕎麥粉做的，麵條置放在堆有碎冰的水蘿蔔泡菜與高湯裡，湯頭清爽沁涼。

滋味清爽的平壤冷麵，是韓國的傳統美食。© 麥翔雲/旅讀中國
滋味清爽的平壤冷麵，是韓國的傳統美食。© 麥翔雲/旅讀中國
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發源自水原的傳統韓食：水原排骨

現代的韓國人將吃牛排視為一種身分地位的表徵，光鮮亮麗坐在餐廳裡享用牛排，代表著中產階級以上的富裕階層。牛排的歷史正是源自於京畿道水原，烤的就是水原排骨，朝鮮時代的水原華城是座富有的城市，聚集著富商巨賈，吃得比領國家薪俸的兩班貴族還要好，因此水原自古以來就有吃烤牛排的習慣，也就是水原排骨。

在講究階級制度、高低貴賤的朝鮮，平民階級如商人之流因為水原排骨得到某種心理上的安慰，在餐桌上找到平等。時序進入近代後，賣水原排骨的餐廳如雨後春筍般增加，首爾的房地產富商甚至不惜重金禮聘水原排骨的廚師到首爾開店，使得水原排骨的盛名一路紅到首爾，成為造訪水原必吃的美食。

療癒人心的國民美食：水原炸雞一條街

炸雞是韓國的國民美食，傳統的韓國料理並沒有炸雞這個選項，都是用煮或蒸的方式，直到近代受到西方習俗的影響，才有烤雞及油炸全雞出現在市面，一九八〇年代肯德基進入韓國市場，雞肉切塊裹上麵粉油炸的美式炸雞成為外帶餐飲明星，發源自韓國本土的連鎖炸雞店也隨之應運而生，發展出蒜味、辣味、蔥味等調味炸雞，在水原甚至還有炸雞一條街，整條街上都是炸雞店，荷包不夠滿而無法常吃水原排骨的話，吃吃平價的水原排骨炸雞也足以慰藉。

療癒人心的炸雞是韓國的國民美食。© 麥翔雲/旅讀中國
療癒人心的炸雞是韓國的國民美食。© 麥翔雲/旅讀中國
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王建立的傳統市場：水原南門市場

水原南門市場是京畿道規模最大的市場，位在八達門旁邊，由數個市場區域組成，有八達門市場、南門市場、榮洞市場、池洞市場、水芹菜廣市場、池谷綜合市場、龜川洞工具商街、南門羅德奧市場、南門時尚一番街共九個市場區，日常生活大小需求都可在這裡解決。

© 麥翔雲/旅讀中國
© 麥翔雲/旅讀中國
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像是八達門市場主要賣長輩會喜歡的衣服、皮包、雜貨，榮洞市場賣韓服、寢具，池洞市場專賣血腸、牛大腸等韓國小吃，別名「血腸城」，緊依著水原華城的城牆，有種穿梭時空的感覺。賣生鮮、熟食的都集中在池谷綜合市場和水芹菜廣市場，泡菜、年糕、麻花、甜甜圈、炸雞、魚糕、煎餅、魚糕、糖餅等，若想品嘗琳瑯滿目的市場小吃，絕對要空著肚子來水原南門市場打牙祭。

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【完整內容請見《or旅讀中國》2019. No.93；訂閱or旅讀中國電子版

or旅讀中國

《or旅讀中國》月刊，取On the Road之意，並以「原創、開放、多面向觀察、漂亮、超值、真實脈動」（5O1R）六個基本脈絡，鎖定兩岸四地大中華地區的時尚、思潮、生活、時事，提供台灣旅者獨特多元的中國旅遊提案、文化觀察參照，藉旅遊、深入生活之際，更能掌握這全球第二大經濟體系之脈動。

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