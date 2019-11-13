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水原華城：王朝古城的前世今生

2019-11-13 09:04or旅讀中國

【撰文／妮可魯　旅讀中國】

沿著練武臺旁的小徑拾階而上，水原華城的樣貌在眼前逐漸清晰，經過修復的古老城牆繞著高低起伏的丘陵蜿蜒，連綴出古城的輪廓，城牆的東、西、南、北四個方向，依照中國遠古星宿信仰中的四方神靈，羅列了四道城門，分別是象徵青龍的蒼龍門、白虎之華西門、朱雀之八達門、玄武之長安門。

黃昏絢麗的彩霞將鎮守日落之處的華西門染成瑰麗的棕紅色，裝設在城牆邊的照明燈倏忽亮起，景觀就像金色的腰帶，夜色中出城的車流，與城外萬家千戶璀璨的燈火連成一氣，雖然歷經數百年朝代更迭，古城的王者風貌仍舊氣勢恢弘，顯現出揮別歲月滄桑後的另一番新鮮景象。

華城東北邊城上的訪花隨柳亭，夏日荷花翻起綠波。© 麥翔雲／旅讀中國
華城東北邊城上的訪花隨柳亭，夏日荷花翻起綠波。© 麥翔雲／旅讀中國
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大韓民國第一景點

水原市舊名水城，亦稱為華城，依據發現於在池洞和二儀洞的舊石器時代中期的文物推斷，約從七百萬年前開始就有人類居住在這塊土地上。

最早統治水原這片區域的國家是百濟，直到西元一二七一年高麗元宗時期才正式命名為水原都護府，背倚海拔一百四十三公尺的八達山，北部雄偉的光教山和西部的七寶山如屏風般將其簇擁，優越的地理環境被朝鮮時代正祖大王選中， 在一七九四年動工修建水原華城，使其成為防禦首都的軍事堡壘與行宮所在地。

一九九七年水原華城列入世界文化遺產，同時獲選為「大韓民國第一景點」、「CNN 評選的韓國必到的五十個最美麗的地方」，二〇一二年當選為「韓國觀光之星」，使得水原華城成為韓國傳統歷史文化的象徵，大眾能藉由這座古城領略朝鮮王朝後期的興衰更迭，更深入理解這個民族的滄桑與奮起。

新豐樓是遊客參觀華城行宮的出入口，樓前是勇壯營武藝表演的場所。© 麥翔雲/旅讀中...
新豐樓是遊客參觀華城行宮的出入口，樓前是勇壯營武藝表演的場所。© 麥翔雲/旅讀中國
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莊獻世子的悲劇故事

崇尚節儉的朝鮮王朝為何建設水原華城為行宮，原由出自於第廿二代王‧ 正祖對於死於政爭的父親莊獻世子的懷念。莊獻世子又稱為思悼世子，是李式朝鮮第廿一代王‧英祖的次男李愃，年少聰穎無比，兩歲便能書寫漢字超過六十字、三歲誦讀千字文，深得英祖寵愛，並將其立為王位繼承人，成為「世子」。

新豐樓是遊客參觀華城行宮的出入口，樓前是勇壯營武藝表演的場所。© 麥翔雲/旅讀中...
新豐樓是遊客參觀華城行宮的出入口，樓前是勇壯營武藝表演的場所。© 麥翔雲/旅讀中國
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英祖為了打壓老論派的黨爭勢力，刻意讓師從少論派的思悼世子在朝廷上與之抗衡，並數度表現出禪位的動作，讓思悼世子代理聽政，沒想到才華洋溢的思悼世子不只受到少論派支持，就連老論派也擁戴他，這樣一面倒的情勢使得英祖對於這位王位繼承人由愛生妒，暗生猜疑，對於思悼世子所提的政見全不論青紅皂白予以獨斷否定，在這種高壓折磨下，思悼世子開始出現現今所稱的躁鬱症病癥，隨著英祖的態度愈是情緒化的精神虐待，思悼世子的行為也逐漸崩潰，出現了精神異常的狀況，像是逃出宮殿、跳窗自殺、侵犯宮女等行為脫序的事件，最終，思悼世子在廿八歲時遭到廢位，被自己的親生父親英祖關入米櫃，不給一粒米、半滴水，八天後虐死其中，悽慘地結束短暫的一生。

因宮中有關思悼世子之死的紀錄全被英祖銷燬，究竟精神失常的是思悼世子，還是施虐者的英祖，歷史學家仍然莫衷一是，但可以確定的是，思悼世子幸好留下了後代，繼承王位成為正祖，父憑子貴得以遷陵安葬，兒子正祖還建設了水原華城來緬懷他，思悼世子也算是死後得以瞑目了。

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【完整內容請見《or旅讀中國》2019. No.93；訂閱or旅讀中國電子版

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《or旅讀中國》月刊，取On the Road之意，並以「原創、開放、多面向觀察、漂亮、超值、真實脈動」（5O1R）六個基本脈絡，鎖定兩岸四地大中華地區的時尚、思潮、生活、時事，提供台灣旅者獨特多元的中國旅遊提案、文化觀察參照，藉旅遊、深入生活之際，更能掌握這全球第二大經濟體系之脈動。

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