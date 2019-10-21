古街 古村 古風韻：探訪齊魯人文景致

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【撰文／白宜平 旅讀中國】

山東這片土地，除了名聞遐邇的五嶽之首泰山、萬世師表聖人孔子、亞聖孟子等，與儒家文化息息相關的傳統文化之外，亦有具備商業氣息、工藝技術、魚鹽之利等貼近市井小民生活的齊文化色彩，有些地方仍保留了舊時人們的生活痕跡與技藝，可讓前往探訪的遊人，更接地氣的一窺百姓日常。

最早商業免稅區：周村古商城

有「中國活著的古商業建築博物館群」之稱的周村古商城，完整地保存了明清時期古建築約五萬多平方公尺的範圍，這座古樸的商城至今仍持續發揮其商業價值。在這古色古香的街道上，街邊店面傳來了叫賣聲，高掛在半空中的紙傘，灑落了深淺不一的傘影，漫步於古街上，宛如穿越了時空，來到百年前熱鬧繁華的商業大街。

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古商城主體由銀子市街、大街、絲市街三條古街組成，街內商店林立，古建築繁多，狀元府、楊家大院、魁星格、今日無稅碑、大清郵局舊址……等皆具代表性。此地的繁華，可說源自於明清兩代為官的進士──李化熙，他為官時期不畏權貴，辦了許多大案，戰亂時，也因治軍紀律嚴明，讓周村得以獲得庇護，並逐漸發展起來，辭官後依然照顧鄉里，取得山東督撫同意免去周村的荒地糧，更自己負擔周村市場交易的市稅，使周村成為一個免稅城市，因此吸引了無數的商賈前來經商，帶動此處的經濟發展。

火的藝術，燒製之美：中國陶瓷琉璃館

因位於黃河下游，山東淄博區算是文明發展比較早的地區，也因此陶瓷文化較其他區域發展得早，為中國五大陶瓷產區之一，有中華第一窯美名的古陶窯，即是發現於此處的後李文化遺址，為了更完善保存這些文物、遺址、藝術品，二〇一九年年初中國陶瓷琉璃館正式開館。

展館一共五層樓，多達近二十個展廳，展品高達一萬五千多餘件，從新石器時代至民國時期的文物皆有收藏，完整介紹了中國陶瓷文化的發展與演變，並典藏近代諸多大師所製作與收藏之藝術品。

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而非常值得前往一看的展品，有龍山瑰寶──黑陶，館內收藏有世界最薄之陶器「蛋殼陶」黑陶，其陶壁厚度最薄只有零點三公釐；北朝著名代表瓷器──「青釉蓮花尊」，釉色溫潤，做工精緻，層層蓮瓣的紋飾，顯示出當時禮佛的文化背景；還有宋代時期，色彩光亮的宋三彩陶瓷，這一時期淄博的陶瓷燒製技術極為創新出采，可說不輸唐三彩。來倒此處，可千萬要把握機會細細觀賞這些珍貴的館藏。

藏於山裡的明代村落：井塘古村

這座坐落在山東青州市山裡的古村，靜靜地遺世獨立五百餘年，因其特殊的地理位置，躲過了改朝換代的動盪，而保存下較為完整的明代村落建築，不只如此，依學者考據，村內仍現存有十多棵明代時期的古樹，算算這些樹的年歲，也近六百年，至今仍生機蓬勃。

井塘古村依山勢而建，村中防禦牆、門樓以青石、青磚瓦砌成，其餘民居建築、古井、臺階、古廟……等均以石塊建築堆砌而成，走在古村中，讓人不禁讚嘆先人的智慧，在沒有重機具的年代，還可以將這些大石塊搬到山裡，修建出這麼一座不小的村落。順著石板路走去，可見依然保存完好的有張家、吳家、孫家等三戶人家大院，還有一座關帝古廟，至今仍有香火，還有少數幾戶人家依舊住在此地，彷彿間好似穿越了時空，來到了百年前那個遙遠的明朝。也難怪《紅高粱》劇組，會選擇此處取景拍攝，想必是受到了這古樸的氛圍吸引。

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