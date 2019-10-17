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揭祕！北捷禁食不為乾淨…而為一項安全問題

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下榻哈尼族遺失村落：康藤 紅河谷

2019-10-17 09:50or旅讀中國

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【撰文／吳歆宜　旅讀中國】

每一個不辭千山萬水、無視山迢路遠，抵達世界文化遺產「紅河哈尼梯田」的旅人，興許都有過一個歸隱夢。做不到遠離紅塵、出塵絕世，不如先到山野間寂靜的帳篷裡住上幾夜，重拾心靈的平衡與安寧。

「康藤‧ 紅河谷」位於紅河州紅河縣甲寅鎮廢棄的哈尼村寨遺址「石頭寨」腹地，酒店由十七座帳篷組成，以「考古探秘」為主題，極大程度重現一座哈尼村寨的組成要素──芭蕉林、魚塘、鴨寮、神樹，以及不可或缺的哈尼精神核心：持續耕作中的萬畝梯田。

二〇一五年，當康藤設計團隊第一次抵達這處荒廢多年的村寨之時，深刻地感受到了大自然的輪迴，曾經的自然被開墾為村落，當村民離去後，此地再度被森林中的動植物所接管。

設計過程中，團隊成員試圖還原當時初抵此處的複雜感受，「從找尋通往寨子時的迷茫，穿梭在幾乎分辨不出道路的寨子裡的興奮，甚至是探索被雜草吞沒了一大半的哈尼土房子時的一絲忐忑」。這些微妙的情緒起伏，具體化為酒店中非同一般的動線規劃，當遊人來到酒店所在地時，需要費上一點工夫尋得隱密低調的入口，一如當初設計團隊所經歷的。

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為了不損及歲月積累出的醇厚感受，設計團隊甚至豪氣地在酒店核心區域，保留大片完整的「殘垣斷壁」。在這片區中，看似空無一物，細細品味卻發現無處不是過去哈尼族人活動痕跡，殘破的半牆、通往虛空的階梯、薰黑的牆面肯定是婦女烹製食品的處所，曾經繁盛的文明遺跡，在時光的醞釀下，一步步由大自然的綠意包覆。僅僅是為了保存下這個瞬間的真心實意，便值得專程到此，下榻一宿。

營地亮點 1：產地直送餐桌

哈尼族青年大廚掌杓，以在地天然食材烹製出的原生態佳餚美饌：哈尼蘸水雞、豬肉乾巴、野菜火鍋，佐以營地出產的梯田紅米飯，一口嘗遍山野滋味。

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營地亮點 2：非遺文化體驗

跟隨遠近馳名的非遺傳承人李福，從削竹成片開始，學習傳統哈尼竹編技藝。又或尋覓一片水塘，嘗試徒手捕捉榖花魚的技藝，為晚間燒烤盛宴加餐！

© 吳歆宜／旅讀中國
© 吳歆宜／旅讀中國
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營地亮點 3：幕天席地而食

除景觀絕佳的「勒宗舍」餐廳外，營地中備有多處用餐場所，能隨住客喜好安排。需要一個難忘的燭光晚餐？讓遺址公園上無邊星空為用餐體驗平添新意。

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康藤‧紅河谷

地址_ 雲南省紅河州紅河縣甲寅鎮石頭寨

電話_+86-(400) 6622-237

價格_ 左能帳篷（兩人含一日三餐）RMB 3380 起

線上預訂_www.vinetreetents.cn/，亦可透過微信 vinetreetourism 預訂。

【完整內容請見《or旅讀中國》2019. No.92；訂閱or旅讀中國電子版

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《or旅讀中國》月刊，取On the Road之意，並以「原創、開放、多面向觀察、漂亮、超值、真實脈動」（5O1R）六個基本脈絡，鎖定兩岸四地大中華地區的時尚、思潮、生活、時事，提供台灣旅者獨特多元的中國旅遊提案、文化觀察參照，藉旅遊、深入生活之際，更能掌握這全球第二大經濟體系之脈動。
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