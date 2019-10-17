昆明周邊順遊：紅河人文地景線

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【撰文／吳歆宜 旅讀中國】

1. 世界最大水梯田：撒瑪壩梯田

除元陽梯田外，紅河（元江）流域另有梯田無數：元江縣哀牢梯田、那諾哈尼雲海梯田，紅河縣撒瑪壩梯田、他撒梯田等多處。其中紅河縣梯田景觀之壯闊不惶多讓，更有著金氏世界紀錄認證的世界最大梯田──撒瑪壩。

撒瑪壩位處紅河縣城四十公里處，由四個鄉鎮共同耕作，占地面積廣達一點四萬畝，海拔落差一千兩百公尺，總數四千三百級，規模達世界之最，當地俗語有云：「山外有山，天外有天；不到撒瑪壩，不知梯田大。」撒瑪壩周圍另有規模較小，但別具特色的梯田分布，由近而遠分別為柳樹梯田、他撒梯田，前者為了鞏固梯田田埂，在其上種植柳樹，宛若景觀花園；後者位處甲寅鄉他撒村近處，以水量豐沛、水質奇佳的高山泉水灌溉，現已規畫為「十二龍泉」景區。

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撒瑪壩梯田

地址_ 雲南省紅河州紅河縣寶華鄉

價格_ 目前免費，景區已建設中

時間_ 景色四時不同，夏有滿眼綠意，秋天可見收割場景。如專程為日出日落攝影而來，建議挑選十一月至來年三月休耕之際，才有水景

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2. 自然遺產代言人：元陽梯田

哈尼梯田景觀主要分布在雲南省南部紅河州境內紅河、元陽、綠春和金平四縣，其中最為著名的當屬備受攝影愛好者推崇的元陽梯田群。元陽梯田位處哀牢山南，最早只在風景攝影愛好者的小群體間聞名，二〇一三年，入選「世界文化遺產」名錄後知名度大開。現已開發出三大景區：壩達、老虎嘴、多依樹。每年年底休耕放水至來年三、四月，是觀賞梯田日出雲海、日落光影的最佳時節。

元陽梯田

地址_ 雲南省紅河州元陽縣哀牢山

南處

價格_ 景區聯票RMB 70（含壩達、多依樹、老虎嘴、箐口民俗村）

備注_ 元陽梯田景區面積廣大，其中壩達和老虎嘴最適合觀日落，多依樹適合觀日出。另有愛春藍梯田、龍樹壩紅梯田等，建議在景區中住宿一晚以上。

© 王建軍／CTPphoto 分享 facebook

3. 滇越鐵路活化石：碧色寨

碧色寨，位處紅河州府蒙自東北郊的小村落，近來因電影《芳華》和《無問西東》西南聯大取景而聲名大振。許多慕名而來的遊人也許並不知道，這座深藏在滇南邊境的小村，曾經是茶馬古道之一的「蒙蠻古道」重鎮，難以計數的馬幫由此一步一腳印將西雙版納的普洱茶磚銷往海外。上世紀九〇年代，滇越鐵路第一大站在此建立，帶來了英法美等西方發達國家的商戶，也帶來了雲南省第一個海關、第一個電報局、第一個外國銀行，使之得名「東方小巴黎」。

碧色寨站

地址_ 雲南省紅河州蒙自市東北草壩鎮碧色寨

價格_ 免費

時間_ 全天

備注_ 由此乘火車，一個半小時可直抵越南。