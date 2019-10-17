從金絲猴到綠孔雀 用影像保護自然

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【文／奚志農口述】

作為一個野生動物攝影師，對於生態系統的體會，可能是最直接的。

我來自雲南，雲南生態系統的豐富多彩，就像一個濃縮的中國生態系統。

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我們有熱帶雨林， 有海拔六千七百四十公尺的卡瓦格博雪峰，雪峰下的瀾滄江海拔不到兩千，這樣的一個跨度是多麼的有意思。

高山峽谷氣候造就了「一山分四季，十里不同天」，在這樣的一種豐富多彩的生態系統之下，也孕育了非常非常讓人驚歎的生物多樣性，高原上有杜鵑、綠絨蒿，也有鳶尾。

鳶尾在多年以前，已經人工培育馴化，並遍布世界的花園了。有人說過：「如果沒有中國西南橫斷山區的野生花卉，全世界的花園都會黯淡無光」，這句話可以顯示中國在生物多樣性方面的重要地位。

在海拔五千公尺的地方，還有一種雪蓮，當然了，還有我拍攝多年的猴子──滇金絲猴。牠們生活在海拔最高的地方，牠們吃松蘿，牠們與世無爭，與人無爭，這個地方的自然生態系統，和我們人的系統，可以說是多年來相依相存，相依為命。

四隻小川金絲猴在樹上無憂無慮的玩耍著。© 奚志農/野性中國 分享 facebook

群山深處，人與自然無爭

在雲南的山裡，還有著我視作第二故鄉的藏族村莊──那仁。一九九三年我第一次經過那仁的牧場，非常地震撼，完全沒有見過這麼讓人驚歎和感動的地方，透過雲層的霞光萬道把峽谷裡的壩子照亮。當時還產生了一個奇怪的想法，我說，在這個峽谷裡，要是有一座教堂就好了。那張照片後來做了美國國家地理一本書的封面，標題寫著「地球最後的秘境」，我和這個村子的感情也也差不多像猴子一樣，從二十年前延續到了今天。

村裡藏族老百姓的生活是半農半牧，他們既放牧牛羊、也耕種土地。每年夏天的高山牧場，每天所擠的那一點牛奶，集合起來要把乳和油分離，最後做成的酥油，特別特別純淨，沒有任何添加。差不多一百公里之外，到了瀾滄江峽谷，就是僳族的世居地。他們耕種水稻，在高處有青稞，再低點的地方種玉米，這都是大自然非常精妙的一個設計。

地域不一樣，民族不一樣，物產不一樣，氣候不一樣，村落不一樣，房子也不一樣。每一種，都是人類遵循自然法適應出來、非常美好的生活方式。這樣美麗的村落，在中國曾經是很多的，無論是在那麼遙遠的白馬雪山，還是在江浙乃至上海周邊。

那仁，一個在白馬雪山深處被起伏山巒環繞的藏族小村莊，居民、大山、森林和滇金絲猴彼此相依相靠。© 奚志農/野性中國 分享 facebook

人類慾望，打破自然平衡

但是這樣的平衡和美好，在六〇年代末、七〇年代初被打破了。大量的林業工人來到了中國的西南，到了雲南的西北部、四川的西部，大量的原始森林被砍掉，整座的山頭，幾年的功夫就全禿了。

雖然伐木公司種上了樹苗，但是一二十年之後，甚至都沒有超過樹樁。

幾百年的大樹，我們用不了多長時間就能把它放倒，隨著大樹的轟然倒下，這個大樹所形成的生態系統，也就崩潰了。在中國整個發展的歷程當中，這樣的蠢事壞事真的是太多了，我們的水土流失越來越嚴重。你看西雙版納，除了有限的自然保護區的那麼點地方得以倖免以外，大部分的雨林都被橡膠、茶葉等經濟作物所替代。

在理論上全中國物種最豐富的地區，想看到很多的物種卻並不容易。從這一點來說，雲南也是濃縮的中國，中國這幾十年來所發生的生態破壞的狀況，在雲南體現得非常明顯。

攝於 1995 年的滇金絲猴照片《母與子》。© 奚志農/野性中國 分享 facebook

天性使然，用影像傳遞感動

作為一個野生動物攝影師，我特別希望我更多的時候成為一個橋樑和紐帶，把來自大自然當中最真實、最打動人心的那一面帶到大家面前。

一九九二至一九九四年，我曾六次進駐白馬雪山，跟著巡山隊員餐風露宿，只見到過兩次滇金絲猴。其中一次就在我們尋找了一個星期，幾乎要無功而返時，滇金絲猴出現了。鏡頭前，大公猴慢條斯理地嚼著松蘿，母猴懷抱著剛出生的猴寶寶。在這之前，世界上幾乎還沒有人拍到過野生滇金絲猴。這是一個莫大的恩賜，卅多年當中，這樣的驚喜，不斷地在發生。