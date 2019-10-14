雲南萬物生長：在西南邊地守望自然

【撰文／吳歆宜 旅讀中國】

彩雲之南，一個能感受到萬物生的地方。潮濕溫暖的雨林深處、層層疊疊的梯田盡頭，無處不充滿生命的躍動。大地賦予雲南多變地貌與氣候，孕育出繽紛多彩的生物類型，跌宕起伏的地表褶皺，並肩奔騰的三江活水，伴隨生活其間的少數民族：哈尼、獨龍、僳、納西、彝、白、傣、藏，交織出驚奇萬狀的生態樂章！

地處西南邊陲的雲南省，是地表生物種類最豐富的地區之一。根據 2016 年《雲南省生物物種名錄》，這片神奇大地上，至少生存有動植物 2 萬 5434 種，其中靈長類 15 種（中國總計 26 種），鳥類 960 多種（占中國鳥類 6 成），高等植物 1 萬 9000 多種（占中國高等植物 6 成），分別占中國同類群生物種數 6 成或以上，其中很多更是雲南特有種。

面積僅占中國大陸百分之四點一的雲南，竟棲居有大陸半數以上的物種，極高的生物物種占有率，使其當之無愧地成為中國「動物王國」、「植物王國」。

橙腹葉鵯。© 傲博 OBO TENG 分享 facebook

得天獨厚，生態寶庫

雲南省生物類型之豐富，要歸因於其跨度極大的緯度與海拔。南北橫跨八個緯度帶的氣候差異，造就其多變的氣候分區；印度板塊與歐亞板塊碰撞造成的地勢落差，更直接的形塑了由上而下的分層氣候帶。

雲南更是中國大陸唯一一個匯集三大季風吹拂的省分，東亞季風、東南亞熱帶季風與青藏高原季風帶來了太平洋水氣和印度洋暖濕氣流，使其雖不臨海，但卻能領受來自海洋的滋潤，種種因素疊加，成就極端豐富的動植物生境，使雲南與鄰近地區得以隨「中國西南山地」項目，名列保護國際（ConservationInternational）評估的全球卅四個生物多樣性熱點地區之一。

棕背樹蜥。© 游崇瑋/綠自然 分享 facebook

既是祝福，也是挑戰

「生物多樣性熱點」不只意味著物種的豐富性，同時蘊含著生態保育的重責大任。由於在狹小的地域面積內包含了極其豐富的物種多樣性，生物熱點往往也是物種濱危現象最嚴峻的地區。

對於種群數量少且分布區域狹小的特有種生物而言，一場森林大火或是一次暴雨山洪，很可能就是覆滅性的浩劫，更別提無孔不入的人為開發對其生態環境造成的巨大破壞。

根據雲南省環保廳與中國科學院昆明植物研究所、昆明動物研究所於 2017 年發佈的《雲南省紅色物種名錄》，雲南省特有物種 3432 種當中，生存狀態危及的高達2.6 成。名錄同時宣告了 18 個雲南省「絕滅」物種，其中部分為野外滅絕、人工培育還有（比如中藥材三七、杜仲），部分為雲南地區絕種、大陸其他地區可能還有。但是令人心痛的是包括小葉橐吾、單花百合、雲南刺果蘚、大鱗白魚、異龍鯉、滇池蠑螈等

8 個雲南特有種，一旦在雲南消逝，等同於在地球絕跡。

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