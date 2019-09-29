誰解其中味？復刻紅樓夢春宴

【撰文／朱振藩】

在中國古典小說中，以《紅樓夢》所記載的菜色，最富江南氣息，加上作者曹雪芹懂吃，自己也會燒菜，經含英咀華後，遂有而今赫赫有名的「紅樓夢宴」。它起源自北京，大盛於江南（含蘇北的揚州等），臺北也曾推出，造成一些轟動。就我個人而言，已承辦過五次，皆選在「煉珍堂飲食文化工作室」。此次應上海「樽境俱樂部」之邀請，在其「樽境之家」與一代大廚朱俊，合推此一「紅樓春夢宴」，並由他主導掌杓。經我品嘗之後，符合春的節令，加上養生概念，巧妙烘托暗喻，真是美不可言。

尚未入席時，桌上擺的是海棠金景，四個果碟、精緻菜單及貴重餐具。賓客一共十位，每人啜飲著香檳，搖著名家手書的紙扇，取食長壽果、蜜餞、桂圓及果脯，並欣賞那「高低臨曲檻，紅白間柔條，潤比攢溫玉，繁如簇絳綃」的海棠；細語笑聲不斷，一派從容悠然。

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吞燕與戲鴿

晚宴正式開始，奉上的六冷碟，分別是「熗河蝦」、「糟鴨信」、「佛門素鵝」、「鎮江肴肉」、「姑蘇梅子魚」和「蓑衣黃瓜」。但見紅翠相間，口感紛呈，望之垂涎，召引春夢。道道皆甚精彩，但那「熗河蝦」，隻隻生猛，色艷紅亮，鮮嫩帶汁，極宜佐酒；鴨舌去骨，糟香馨逸，軟腴Q彈，寶玉頗愛；去皮生嫩黃瓜，展現淮揚刀工，佐以酸甜調汁，清新爽口味美，形狀勝似漁樵遮雨用的蓑衣；酥香帶爽糯的梅子魚，食味一級棒，如姑蘇美人，伴酒順喉下，實一大樂事。一起手即不凡，更企盼其來者。

前兩道熱菜，都和鴿有關，其一為「秧草鴿吞燕」，其二為「姥姥戲鴿蛋」。「秧草鴿吞燕」一直是朱俊的拿手菜，我吃過好幾次，其做法為乳鴿去胸骨、內臟及四肢，腹中塞滿官燕，添入秘製高湯，隔火燉八小時，至鴿肉官燕皆酥軟為止，腴美嫩滑，罕見其匹。這次更是別緻，伴以生煸草頭，菜苗細密而爽，微聞些許酒香，如此相輔相成，心思縝密，尤具巧思，引人入勝。乃書裡「冰糖燕窩」的精進版。

秧草鴿吞燕。© 圖_樽境俱樂部 分享 facebook

鴿蛋始終是「紅樓夢宴」的要角，各家詮釋不同，是以妙著疊見，我曾吃過「銀耳鴿蛋」、「虎皮鴿蛋」、「三鮮鴿蛋」等，但總不如袁枚在《隨園食單》裡的「煨鴿蛋」。其方法為：「取鴿蛋三十個，煮微熟，去皮，用雞湯加佐料煨之。鮮美絕倫。」因此，做成湯品反更襯托出「一顆一兩銀子」的珍貴價值。此鴿蛋在煨過後，蛋白瑩潔似月光，蛋黃凝結如羊脂玉，色相極美，伴以紅蘿蔔珠及大黃瓜珠，彼此輝映，儼然「明月掛疏桐」，適口充腸，賞心悅目。

由於鴿肉極補，號稱「一鴿勝九雞」，而與官燕合體，則纏綿在一起，珍奇同納腹中。另，鴿蛋能補腎益氣，對「腎虛」極有益。一頓而得大補元氣，好到無以復加。

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