親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Ciao潮旅
行遍天下
or旅讀中國

何韻詩現身挺港遊行 突遭人潑紅漆表情錯愕無奈

輕颱米塔周一影響最大會放颱風假？吳德榮這樣說

誰解其中味？復刻紅樓夢春宴

2019-09-29 08:41or旅讀中國

【撰文／朱振藩】

在中國古典小說中，以《紅樓夢》所記載的菜色，最富江南氣息，加上作者曹雪芹懂吃，自己也會燒菜，經含英咀華後，遂有而今赫赫有名的「紅樓夢宴」。它起源自北京，大盛於江南（含蘇北的揚州等），臺北也曾推出，造成一些轟動。就我個人而言，已承辦過五次，皆選在「煉珍堂飲食文化工作室」。此次應上海「樽境俱樂部」之邀請，在其「樽境之家」與一代大廚朱俊，合推此一「紅樓春夢宴」，並由他主導掌杓。經我品嘗之後，符合春的節令，加上養生概念，巧妙烘托暗喻，真是美不可言。

尚未入席時，桌上擺的是海棠金景，四個果碟、精緻菜單及貴重餐具。賓客一共十位，每人啜飲著香檳，搖著名家手書的紙扇，取食長壽果、蜜餞、桂圓及果脯，並欣賞那「高低臨曲檻，紅白間柔條，潤比攢溫玉，繁如簇絳綃」的海棠；細語笑聲不斷，一派從容悠然。

© 樽境俱樂部
© 樽境俱樂部
分享

吞燕與戲鴿

晚宴正式開始，奉上的六冷碟，分別是「熗河蝦」、「糟鴨信」、「佛門素鵝」、「鎮江肴肉」、「姑蘇梅子魚」和「蓑衣黃瓜」。但見紅翠相間，口感紛呈，望之垂涎，召引春夢。道道皆甚精彩，但那「熗河蝦」，隻隻生猛，色艷紅亮，鮮嫩帶汁，極宜佐酒；鴨舌去骨，糟香馨逸，軟腴Q彈，寶玉頗愛；去皮生嫩黃瓜，展現淮揚刀工，佐以酸甜調汁，清新爽口味美，形狀勝似漁樵遮雨用的蓑衣；酥香帶爽糯的梅子魚，食味一級棒，如姑蘇美人，伴酒順喉下，實一大樂事。一起手即不凡，更企盼其來者。

前兩道熱菜，都和鴿有關，其一為「秧草鴿吞燕」，其二為「姥姥戲鴿蛋」。「秧草鴿吞燕」一直是朱俊的拿手菜，我吃過好幾次，其做法為乳鴿去胸骨、內臟及四肢，腹中塞滿官燕，添入秘製高湯，隔火燉八小時，至鴿肉官燕皆酥軟為止，腴美嫩滑，罕見其匹。這次更是別緻，伴以生煸草頭，菜苗細密而爽，微聞些許酒香，如此相輔相成，心思縝密，尤具巧思，引人入勝。乃書裡「冰糖燕窩」的精進版。

秧草鴿吞燕。© 圖_樽境俱樂部
秧草鴿吞燕。© 圖_樽境俱樂部
分享

鴿蛋始終是「紅樓夢宴」的要角，各家詮釋不同，是以妙著疊見，我曾吃過「銀耳鴿蛋」、「虎皮鴿蛋」、「三鮮鴿蛋」等，但總不如袁枚在《隨園食單》裡的「煨鴿蛋」。其方法為：「取鴿蛋三十個，煮微熟，去皮，用雞湯加佐料煨之。鮮美絕倫。」因此，做成湯品反更襯托出「一顆一兩銀子」的珍貴價值。此鴿蛋在煨過後，蛋白瑩潔似月光，蛋黃凝結如羊脂玉，色相極美，伴以紅蘿蔔珠及大黃瓜珠，彼此輝映，儼然「明月掛疏桐」，適口充腸，賞心悅目。

由於鴿肉極補，號稱「一鴿勝九雞」，而與官燕合體，則纏綿在一起，珍奇同納腹中。另，鴿蛋能補腎益氣，對「腎虛」極有益。一頓而得大補元氣，好到無以復加。

分享

【完整內容請見《or旅讀中國》2019. No.91；訂閱or旅讀中國電子版

or旅讀中國

《or旅讀中國》月刊，取On the Road之意，並以「原創、開放、多面向觀察、漂亮、超值、真實脈動」（5O1R）六個基本脈絡，鎖定兩岸四地大中華地區的時尚、思潮、生活、時事，提供台灣旅者獨特多元的中國旅遊提案、文化觀察參照，藉旅遊、深入生活之際，更能掌握這全球第二大經濟體系之脈動。

相關新聞

古村、名山一次探訪：古徽州巡禮

2019-09-29 08:40

江山有待：探秘高句麗三部曲

2019-09-29 08:39

用雙腳丈量世界：平壤馬拉松賽

2019-09-29 08:38

躍躍欲試：放開胸懷 走出戶外

2019-09-29 08:37

【編輯室報告】天天鍛鍊

2019-09-29 08:36

活色生香的川味歷險

2019-08-20 09:46

都是火鍋惹的禍！？盤點川菜危機與歷史

2019-08-20 09:46

玉芝蘭：融會東西的融合川菜

2019-08-20 09:46

把餐廳做成景點 文化火鍋翹楚：小龍翻大江

2019-08-20 09:46

小吃雜說：不可錯過的川式街頭美味

2019-08-20 09:46

白光逝世 20 週年紀念：花落水流 迴縈舊夢　

2019-08-20 09:46

三亞離你最近的七星級勝地：亞特蘭蒂斯度假區

2019-06-20 14:25

繽紛樂趣親子遊

2019-06-20 14:25

5 大優勢 下一趟親子遊去大陸！

2019-06-20 14:25

親子酒店挑選 3 大招：再忙再累也獲得解脫

2019-06-20 14:25

夢想樂園：常州重返侏儸紀 恐龍人俱樂部酒店

2019-06-20 14:25

銀川：西夏帝國的最後一抹餘暉

2019-06-20 14:25

文化搭臺 經濟唱戲

2019-05-17 08:43

完全保存版：中國大陸世界遺產 53+

2019-05-17 08:43

陵寢╳古文明：西成高鐵

2019-05-17 08:43

古村╳名山：合福高鐵

2019-05-17 08:43

宮殿╳宴席：京滬高鐵

2019-05-17 08:43

達人帶路：玩轉世遺

2019-05-17 08:43

遍覽名江 名湖 名山 名城:杭黃高鐵 串起慢遊的愜意

2019-04-15 15:00

輾轉流連《富春山居圖》：以黃公望的眼光遊覽富春江

2019-04-15 15:00

兩江一湖：乘高鐵徜徉山水之間

2019-04-15 15:00

兩江一湖：建德東站

2019-04-15 15:00

名山古城：績溪北站

2019-04-15 15:00

名山古城：高鐵出遊預備起！

2019-04-15 14:59
看更多

熱門文章

凶宅到底誰會買？ 房仲曝「這種人」都買來做分租套房

2019-09-23 09:13

噓馬後遺症 馬英九以後不再幫韓國瑜站台

2019-09-26 08:36

靠翻譯字幕練英文 高三生裸考多益近滿分

2019-09-23 08:44

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們會全力追求完善

2019-09-27 13:56

不想操短線賭運氣！他投資美股ETF一年只做兩件事 5年獲利300萬元

2019-09-24 09:19

全聯攜手日本阪急賣一個30元麵包 喊衝刺年營收1300億

2019-09-25 13:57

「絕對不能搞砸」！50元熱狗餐如何成為Costco的祕密武器？

2019-09-20 08:00

客戶抄襲還鐺她 內衣布料女王自斬1/3客戶復仇轉型

2019-09-27 08:50

晶華擊退商圈沒落的秘密 竟是靠一坪鬆餅攤

2019-09-20 09:41

3步驟選出主升段股票、連3年報酬率50% 他28歲滾出千萬資產

2019-09-25 13:55

國泰搞「院前診所」 躲健保輕症門診年減2％新規範

2019-09-26 08:37

與北極狼共處 這樣與人類接觸會讓牠們少些野性嗎？

2019-09-23 15:41

擺脫4個害你變窮的壞習慣 小資女靠3招28歲存百萬

2019-09-25 08:50

股利入帳 手握金雞拿金蛋

2019-09-26 13:24

柯文哲披橘袍戰藍綠？「柯宋會」先測風向

2019-09-26 08:35

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

華映破產倒閉》大同少了拖油瓶 還會出現一筆回沖利益？

2019-09-20 12:40

奪台灣友邦營造國慶行情？習近平對小英放棄幻想、堅決鬥爭

2019-09-26 08:37

家中有兩個孩子學音樂 千萬別做這幾件事

2019-09-18 13:31

被3C賣場爛服務惹毛 14年後他催生這家公司營收逾3億

2019-09-26 11:14

飆股第4彈 新飆股名單 重磅登場

2019-09-27 13:27

70歲巨龍與習近平面臨百年大變局 十一閱兵振士氣

2019-09-26 08:38

會計專業加英語力 她31歲躍身財會襄理

2019-09-24 09:59

謝金河：以慢代快 投資要大於投機的心！

2019-09-26 13:20

資金轉往低檔PCB股補漲

2019-09-26 12:08

東區商圈人潮絡繹不絕榮景將不再？

2019-09-25 11:23

「反著做」攜手中國山寨商 前進印度市場賣到40國

2019-09-27 08:45

藉資料視覺化突顯特色 筆記達人擠進醫科窄門

2019-09-23 08:43

公婆偏心 父母怎麼平復孩子的委屈

2019-09-24 11:50

串起楊丞琳、網紅餐廳 PAZZO稱霸電商女裝狂戰術

2019-09-27 08:42

由A股黑馬找台股明星

2019-09-26 12:06

全球遊戲玩家支持者 微星科技從轉型獲得品牌生命力

2019-09-24 09:59

從去美化效應找Q4潛力股

2019-09-26 12:08

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

降息概念股 抓住全球熱錢商機

2019-09-26 14:59

小資男賣青埔房可賺90萬 但這個原因卻讓他好猶豫

2019-09-16 08:59

邱翊：「大稻埕的魅力，源於堅守原則的商業文化。」

2019-09-11 12:43

無訊號部落 取之天地野外體驗

2019-09-27 08:53

英國教育部提倡音樂教育：為了成就更好的人

2019-09-25 13:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top