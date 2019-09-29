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古村、名山一次探訪：古徽州巡禮

2019-09-29 08:40or旅讀中國

【撰文／陳育陞　旅讀中國】

至今當地留下的古村特色除了徽式建築外，還有工藝精湛的三雕，不僅美觀，其中也帶有寓意，充分體現古徽州人的藝術創造力以及教育涵養，這些技藝同樣體現於徽墨之上，讓色澤黑潤的徽墨作為文房四寶中其中一項代表。聲名遠播的黃山也坐落於此，自古以來由文人墨客寫出的有關黃山的詩詞、畫出的中國水墨畫，在無形中已為黃山完美行銷，使大眾對於黃山風景產生有如藝術般的印象，黃山上頭的迎客松也是東方禮儀文化的象徵。

歸來不看嶽：黃山

黃山坐落於安徽省南部地區，主體以花崗岩構成，松樹與怪石林立其中，一年中有超過兩百天時間雲霧繚繞、仙氣逼人，吸引許多愛好黃山風景的國內外遊客來此一睹風采，猶如實際走入水墨畫中之仙境。黃山奇松巨石的絕景承襲著水墨畫的直觀藝術形象，使許多人將黃山視為一生必遊的地方，明代著名旅行家徐霞客便曾留下名言「登黃山，天下無山，觀止矣！」，為其兩次攀登黃山之旅留下最佳注解。黃山如此鬼斧神工的景色，是歷經多次的造山運動和冰川的洗禮，經過大自然的巧手，才能形成今日的獨特景觀。

© 圖_陳育陞/旅讀中國
© 圖_陳育陞/旅讀中國
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黃山最高峰蓮花峰屬於前山地區，海拔約一千八百六十四公尺，與一旁的天都峰相呼應，錐狀的山體使得攀登較有挑戰性。尤其登頂蓮花峰時必經的百步雲梯，一道長階梯筆直爬升，彷彿穿石而過，此處時常雲霧飄渺，沿石階攀升彷彿漫步雲端之上。光明頂屬前後山地區交界處，海拔約一千八百四十公尺，是黃山地區第二高峰。

光明頂山頂平坦，腹地面積大，黃山氣象站也建置此地，碩大的雷達球成為遊人尚未登頂前的指示標。光明頂與天都峰及蓮花峰之間遙遙相望，是遠眺兩峰的良好平臺。留宿在黃山上的遊人，相當值得在次日早起，欣賞黃山的其中一絕──日出，清晨時的魔幻光線總是為黃山的奇松、怪石平添不同色彩，當這三絕湊在一起，再加上氣候的多變，使得每一次觀日出都有不同的視覺感受，都很值得一看。

波瀾壯闊的獅子山日出。© 圖_陳育陞/旅讀中國
波瀾壯闊的獅子山日出。© 圖_陳育陞/旅讀中國
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黃山有許多能觀賞日出的地點，不同地點能欣賞不同角度，其中獅子峰上的峰頂、清涼臺、曙光亭，除了步行路程距離賓館相當近，著名的「靈猴觀海」一景也在這裡，因此是許多人選擇欣賞日出的地方之一。黃山景區內目前有三條登山纜車及一條地軌纜車，疏運前山與後山進出的遊人。

除了在山上留宿之外，搭配纜車及適當步行，也是體驗黃山美景的好撇步，能將幾小時的腳程縮短至幾分鐘，不僅節省體力與時間，纜車上高空的視角更能帶來視覺震撼感受。

黃山棕噪鶥，能叫七八個音節，是俗稱的「八音鳥」之一。© 圖_陳育陞/旅讀中國
黃山棕噪鶥，能叫七八個音節，是俗稱的「八音鳥」之一。© 圖_陳育陞/旅讀中國
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【完整內容請見《or旅讀中國》2019. No.91；訂閱or旅讀中國電子版

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