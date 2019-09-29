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江山有待：探秘高句麗三部曲

2019-09-29 08:39or旅讀中國

據史料所載，西元三年左右，高句麗王朝將首都由紇升骨城（今遼寧省境內的五女山城）遷往今通化市下轄的集安一地—國內城及其衛城丸都山城的設置不僅強化軍防功能，無疑也開啟了民族文化的新頁。如今的集安，雖然已然卸下首府地位，卻仍舊是中、朝邊貿往來的重要口岸；而境內散布的高句麗歷史遺址，亦泰半以古蹟保護的形式存留著。

© 旅讀中國
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一部曲｜丸都山城

丸都山坐落於集安市的西面，顧名思義，丸都山城即倚傍起伏的地勢修造而成。始名為「尉那岩城」，早先此地係作為高句麗王朝平原都城「國內城」的衛城；降及東漢建安年間，王朝和彼時割據遼東的軍閥公孫度發生衝突，國內城受擊而損，高句麗第十代君主山上王於是決意擴建既有的尉那岩城規模，並將其重新定名為「丸都城」，等到十多年後，山城在各方面的建制均告完備，山上王便大舉遷都於此，由是形成以大型宮殿為核心輻散而出的布局。

如今遊客前來，依稀能從現下的遺址分布感受過往軍事戍衛的痕跡，而除卻瞭望臺、兵卒居住地等國防設施，另建議沿著步道通往裡層的宮殿區，哪怕原地僅餘殘垣斷壁，坐在木梯間遠眺丸都山內抱的谷壑美景，猶仍能感受到千年前高句麗君主指點江山的魅力。

宮殿遺址。© 旅讀中國
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二部曲｜長壽王陵、好太王碑

俗稱「將軍墳」的長壽王陵坐落在集安近郊的龍山山麓，墳主為高句麗王朝第二十代君主；或正緣於此，在主要陵寢的北側另設有數座陪陵與祭臺，足見彼時葬墓規格之高。

作為高句麗王朝最後一墩石造王陵，這座陵寢採用花崗岩料打造，分作七級的階壇式方錐造型，在外觀方面和馬雅古文明金字塔頗有雷同之處，此外更通體以條石拼砌、修邊，並設有凸棱防止其滑動，充分展現了精湛的匠藝。

長壽王陵、好太王碑。© 旅讀中國
長壽王陵、好太王碑。© 旅讀中國
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至於分屬洞溝古墓群的「好太王碑」，則為長壽王為紀念其父好太王所設置。該碑材由一整塊渾然天成的角礫凝灰岩石柱粗鑿而成，儘管部分文字漫漶脫漏，依稀可識別相關述記，內容至少包括開國神話、征伐歷史以及好太王的生平功績和遺教等。

由於該碑曾一度佚失，降及清光緒年間才重新出土，因而頗具珍稀的史料價值；為免古物遭致破壞，目前好太王碑周邊已運用亭閣、強化玻璃等進行封護，來客在賞覽之餘，或可順道參訪附近的好太王陵，遙想一代統治者伐百濟、救新羅的偉業豐功。

三部曲｜集安博物館

若打算減省舟車勞頓的工夫，又想就近掌握高句麗歷史，那麼位於雲水路和建設街交口的集安博物館（高句麗文物展示中心），不失為一處速成的文化體驗地。

穹頂呈八瓣蓮花狀的博物館，遠遠望過去彷彿一朵由地底湧生的巨大銀蓮，率先體現了高句麗人尚蓮的民族特性；底下則環以寶藍色單面反光玻璃帷幕，並參照丸都山城的城牆形制，運用系出同脈的楔形石構築外觀，形成既古樸又穩重的風格。

集安博物館。© 旅讀中國
集安博物館。© 旅讀中國
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作為全球唯一以高句麗文化為展覽主題的博物館，儘管內部不開放拍攝，然而其豐富的館藏內容仍值得細細品覽，無論是「集安出土歷史文物」或「高句麗文化專題」，均陳列有原汁原味的一手資料，包括千餘件金屬器皿、棉麻織品、壁畫和碑文拓片等，適足以呈現這支古老民族多采多姿的文化結晶。

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【完整內容請見《or旅讀中國》2019. No.91；訂閱or旅讀中國電子版

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