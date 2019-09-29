親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Ciao潮旅
行遍天下
or旅讀中國

何韻詩現身挺港遊行 突遭人潑紅漆表情錯愕無奈

輕颱米塔周一影響最大會放颱風假？吳德榮這樣說

用雙腳丈量世界：平壤馬拉松賽

2019-09-29 08:38or旅讀中國

【撰文／甘炤文　旅讀中國資深企劃主編】

大體而言，國際萬景臺獎馬拉松賽擇定於每年四月的上中旬開賽，共分為全馬、半馬、十公里和五公里等四大組別，來客得依自身的生理條件與體能狀況，選擇合適的路跑行程；不同組別亦對應相殊的報名費用，無論如何，意欲參加的跑者，事前必須透過合法的承辦旅行社申請，並以團體形式進出朝鮮，而不得擅自離群脫隊活動，更遑論自助旅遊了。

萬世巨星般的參賽規格

正如同春季舉行的「插秧戰鬥」，朝鮮各單位往往全面動員、下鄉「支農」，在馬拉松賽事舉辦期間，整座平壤城的住民同樣銜命傾巢而出，共襄此一年一度的國際級盛典──於是進場之際，選手慣常可見「金日成技競場」（原名平壤公立體育場）的觀賽椅凳上捱捱擠擠坐滿成千上萬前來吶喊助威的在地群眾，他們坐姿齊整，在前頭導引員的指揮下，訓練有素地歡迎來自各國的參賽者，時而大呼口號，時而搖動手邊的道具，率先將場內的氣氛炒得既緊張又熱烈。

© 視覺中國
© 視覺中國
分享

© 視覺中國
© 視覺中國
分享

儘管路跑動線屢有微調，國際萬景臺獎馬拉松賽大致以金日成技競場為賽事起點，並按照組別配發不同顏色的編號布片，依次列隊出發。大體而言，馬拉松的路線涵括了平壤城的精華地帶，沿途除卻錯落著平壤凱旋門、主體思想塔等重要地標，更有不少攜老扶幼的平壤市民夾道觀賽，不時替過路的選手加油打氣，並投以拘謹而友善的笑容；主辦方遣派的多組攝影師亦悄然出沒其間，意圖捕捉各國參賽者奔騰的丰姿，體現了「與君同樂」的運動精神。

回程之際，所有的選手終將重入金日成技競場，緣著操場繞跑後復奔向遠方的終點線──當然，來自觀賽區、此起彼落的歡呼聲未嘗須臾稍歇，馳騁其間，將使人感覺自己就彷彿凱旋來歸的英雄，正接受朝鮮子民由衷發出的禮讚！

© 視覺中國
© 視覺中國
分享

跑出神秘風景線

在國際萬景臺獎馬拉松賽舉辦期間，來自世界各地的跑者均匯聚一堂，這也是平壤（或言朝鮮）少數攤展在睽睽眾目底下的時刻；當然，對當局而言，體育賽事無疑成為賺取外匯、宣揚國威的絕佳契機，是以自二〇一四年伊始，在原先規劃的專業組別之外，朝方首度開放業餘人士參與本項馬拉松競賽。

許多趁機報名馬拉松賽的跑者，更可謂「志在參加，不在得獎」，打算藉由參賽之便，遂行遊覽終極國度的目的。他們每每跟隨團隊穿街走巷，或參觀平壤城區深達百來公尺的地鐵系統，體驗富麗堂皇的壁畫、水晶吊燈和老舊電車廂之間形成的微妙反差；或驅車轉往高麗人參的故鄉開城，飽嘗銅碗御膳、人參鍋雞的同時，亦細細品會這座千年古都的文化魅力⋯⋯。

© 圖_視覺中國
© 圖_視覺中國
分享

分享

【完整內容請見《or旅讀中國》2019. No.91；訂閱or旅讀中國電子版

or旅讀中國

《or旅讀中國》月刊，取On the Road之意，並以「原創、開放、多面向觀察、漂亮、超值、真實脈動」（5O1R）六個基本脈絡，鎖定兩岸四地大中華地區的時尚、思潮、生活、時事，提供台灣旅者獨特多元的中國旅遊提案、文化觀察參照，藉旅遊、深入生活之際，更能掌握這全球第二大經濟體系之脈動。

相關新聞

誰解其中味？復刻紅樓夢春宴

2019-09-29 08:41

古村、名山一次探訪：古徽州巡禮

2019-09-29 08:40

江山有待：探秘高句麗三部曲

2019-09-29 08:39

躍躍欲試：放開胸懷 走出戶外

2019-09-29 08:37

【編輯室報告】天天鍛鍊

2019-09-29 08:36

活色生香的川味歷險

2019-08-20 09:46

都是火鍋惹的禍！？盤點川菜危機與歷史

2019-08-20 09:46

玉芝蘭：融會東西的融合川菜

2019-08-20 09:46

把餐廳做成景點 文化火鍋翹楚：小龍翻大江

2019-08-20 09:46

小吃雜說：不可錯過的川式街頭美味

2019-08-20 09:46

白光逝世 20 週年紀念：花落水流 迴縈舊夢　

2019-08-20 09:46

三亞離你最近的七星級勝地：亞特蘭蒂斯度假區

2019-06-20 14:25

繽紛樂趣親子遊

2019-06-20 14:25

5 大優勢 下一趟親子遊去大陸！

2019-06-20 14:25

親子酒店挑選 3 大招：再忙再累也獲得解脫

2019-06-20 14:25

夢想樂園：常州重返侏儸紀 恐龍人俱樂部酒店

2019-06-20 14:25

銀川：西夏帝國的最後一抹餘暉

2019-06-20 14:25

文化搭臺 經濟唱戲

2019-05-17 08:43

完全保存版：中國大陸世界遺產 53+

2019-05-17 08:43

陵寢╳古文明：西成高鐵

2019-05-17 08:43

古村╳名山：合福高鐵

2019-05-17 08:43

宮殿╳宴席：京滬高鐵

2019-05-17 08:43

達人帶路：玩轉世遺

2019-05-17 08:43

遍覽名江 名湖 名山 名城:杭黃高鐵 串起慢遊的愜意

2019-04-15 15:00

輾轉流連《富春山居圖》：以黃公望的眼光遊覽富春江

2019-04-15 15:00

兩江一湖：乘高鐵徜徉山水之間

2019-04-15 15:00

兩江一湖：建德東站

2019-04-15 15:00

名山古城：績溪北站

2019-04-15 15:00

名山古城：高鐵出遊預備起！

2019-04-15 14:59
看更多

熱門文章

凶宅到底誰會買？ 房仲曝「這種人」都買來做分租套房

2019-09-23 09:13

噓馬後遺症 馬英九以後不再幫韓國瑜站台

2019-09-26 08:36

靠翻譯字幕練英文 高三生裸考多益近滿分

2019-09-23 08:44

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們會全力追求完善

2019-09-27 13:56

不想操短線賭運氣！他投資美股ETF一年只做兩件事 5年獲利300萬元

2019-09-24 09:19

全聯攜手日本阪急賣一個30元麵包 喊衝刺年營收1300億

2019-09-25 13:57

「絕對不能搞砸」！50元熱狗餐如何成為Costco的祕密武器？

2019-09-20 08:00

客戶抄襲還鐺她 內衣布料女王自斬1/3客戶復仇轉型

2019-09-27 08:50

晶華擊退商圈沒落的秘密 竟是靠一坪鬆餅攤

2019-09-20 09:41

3步驟選出主升段股票、連3年報酬率50% 他28歲滾出千萬資產

2019-09-25 13:55

國泰搞「院前診所」 躲健保輕症門診年減2％新規範

2019-09-26 08:37

與北極狼共處 這樣與人類接觸會讓牠們少些野性嗎？

2019-09-23 15:41

擺脫4個害你變窮的壞習慣 小資女靠3招28歲存百萬

2019-09-25 08:50

股利入帳 手握金雞拿金蛋

2019-09-26 13:24

柯文哲披橘袍戰藍綠？「柯宋會」先測風向

2019-09-26 08:35

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

華映破產倒閉》大同少了拖油瓶 還會出現一筆回沖利益？

2019-09-20 12:40

奪台灣友邦營造國慶行情？習近平對小英放棄幻想、堅決鬥爭

2019-09-26 08:37

家中有兩個孩子學音樂 千萬別做這幾件事

2019-09-18 13:31

被3C賣場爛服務惹毛 14年後他催生這家公司營收逾3億

2019-09-26 11:14

飆股第4彈 新飆股名單 重磅登場

2019-09-27 13:27

70歲巨龍與習近平面臨百年大變局 十一閱兵振士氣

2019-09-26 08:38

會計專業加英語力 她31歲躍身財會襄理

2019-09-24 09:59

謝金河：以慢代快 投資要大於投機的心！

2019-09-26 13:20

資金轉往低檔PCB股補漲

2019-09-26 12:08

東區商圈人潮絡繹不絕榮景將不再？

2019-09-25 11:23

「反著做」攜手中國山寨商 前進印度市場賣到40國

2019-09-27 08:45

藉資料視覺化突顯特色 筆記達人擠進醫科窄門

2019-09-23 08:43

公婆偏心 父母怎麼平復孩子的委屈

2019-09-24 11:50

串起楊丞琳、網紅餐廳 PAZZO稱霸電商女裝狂戰術

2019-09-27 08:42

由A股黑馬找台股明星

2019-09-26 12:06

全球遊戲玩家支持者 微星科技從轉型獲得品牌生命力

2019-09-24 09:59

從去美化效應找Q4潛力股

2019-09-26 12:08

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

降息概念股 抓住全球熱錢商機

2019-09-26 14:59

小資男賣青埔房可賺90萬 但這個原因卻讓他好猶豫

2019-09-16 08:59

邱翊：「大稻埕的魅力，源於堅守原則的商業文化。」

2019-09-11 12:43

無訊號部落 取之天地野外體驗

2019-09-27 08:53

英國教育部提倡音樂教育：為了成就更好的人

2019-09-25 13:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top