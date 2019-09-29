用雙腳丈量世界：平壤馬拉松賽

【撰文／甘炤文 旅讀中國資深企劃主編】

大體而言，國際萬景臺獎馬拉松賽擇定於每年四月的上中旬開賽，共分為全馬、半馬、十公里和五公里等四大組別，來客得依自身的生理條件與體能狀況，選擇合適的路跑行程；不同組別亦對應相殊的報名費用，無論如何，意欲參加的跑者，事前必須透過合法的承辦旅行社申請，並以團體形式進出朝鮮，而不得擅自離群脫隊活動，更遑論自助旅遊了。

萬世巨星般的參賽規格

正如同春季舉行的「插秧戰鬥」，朝鮮各單位往往全面動員、下鄉「支農」，在馬拉松賽事舉辦期間，整座平壤城的住民同樣銜命傾巢而出，共襄此一年一度的國際級盛典──於是進場之際，選手慣常可見「金日成技競場」（原名平壤公立體育場）的觀賽椅凳上捱捱擠擠坐滿成千上萬前來吶喊助威的在地群眾，他們坐姿齊整，在前頭導引員的指揮下，訓練有素地歡迎來自各國的參賽者，時而大呼口號，時而搖動手邊的道具，率先將場內的氣氛炒得既緊張又熱烈。

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儘管路跑動線屢有微調，國際萬景臺獎馬拉松賽大致以金日成技競場為賽事起點，並按照組別配發不同顏色的編號布片，依次列隊出發。大體而言，馬拉松的路線涵括了平壤城的精華地帶，沿途除卻錯落著平壤凱旋門、主體思想塔等重要地標，更有不少攜老扶幼的平壤市民夾道觀賽，不時替過路的選手加油打氣，並投以拘謹而友善的笑容；主辦方遣派的多組攝影師亦悄然出沒其間，意圖捕捉各國參賽者奔騰的丰姿，體現了「與君同樂」的運動精神。

回程之際，所有的選手終將重入金日成技競場，緣著操場繞跑後復奔向遠方的終點線──當然，來自觀賽區、此起彼落的歡呼聲未嘗須臾稍歇，馳騁其間，將使人感覺自己就彷彿凱旋來歸的英雄，正接受朝鮮子民由衷發出的禮讚！

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跑出神秘風景線

在國際萬景臺獎馬拉松賽舉辦期間，來自世界各地的跑者均匯聚一堂，這也是平壤（或言朝鮮）少數攤展在睽睽眾目底下的時刻；當然，對當局而言，體育賽事無疑成為賺取外匯、宣揚國威的絕佳契機，是以自二〇一四年伊始，在原先規劃的專業組別之外，朝方首度開放業餘人士參與本項馬拉松競賽。

許多趁機報名馬拉松賽的跑者，更可謂「志在參加，不在得獎」，打算藉由參賽之便，遂行遊覽終極國度的目的。他們每每跟隨團隊穿街走巷，或參觀平壤城區深達百來公尺的地鐵系統，體驗富麗堂皇的壁畫、水晶吊燈和老舊電車廂之間形成的微妙反差；或驅車轉往高麗人參的故鄉開城，飽嘗銅碗御膳、人參鍋雞的同時，亦細細品會這座千年古都的文化魅力⋯⋯。

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