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輕颱米塔周一影響最大會放颱風假？吳德榮這樣說

躍躍欲試：放開胸懷 走出戶外

2019-09-29 08:37or旅讀中國

【撰文／甘炤文　旅讀資深企劃主編】

早年臺灣的偶像團體「城市少女」曾演唱過一首膾炙人口的歌曲〈年輕不要留白〉，開頭幾句歌詞便令人奮然思飛：「盡情揮灑自己的色彩／年輕不要留白／走出戶外／放開你的胸懷⋯⋯」輕快的旋律傾洩出嚮往之情，彷彿只有走到自然郊野，在耀麗的陽光下一步一腳印地滾落汗水，才無愧於亮烈飽滿的青春。

然而踏入職場以後，曾幾何時，體育休閒和戶外運動同步遠離了許多人的日常生活，當「上班久待辦公室、下班化為沙發馬鈴薯（Couch potato）」的模式成為現代社會的常態作息，運動反倒成了需要營造刻意為之的習慣，並與衛生和營養管理相勾連。

相較於封閉冷氣房內行禮如儀式的健身房教練課程，結合動態內容的「旅行」反倒成為一項契機，讓遊客得以起身前往他方、走出戶外，在山水自然的環擁下重新發現美麗的世界！

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旅遊 + 路跑 = 全民新生活「運動」

而在另一方面，這些繽紛多元的路跑活動通常也進一步與地方產業觀光相結合，形成嶄新的旅遊路線和觀光模式，其中跨國的賽程更蒙獲不少進階型跑者的青睞，儼然形成一股追求健康活力的全民新生活「運動」；此間，坐落東北亞半島、和臺灣隔海遙遙相對的朝鮮，其所主辦的國際萬景臺獎馬拉松賽以其盛大的開賽典禮和國度本身瀰漫的神秘感，逐漸受到各界關注，並成為許多玩家躍躍欲試的挑戰目標。

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持續探索外面的世界

綰結體育活動及觀光內容，參加由朝鮮官方主辦的國際萬景臺獎馬拉松賽，在遂行運動目的之餘，還能透過團體遊覽行程管窺異域風景，從高樓並起的平壤到古色古香的開城，從大同江畔的旖旎水色到板門店前的冷肅氛圍，遊歷之際更得以開口嘗「鮮」，品味泡菜、燒烤等朝韓傳統料理，感受朝鮮人能歌善唱的熱情款待，真可謂一舉數得──換言之，一切活動的高潮可不僅止於馬拉松，喝口水、喘口氣過後，伴隨旅程而來的探索才正要展開！

出於先入為主的刻板觀念，不少人對這塊地域或許依舊懷抱著冰天雪地或者貧瘠荒蕪的印象；事實上，包括遼寧、吉林在內的高緯度地區，由於坐擁豐富的自然資源，經由整體建設、規劃開發後，往往別具生態觀光價值；無論是松花湖、靜月潭的淪漣波光，抑或朱雀山、玉皇山的峻秀林相，包括時序入冬後本地特有的清森雪景，這些都將共構成一道躍動的邊境風景線，引領旅人重新尋回走出戶外的動力。

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【完整內容請見《or旅讀中國》2019. No.91；訂閱or旅讀中國電子版

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《or旅讀中國》月刊，取On the Road之意，並以「原創、開放、多面向觀察、漂亮、超值、真實脈動」（5O1R）六個基本脈絡，鎖定兩岸四地大中華地區的時尚、思潮、生活、時事，提供台灣旅者獨特多元的中國旅遊提案、文化觀察參照，藉旅遊、深入生活之際，更能掌握這全球第二大經濟體系之脈動。

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