【編輯室報告】天天鍛鍊

【撰文／甘炤文 旅讀中國資深企劃主編】

港星莫文蔚有一首歌〈天天鍛鍊〉，開頭便是這樣唱的：「你說你開始／關心你的身體／打算每星期／去運動三個小時......」回憶起中、小學時代，每年校方循例舉辦的「運動會」，不僅是各班體育好手得以一顯長才的契機，更彷彿另類的嘉年華會，成為枯淡求學生涯中少數得以脫離課室、自在揮灑汗水的歡躍時刻──無論是熱力滿點的啦啦隊演出、兩人三腳的趣味競賽，還是考驗團隊默契的大隊接力和拔河，與會者的神情姿態每每張揚著奮然思進的朝氣，更不提諸多緊張刺激的個人賽事了！

© 麥翔雲/旅讀中國 分享 facebook

中學時作為班級代表選手，我也曾在運動會上摘得短跑、跳高等項目的金牌，然而隨著年歲漸長，這段回憶就如同塵封的寶刀般，不再閃耀鋒芒。直到今年仲春因採訪之故，我前往朝鮮參與一年一度的國際萬景臺獎馬拉松賽事，那股子回春的熱血才又像是火山地脈間蟄伏的岩流，再度沸騰了起來。

馬拉松舉行期間，整座平壤城的市民且都前來會場觀禮，他們或勉力打拍子呼口號，或緣著既定的路線夾道張看，替每位氣喘吁吁的跑者加油打氣......也許對這群生活在「終極國度」的子民而言，擺落繁瑣的公務與日常勞作，這場跨國的「運動會」竟也算得上是難得輕鬆寫意的生活片段？解開了身體規訓的桎梏，心靈想必也將跟著輕盈飛揚才是。〈天天鍛鍊〉的歌詞早已提示：「我想告訴你／別忘了你的心／要和我一起／也需要多多練習」！

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