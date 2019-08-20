親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Ciao潮旅
行遍天下
or旅讀中國

評／中共將旅遊當政治武器 卻為台灣創造機會

李佳芬牽手風波 他還原真相：是我要李慶隆這樣做的

小吃雜說：不可錯過的川式街頭美味

2019-08-20 09:46or旅讀中國

【撰文／Doris　旅讀中國】

在川菜的廣大世界中，小吃也是很重要的一部分，達上百種之多，最出名的有擔擔麵、涼粉系列、蹄花、鍋魁、燒白等，以及許多好吃街邊甜點如蛋烘糕，以下給大家介紹幾樣較有特色的。

1. 王記特色鍋魁（香檳廣場店）

傳統成都早晨，是從一碗熱騰騰的冒節子肥腸粉加上鍋魁開始的，（冒節子為打了結的豬小腸，要另外單點），湯底普遍為麻辣味，一早就熱紅奔騰的把胃暖上。鍋魁可視為四川版漢堡或刈包，口味有甜有鹹，可剖開夾餡。一般賣肥腸粉的店會搭配軍屯鍋魁，通常是鮮肉餡，口感外酥內軟。

地址_成都市錦江區下東大街 9 號

鍋魁。© 圖_陳育陞/旅讀中國
鍋魁。© 圖_陳育陞/旅讀中國
分享

肥腸粉。© 圖_陳育陞/旅讀中國
肥腸粉。© 圖_陳育陞/旅讀中國
分享

2. 洞子口張老二涼粉

涼粉是川菜小吃的一大勢力，有豌豆做的白涼粉和黃涼粉，也有用米漿做的米涼粉，會切成塊狀或是條狀，其差異在口味，白涼粉做酸辣，黃涼粉做麻辣。文殊院的洞子口張老二涼粉是老成都必去的地方，至今保有國營的做派，須先進店買票，再憑票取餐。方塊條狀的甜水麵也是招牌，入口勁道，甜鹹辣的調味很特別。文殊院周邊充滿小吃，附近還有兩家著名傳統中式甜點可以一次滿足。

地址_成都市青羊區文殊院街 39 號

煮涼粉。© 圖_陳育陞/旅讀中國
煮涼粉。© 圖_陳育陞/旅讀中國
分享

3. 純陽館魚香排骨麵（吉祥街店）

小麵是川菜小吃界的另一大宗。採 1 兩、2 兩的賣麵（類似小碗、中碗的分法）。一兩約 10 口可吃完，因成都人愛嘗鮮，吃麵會一次點個好幾碗，在一餐中滿足不同的口味。美食作家莊祖宜說吃川麵就是吃調味，麵條是調味料的載體，比方說素椒炸醬麵吃的就是那個醬，少少幾口就很巴適。純陽館是口碑不錯的麵館，招牌為魚香排骨麵，滋味香濃帶酸，搭配 2、3 塊吸飽魚香湯汁的小排骨，啃起來非常帶勁，肉紹蒸蛋也很推，香嫩蒸蛋配上芽菜肉末，鹹香交融非常下飯。

地址_成都市青羊區吉祥街 6 號附 6 號

魚香排骨麵。© 圖_陳育陞/旅讀中國
魚香排骨麵。© 圖_陳育陞/旅讀中國
分享

4. 小譚豆花（春熙路店）

臺灣人若提到豆花，會直覺想到甜豆花，但成都的豆花賣甜亦賣鹹，饊子豆花（注）、牛肉豆花、冰醉豆花、豆花麵應有盡有。傳統成都人比較愛鹹的豆花，調味會加上味精、蔥花、花生、酸菜末、花椒油和辣椒油，再看具體口味撒上饊子、酥肉、牛肉等，有種鹹豆漿的既視感。推薦去小譚豆花，雖店名叫豆花，但其實啥都賣，既賣豆花也賣麵，還有各種老成都傳統小吃。

注_饊子是將麵條酥炸再切成段的食物，硬脆香香的口感，讓它成為不少成都小吃的最佳配料。

地址_成都市錦江區暑襪北二街 56 號

牛肉豆花。© 圖_陳育陞/旅讀中國
牛肉豆花。© 圖_陳育陞/旅讀中國
分享

5. 春陽水餃（香檳廣場店）

鍾水餃是成都特有的小吃，在清末的時候由一位鍾姓人士發明，後來在成都流行，而成為一種水餃品類的代名詞，大體上成都所賣的水餃幾乎都是鍾水餃，其特色在於全用豬肉餡，不加其它鮮菜，餃子皮偏厚實，上桌時淋上川菜特有的複製醬油，微甜帶鹹、兼有辛辣，口味其實是偏甜的，想嘗試的讀者可到春陽水餃試試滋味。

地址_成都市錦江區東大街 97 號香檳廣場 2 樓 218-219 號（紅星路口）

鍾水餃。© 圖_陳育陞/旅讀中國
鍾水餃。© 圖_陳育陞/旅讀中國
分享

完整內容請見《or旅讀中國》2019. No.90；訂閱or旅讀中國電子版

分享

or旅讀中國

《or旅讀中國》月刊，取On the Road之意，並以「原創、開放、多面向觀察、漂亮、超值、真實脈動」（5O1R）六個基本脈絡，鎖定兩岸四地大中華地區的時尚、思潮、生活、時事，提供台灣旅者獨特多元的中國旅遊提案、文化觀察參照，藉旅遊、深入生活之際，更能掌握這全球第二大經濟體系之脈動。

相關新聞

活色生香的川味歷險

2019-08-20 09:46

都是火鍋惹的禍！？盤點川菜危機與歷史

2019-08-20 09:46

玉芝蘭：融會東西的融合川菜

2019-08-20 09:46

把餐廳做成景點 文化火鍋翹楚：小龍翻大江

2019-08-20 09:46

白光逝世 20 週年紀念：花落水流 迴縈舊夢　

2019-08-20 09:46

三亞離你最近的七星級勝地：亞特蘭蒂斯度假區

2019-06-20 14:25

繽紛樂趣親子遊

2019-06-20 14:25

5 大優勢 下一趟親子遊去大陸！

2019-06-20 14:25

親子酒店挑選 3 大招：再忙再累也獲得解脫

2019-06-20 14:25

夢想樂園：常州重返侏儸紀 恐龍人俱樂部酒店

2019-06-20 14:25

銀川：西夏帝國的最後一抹餘暉

2019-06-20 14:25

文化搭臺 經濟唱戲

2019-05-17 08:43

完全保存版：中國大陸世界遺產 53+

2019-05-17 08:43

陵寢╳古文明：西成高鐵

2019-05-17 08:43

古村╳名山：合福高鐵

2019-05-17 08:43

宮殿╳宴席：京滬高鐵

2019-05-17 08:43

達人帶路：玩轉世遺

2019-05-17 08:43

遍覽名江 名湖 名山 名城:杭黃高鐵 串起慢遊的愜意

2019-04-15 15:00

輾轉流連《富春山居圖》：以黃公望的眼光遊覽富春江

2019-04-15 15:00

兩江一湖：乘高鐵徜徉山水之間

2019-04-15 15:00

兩江一湖：建德東站

2019-04-15 15:00

名山古城：績溪北站

2019-04-15 15:00

名山古城：高鐵出遊預備起！

2019-04-15 14:59

勿忘影中人：上戲與梳妝

2019-03-11 07:54

古都新味 攀越舌尖之巔

2019-03-11 07:53

平天下之前：纖體與玉容

2019-03-11 07:52

真真假假話慈禧：謎樣老佛爺

2019-03-11 07:52

太后心事：垂簾後方的秘密生活

2019-03-11 07:51

國家京劇院當紅老生：傳統與創新的拿手好戲──于魁智

2019-03-11 07:50

百歲老路的回春：歷史底蘊與文藝時髦俱進

2019-02-21 08:54

一個巨星的誕生：大家說新語

2019-02-21 08:54

桃符盡書吉利：年的畫

2019-02-21 08:54

文藝周莊：慢行詩意水鄉

2019-02-21 08:54

自屯墾中蛻變而來：亞心之都烏魯木齊

2019-02-21 08:54
看更多

熱門文章

自提6％完全免稅是錯的？勞保、勞退要不要繳稅、要繳多少錢？

2019-08-14 09:16

朋友變成紅衛兵 香港媒體人：再怕 也不該在先行者背後放冷箭

2019-08-14 13:15

「神車」TOYOTA ALTIS改款狂賣1.3萬輛 帶動台灣電動車市場

2019-08-16 13:25

天熱吹冷氣傷荷包？達人教你3招「無痛省電」 一年現省超過6000元！

2019-08-13 09:49

以拖待變中美貿易戰 專家傾向中國 美恐成最大輸家

2019-08-19 08:55

拼時薪1500元！ 他靠假日兼職「洗冷氣」 每月多賺4萬元

2019-08-12 09:10

蔡崇信735億天價買籃網 一個由虛轉實、政治正確的好決策

2019-08-16 15:08

郭董選總統欲迎還拒 政壇最大金主當定了

2019-08-15 08:38

香港準戒嚴 東方明珠會變成巴勒斯坦？

2019-08-15 08:34

華映、綠能出事還不是最壞情況？近500億借款一年內到期 大同股東「挫ㄟ等」

2019-08-19 12:21

高中生寫出逾40萬人次使用的志願篩選工具 學測48級分錄取交大

2019-08-20 09:38

藥房小開5年買下3廠：我要讓全世界知道台灣做的藥！

2019-08-19 11:38

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

不怕統一、全家夾擊！超商老三萊爾富不開24小時照樣拼出營收百億

2019-08-14 13:17

老餐廳闖股市代表 Mr. Onion市值3年縮8成啟示

2019-08-16 09:13

謝金河：看半年報選好股

2019-08-15 11:52

要我留下來繼續拚？75%上班族先考慮「公司退休福利制度」

2019-08-14 13:21

軟硬通吃的5G概念股

2019-08-15 11:19

郭柯王搞聯盟 各帶一副算盤

2019-08-15 08:38

時代力量提前玩完？兩周失三立委

2019-08-15 08:36

中美貿易戰再起風雲 台股慘遭池魚之殃？

2019-08-18 10:38

今明二年大賺的轉單潛力股

2019-08-15 11:15

台塑4寶填息遇亂流 策略123化危機為轉機

2019-08-19 08:55

從肅穆到狂飆 全民的總統府

2019-08-12 10:36

活到38歲的生命體悟 陳嘉樺：每個人都要為自己好好活一次！

2019-08-20 08:58

幾百萬人大規模遷徙 只為尋找一處理想家園

2019-08-12 14:36

逃命還是撿便宜 時間 空間都得再等等

2019-08-12 10:39

德國年收150億龍頭 卻害怕這家10億小台廠

2019-08-08 15:50

國民黨初選後 從大陸看臺灣

2019-08-13 09:07

散熱有如去年的矽晶圓

2019-08-15 11:23

房市春天來了？顏炳立：北部其實無感

2019-08-14 09:59

邊拜訪柑仔店邊扶貧 小台商翻身東協尿布王

2019-08-16 09:17

都是火鍋惹的禍！？盤點川菜危機與歷史

2019-08-20 09:46

達爾併敦南功率半導體走向何方？

2019-08-15 11:53

老品牌回春術！這間公司跨界把鱷魚牌蚊香變無印風格 買氣狂飆襲市場

2019-08-14 13:20

中美貿易談判沒進度 貶值不會停 人民幣破7時代自保

2019-08-16 09:10

搶郭董 國民黨只能在兩個首富中選一個？

2019-08-08 08:54

小新創把顧客痛點變亮點 幫62歲防蚊鱷魚牌回春

2019-08-15 11:06

東區金礦店面華麗轉身成「站著吃」燒肉店 三大關鍵讓韓國老店暴紅

2019-08-14 13:18

三檔上半年財報優異股

2019-08-15 11:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top