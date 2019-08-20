小吃雜說：不可錯過的川式街頭美味

【撰文／Doris 旅讀中國】

在川菜的廣大世界中，小吃也是很重要的一部分，達上百種之多，最出名的有擔擔麵、涼粉系列、蹄花、鍋魁、燒白等，以及許多好吃街邊甜點如蛋烘糕，以下給大家介紹幾樣較有特色的。

1. 王記特色鍋魁（香檳廣場店）

傳統成都早晨，是從一碗熱騰騰的冒節子肥腸粉加上鍋魁開始的，（冒節子為打了結的豬小腸，要另外單點），湯底普遍為麻辣味，一早就熱紅奔騰的把胃暖上。鍋魁可視為四川版漢堡或刈包，口味有甜有鹹，可剖開夾餡。一般賣肥腸粉的店會搭配軍屯鍋魁，通常是鮮肉餡，口感外酥內軟。

地址_成都市錦江區下東大街 9 號

鍋魁。© 圖_陳育陞/旅讀中國 分享 facebook

肥腸粉。© 圖_陳育陞/旅讀中國 分享 facebook

2. 洞子口張老二涼粉

涼粉是川菜小吃的一大勢力，有豌豆做的白涼粉和黃涼粉，也有用米漿做的米涼粉，會切成塊狀或是條狀，其差異在口味，白涼粉做酸辣，黃涼粉做麻辣。文殊院的洞子口張老二涼粉是老成都必去的地方，至今保有國營的做派，須先進店買票，再憑票取餐。方塊條狀的甜水麵也是招牌，入口勁道，甜鹹辣的調味很特別。文殊院周邊充滿小吃，附近還有兩家著名傳統中式甜點可以一次滿足。

地址_成都市青羊區文殊院街 39 號

煮涼粉。© 圖_陳育陞/旅讀中國 分享 facebook

3. 純陽館魚香排骨麵（吉祥街店）

小麵是川菜小吃界的另一大宗。採 1 兩、2 兩的賣麵（類似小碗、中碗的分法）。一兩約 10 口可吃完，因成都人愛嘗鮮，吃麵會一次點個好幾碗，在一餐中滿足不同的口味。美食作家莊祖宜說吃川麵就是吃調味，麵條是調味料的載體，比方說素椒炸醬麵吃的就是那個醬，少少幾口就很巴適。純陽館是口碑不錯的麵館，招牌為魚香排骨麵，滋味香濃帶酸，搭配 2、3 塊吸飽魚香湯汁的小排骨，啃起來非常帶勁，肉紹蒸蛋也很推，香嫩蒸蛋配上芽菜肉末，鹹香交融非常下飯。

地址_成都市青羊區吉祥街 6 號附 6 號

魚香排骨麵。© 圖_陳育陞/旅讀中國 分享 facebook

4. 小譚豆花（春熙路店）

臺灣人若提到豆花，會直覺想到甜豆花，但成都的豆花賣甜亦賣鹹，饊子豆花（注）、牛肉豆花、冰醉豆花、豆花麵應有盡有。傳統成都人比較愛鹹的豆花，調味會加上味精、蔥花、花生、酸菜末、花椒油和辣椒油，再看具體口味撒上饊子、酥肉、牛肉等，有種鹹豆漿的既視感。推薦去小譚豆花，雖店名叫豆花，但其實啥都賣，既賣豆花也賣麵，還有各種老成都傳統小吃。

注_饊子是將麵條酥炸再切成段的食物，硬脆香香的口感，讓它成為不少成都小吃的最佳配料。

地址_成都市錦江區暑襪北二街 56 號

牛肉豆花。© 圖_陳育陞/旅讀中國 分享 facebook

5. 春陽水餃（香檳廣場店）

鍾水餃是成都特有的小吃，在清末的時候由一位鍾姓人士發明，後來在成都流行，而成為一種水餃品類的代名詞，大體上成都所賣的水餃幾乎都是鍾水餃，其特色在於全用豬肉餡，不加其它鮮菜，餃子皮偏厚實，上桌時淋上川菜特有的複製醬油，微甜帶鹹、兼有辛辣，口味其實是偏甜的，想嘗試的讀者可到春陽水餃試試滋味。

地址_成都市錦江區東大街 97 號香檳廣場 2 樓 218-219 號（紅星路口）

鍾水餃。© 圖_陳育陞/旅讀中國 分享 facebook

完整內容請見《 or旅讀中國 》2019. No.90；訂閱 or旅讀中國電子版